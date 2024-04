Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh tăng trưởng 6,54% trong quý I năm 2024

Trong quý I năm 2024, kinh tế TP Hồ Chí Minh có nhiều điểm sáng tích cực với tổng sản phẩm thành phố (GRDP) tăng 6,54% so với cùng kỳ năm 2023. Đây là mức tăng trưởng GRDP đứng thứ 2/5 thành phố trực thuộc Trung ương, đứng thứ 2/6 các địa phương vùng Đông Nam Bộ và đứng thứ 18/63 tỉnh, thành phố. Trong đó, khu vực công nghiệp, xây dựng tăng 5,66%, khu vực dịch vụ tăng 7,34%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 12,2% so với cùng kỳ…

Toàn cảnh phiên họp.

Cùng với đó, tổng kim ngạch xuất khẩu của doanh nghiệp thành phố qua cửa khẩu cả nước tăng 7,5%, doanh thu du lịch tăng 23,8% so với cùng kỳ năm 2023. Khách du lịch nội địa đạt hơn 8 triệu lượt (tăng 6,6%, đạt 21,2% so với kế hoạch năm 2024) và khách quốc tế đạt là hơn 1,3 triệu lượt (tăng 32,4%, đạt 23% so với kế hoạch năm 2024). Ngoài ra, tình hình giải ngân vốn đầu tư công gấp 3,4 lần so với cùng kỳ năm 2023.

Các đại biểu thảo luận.

Về nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2024, TP Hồ Chí Minh sẽ chủ động, sáng tạo, thích ứng linh hoạt, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả trong công tác chỉ đạo, điều hành, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ các điểm nghẽn, cắt giảm quy trình thủ tục nội bộ. Thành phố tập trung nguồn lực thực hiện hiệu quả chủ đề công tác năm 2024 “Quyết tâm thực hiện hiệu quả Chuyển đổi số và Nghị quyết số 98/2023/QH15” với 14 nhóm giải pháp trọng tâm và 74 nhiệm vụ cụ thể.

Thành phố cũng tập trung triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp hoàn thiện các thủ tục liên quan và đẩy nhanh việc triển khai các dự án, đề án trọng điểm như: Đầu tư xây dựng cao tốc TP Hồ Chí Minh - Mộc Bài (Tây Ninh), thủ tục quyết định chủ trương đầu tư xây dựng cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, hoàn thiện đề án phát triển hệ thống đường sắt đô thị TP Hồ Chí Minh...

Khách quốc tế đến TP Hồ Chí Minh tăng 32,4% trong quý I năm 2024.

Đồng chí Phan Văn Mãi yêu cầu các sở, ngành, địa phương phải tập trung nỗ lực cho quý II năm 2024 với nhiều nhiệm vụ nặng hơn. Thành phố phải giữ được đà tăng trưởng quý I cho các quý khác của năm, để có thể hoàn thành mục tiêu đề ra. Từng cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động đưa ra giải pháp cụ thể, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, nâng cao năng lực quản lý điều hành của chính quyền các cấp.

Theo QĐND