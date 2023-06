Kido đã mua xong 25% cổ phần Thọ Phát, nhưng mục tiêu là sở hữu 70% thương hiệu bánh bao nổi tiếng khắp miền Nam

Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy đã biểu diễn dưới mưa ca khúc Always Remember Us This Way và Cô đơn trên Sofa trong buổi kỷ niệm 30 năm thành lập ngân hàng. Đoạn clip đang gây sốt trên mạng xã hội.