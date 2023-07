Nhờ đâu Kido lãi cao nhất 8 năm, mới 6 tháng hoàn thành 80% lợi nhuận?

Công ty CP Tập đoàn Kido (mã chứng khoán KDC) vừa thông tin về kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023.



Nửa đầu năm nay, Kido ghi nhận lợi nhuận trước thuế lên đến 727 tỷ đồng, tăng đến 71% so với cùng kỳ và là mức cao nhất 8 năm qua. Kết quả này giúp Kido nhanh chóng hoàn thành 80,8% kế hoạch lợi nhuận năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 501 tỷ đồng, tăng 48% so với cùng kỳ năm trước.

6 tháng đầu năm 2023, doanh thu Kido giảm 31% nhưng lợi nhuận trước thuế tăng vọt 71% so với cùng kỳ. Ảnh: KDC

Đáng chú ý, lợi nhuận tăng vọt nhưng doanh thu của Kido lại giảm 31% so với cùng kỳ năm trước, đạt 4.377 tỷ đồng.

Lý giải về điều này, theo Kido, lợi nhuận tăng mạnh chủ yếu đến từ hoạt động đầu tư tài chính do tập đoàn tái cơ cấu mạnh trong hoạt động đầu tư như thoái vốn hiệu quả các khoản đầu tư như Calofic, Kido Foods và đầu tư mới vào mảng bánh Thọ Phát.

Trong khi đó, doanh thu giảm do tình hình kinh tế khó khăn chung.

Trước bối cảnh này, tập đoàn có chiến lược cơ cấu mạnh các ngành hàng, tập trung mạnh vào ngành hàng thực phẩm thiết yếu, tiếp tục tăng cường các hoạt động bán hàng nhằm đáp ứng nhu cầu hàng hóa trên thị trường.

Bên cạnh kết hợp linh hoạt với kênh truyền thống, Kido vẫn tiếp tục đầu tư, ứng dụng công nghệ số thúc đẩy kênh bán hàng trực tuyến. Nhờ vậy, biên chi phí bán hàng để tạo ra doanh thu là 16%, tăng 4% so với cùng kỳ năm trước, biên chi phí quản lý doanh nghiệp để tạo ra doanh thu là 5%, tăng 1% so với cùng kỳ năm trước.

Xét về hiệu quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023, biên lợi nhuận trước thuế và lãi vay tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. Biên lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 17%, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước và biên lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 11%, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Kido, 6 tháng cuối năm 2023, doanh nghiệp sẽ tập trung vào 4 ngành hàng cốt lõi là dầu ăn, gia vị, kem và ngành bánh.

Riêng mảng bánh bao, đại diện Kido cho biết cuối tháng 7/2023, tập đoàn dự kiến chính thức sở hữu 51% cổ phần thương hiệu Thọ Phát và hoàn tất nâng tỷ lệ sở hữu lên 70% trong quý III/2023.

“Thọ Phát kết hợp cùng với mảng bánh hiện tại của tập đoàn Kido, dự kiến sẽ mang về doanh thu khoảng 2.000 tỷ đồng, lợi nhuận kế hoạch là 200 tỷ đồng năm 2023”, phía Kido thông tin.