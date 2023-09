iPhone 15 xách tay chỉ cao hơn giá gốc khoảng 10 triệu đồng

17/09/2023 7:28 AM (GMT+7)

Một chủ cửa hàng chuyên bán iPhone xách tay ở TP HCM cho biết số lượng khách đặt mua iPhone 15 xách tay năm nay không cao như những lần mở bán iPhone mới trước đây. Do vậy, dân săn hàng trong ngày mở bán đầu tiên ở Singapore, Thái Lan, Hồng Kông (Trung Quốc), Nhật dự kiến cũng giảm theo.

Chủ cửa hàng này giải thích năm nay, Việt Nam được "nâng hạng" trên thị trường nên sản phẩm iPhone 15 mở bán tại Việt Nam chỉ sau khi ra mắt 7 ngày, thay vì mất khoảng 1 tháng như trước đây. Như vậy, ngày 29-9, iPhone 15 sẽ chính thức được bán tại Việt Nam. Tín đồ công nghệ và người tiêu dùng nói chung chấp nhận chờ ít ngày để mua hàng với giá thấp.





Nhiều mẫu iPhone không còn được hãng "táo khuyết" chào bán

Cũng vì lý do trên mà giá iPhone 15 xách tay cao hơn giá gốc của hãng không nhiều. Một số khách hàng muốn sở hữu iPhone 15 sớm nhất đã đặt cọc mua hàng. Theo đó, giá iPhone 15 Pro Max 256 GB xách tay chỉ 45 triệu đồng, trong khi giá gốc là 34,9 triệu đồng, chênh lệch khoảng 10 triệu đồng. Riêng bản 1TB xách tay có giá 60 triệu đồng, cao hơn không quá nhiều so với mức 46,7 triệu đồng mà hãng đưa ra. Nếu giao máy chậm một ngày so với ngày mở bán, giá sẽ giảm đi 5 triệu đồng.

Đáng chú ý, theo khảo sát của phóng viên trên cửa hàng trực tuyến của Apple, "nhà táo khuyết" đã âm thầm ngừng kinh doanh các sản phẩm iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 13 Mini và iPhone 12. Đây là động thái quen thuộc mà Apple thực hiện nhằm dọn đường cho thế hệ iPhone mới nhất chuẩn bị lên kệ.

Tuy nhiên, các hệ thống bán lẻ vẫn tiếp tục kinh doanh các mẫu iPhone 12, 14. Bộ đôi iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max đang được các hệ thống chào bán với giá lần lượt 23,5 triệu đồng và 25,8 triệu đồng cho phiên bản 128 GB.

Theo giới kinh doanh, dòng iPhone 14 sẽ ít chịu ảnh hưởng từ việc ra mắt thế hệ sản phẩm mới vì khoảng cách chênh lệch giá với iPhone 15 tương đối lớn, khoảng 7-9 triệu đồng tùy phiên bản. Bên cạnh đó, iPhone 14 vẫn có thể đáp ứng tốt mọi nhu cầu của người dùng.

Nhiều nhà bán hàng dự đoán giá iPhone 14 Pro Max thậm chí có thể tăng nhẹ bởi nguồn cung khan hiếm.

Trong khi đó, hai mẫu iPhone 13 Mini và iPhone 12 không nhận được nhiều sự quan tâm của người tiêu dùng tại thị trường Việt Nam.

Theo Người Lao động