Không chỉ nhiều đồi chè, Cầu Đất còn lạnh nhất Đà Lạt…

17/03/2024 11:53 AM (GMT+7)

Cầu Đất thuộc xã Trạm Hành (Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng), cách trung tâm thành phố hơn 25 km. Nếu như độ cao trung bình của Đà Lạt là khoảng 1.500 m trên mực nước biển, vùng Cầu Đất lại cao hơn 1.600 m. Vì thế, trời lạnh hơn và nhiều mây hơn cho những ai thích săn mây.



Một quán cà phê "săn mây" ở Cầu Đất, xã Trạm Hành, Đà Lạt. Ảnh: Tường Thụy

Đồi chè Cầu Đất là một trong những địa điểm du lịch thu hút nhiều khách du lịch đến Đà Lạt nhất. Ập vào mắt họ là vẻ đẹp của những đồi chè xanh mướt nối tiếp nhau xen kẽ trong các cánh đồng điện gió. Sức hút để du khách tới check-in còn là những ly cà phê đậm chất cao nguyên, nhiều sản phẩm trà của địa phương và không gian rộng mở giúp đầu óc thư giãn, sảng khoái.

Từ Quảng trường Lâm Viên trên bờ hồ Xuân Hương ngay trung tâm Đà Lạt, bạn chỉ cần theo đường Yersin hướng tới đường Quang Trung. Ngay đầu đường Quang Trung là Ga xe lửa Đà Lạt (trong phường 10), nơi được xem là ga đẹp nhất vùng Đông Dương và cũng là địa chỉ đông du khách nhất nhì tại Đà Lạt. Chạy đến Quốc lộ 20 ở phường 11 là bắt đầu đường đèo và núi đồi dài khoảng 25 km uốn lượn, có đi ngang chùa "ve chai" Linh Phước nổi tiếng trong phường 11 để xuống đồi chè Cầu Đất.

Phong cảnh đồi chè Cầu Đất. Ảnh: Tường Thụy

Cung đường du lịch này rất biết cách chiều lòng những người thích chụp ảnh và thích khám phá thiên nhiên. Dọc hai bên là vô số vườn cây Atiso, vườn hồng, vườn hoa cẩm tú cầu, quán và trang trại cà phê với không gian cao nguyên cực đẹp. Thác Hang Cọp hoang sơ giữa đại ngàn cũng thuộc cung đường này, nằm phía trái Quốc lộ 20 theo chiều về Cầu Đất. Thác này có nhiều cái tên gọi khác như Đạ Sar, Long Nhân, Ông Thuận, Thiên Thai… Dưới thác có một cái hang lớn, người ta kể rằng nơi đây từng là nơi trú ngụ của một con cọp, nên mới lấy tên "Hang Cọp" đặt cho thác nước.



Ở Cầu Đất, nhiệt độ trung bình chỉ 13-14 độ C, nhiệt độ thấp nhất vào mùa đông khoảng 6-7 độ C. Để có được cảnh vật đẹp nhất và chụp được những tấm ảnh chất lượng bạn nên đến đồi chè (tập trung ở khu Cầu Đất Farm) trước thời điểm 9h sáng và sau 16h chiều. Trong khoảng thời gian này, vẻ đẹp của đồi chè và phong cảnh làm bạn say đắm, và hương vị cà phê cũng như làm ta ngất ngây hơn.

Giới trẻ thích "săn mây" thường tìm đến Cầu Đất. Ảnh: K. Trinh

Vùng đất này còn mê hoặc những người thích săn mây. Tuy nhiên, muốn săn được những tấm ảnh mây "mê hồn" hay "ảo" nhất, những người nghiện nhiếp ảnh và yêu mây phải chịu khó có mặt ở những điểm "săn" trước 4h sáng khi trời còn lạnh tê tái, mũi và miệng phì ra khói, thì mới có thể chộp được những khoảnh khắc nhìn như không có thực, theo anh Trần Dũng, một người địa phương ở thôn Phát Chi dọc Quốc Lộ 20, nhà ở đối diện UBND Xã Trạm Hành.



"Sống ảo" trên đồi chè Cầu Đất. Ảnh: Phạm Kim Nhân

Ngoài ra, sống ảo cùng đồi chè xanh Cầu Đất được giới trẻ thường xuyên rỉ tai nhau khi đi Đà Lạt. Bầu trời trong xanh, mây trắng ngang lưng trời kết hợp khung cảnh đồi chè rộng mở sẽ giúp các bạn giữ lại nhiều khoảnh khắc mà giới trẻ hay gọi là "chill" nhất để "flex" (khoe) với người thân và bạn bè.