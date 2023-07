Kết nối cứu trợ, cập nhật tin trên ứng dụng phòng, chống thiên tai Việt Nam

Mini app do Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) phát hành trên nền tảng Zalo. Đây được xem là bước tiến mới nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng chống thiên tai trên cả nước, giúp người dân an tâm hơn khi được trang bị thêm công cụ hỗ trợ khẩn cấp trước tình hình thiên tai đang diễn ra ngày càng phức tạp.

Mini app “Phòng chống thiên tai Việt Nam” được đánh giá cao về tính thiết thực với cộng đồng.

Một trong những tính năng nổi bật nhất của mini app này là “Kết nối cứu trợ”, giúp người dân nhận được sự ứng cứu kịp thời trong các tình huống nguy cấp. Người dân có thể thông qua tính năng này để cung cấp thông tin liên lạc, gửi định vị kèm mô tả và hình ảnh để lực lượng chức năng ứng cứu kịp thời. Bên cạnh đó, danh sách số điện thoại và đường dây nóng sẽ được hiển thị trên màn hình để người dân có thể liên lạc cơ quan chức năng của địa phương ngay lập tức trong tính năng “Liên lạc khẩn cấp”.

Riêng tính năng “Phản ánh thiên tai” cho phép người dùng gửi đến cơ quan chức năng tình trạng, nguy cơ tiềm ẩn hoặc tình hình thiên tai tại khu vực sinh sống. Thông qua thông tin được cung cấp, cơ quan chức năng tại khu vực sẽ nhanh chóng xử lý, khắc phục hậu quả thiên tai kịp thời.

Mini app bắt đầu được thí điểm đến người dân trên cả nước.

Nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc chủ động phòng, chống thiên tai , mini app “Phòng chống thiên tai” còn giúp người dân cập nhật kiến thức qua tính năng “Tìm hiểu thiên tai”. Theo đó, mọi thông tin, hình ảnh, kỹ năng chủ động ứng phó trước, trong và sau mỗi loại hình thiên tai đều được trình bày một cách nhất quán, khoa học và dễ hiểu.

Đáng chú ý, tính năng này cũng bố trí các nút thông tin dành cho đồng bào dân tộc thiểu số như tiếng Dao, tiếng Mông, tiếng Thái, tiếng Khmer. Điều này được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả thực tế, đề cao tính cộng đồng, giúp mọi người dân trên cả nước, kể cả đồng bào dân tộc thiểu số đều được tiếp cận và sử dụng mini app.

Các tính năng liên lạc cần thiết giúp người dân nhanh chóng nhận được sự hỗ trợ, cứu nạn kịp thời.

Sử dụng mini app “Phòng chống thiên tai Việt Nam”, người dân cũng được cập nhật nhanh chóng tình hình thời tiết, cảnh báo khẩn cấp ở các địa phương nhờ tính năng “Thông tin thiên tai”. Các tin tức được cung cấp bởi trang Zalo OA “Ban chỉ đạo Quốc gia Phòng, chống thiên tai” - một trong những cầu nối thông tin quan trọng của Ban chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai với người dân cả nước.

Trước đó, sau gần 3 năm hoạt động, trang Zalo chính thức của Ban chỉ đạo đã thu hút hơn 311.000 người quan tâm. Trung bình mỗi năm có hơn 120 triệu tin nhắn khẩn cấp được gửi đến người dân các vùng chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, góp phần đảm bảo hệ thống thông tin xuyên suốt, chính xác đến cộng đồng.

Năm 2023, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia dự báo sẽ có khoảng 12-14 cơn bão mạnh và áp thấp nhiệt đới, trong đó có khoảng 4-6 cơn ảnh hưởng đến đất liền. Từ tháng 7, số lượng bão và áp thấp nhiệt tới trên khu vực Biển Đông có khả năng tương đương với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Do đó, bên cạnh sự chỉ đạo sâu sát, kiên quyết của chính quyền các cấp, sự đồng thuận của người dân trong việc chủ động ứng phó thiên tai cũng là yếu tố quan trọng để đảm bảo an toàn tính mạng, và hạn chế các thiệt hại khác do thiên tai gây ra. Trong đó, nhiều năm qua, người dân đã quen sử dụng nền tảng Zalo trong công tác phòng chống thiên tai, tiêu biểu như tính năng Zalo Connect, các trang Zalo OA địa phương...

Từ hiệu quả trên, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) kỳ vọng mini app “Phòng, chống thiên tai Việt Nam” trên Zalo sẽ là công cụ mới thiết thực, giúp người dân trên cả nước được cảnh báo kịp thời các rủi ro, đồng thời kết nối cứu trợ, nhanh chóng nhận được sự hỗ trợ từ địa phương. Qua đó, góp phần giảm thiểu thiệt hại về con người và tài sản, giúp người dân chuyển mình trước thiên tai, từ thế bị động ứng phó đến chủ động phòng ngừa.

Theo QĐND