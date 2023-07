Lạ tới đâu thì vừa?

Không tiếc tiền cho những món đồ hiệu xa xỉ, kiểu dáng độc lạ bởi khả năng kiếm tiền từ những công việc sáng tạo nội dung trên nền tảng số mang đến mức thu nhập “khủng” cho bạn trẻ, trở thành câu chuyện phổ biến. Nhu cầu mua sắm với mức chi tiêu “sướng tay” không dừng ở những món đồ đẹp; càng độc lạ, hay phiên bản giới hạn, càng thu hút bạn trẻ “săn” cho bằng được.

Trong các hội nhóm thu hút nhiều bạn trẻ tham gia trên mạng xã hội như: “Cột sống gen Z”, “Ở nhà vui lắm mà”, “Cột sống dạo này…”, nhiều bài viết có nội dung chia sẻ hóm hỉnh, săn quần áo, phụ kiện thời trang độc lạ nhận về vài ngàn lượt like (thích) và bình luận là chuyện bình thường. Tuy nhiên, lượt tương tác nhiều nhất ở những bài viết này đến từ các tài khoản bán hàng trực tuyến, mỗi bình luận là đường dẫn giới thiệu những món hàng khác nhau.

Quần áo là mặt hàng được người dùng tìm kiếm nhiều và dễ chốt đơn trực tuyến nhất. Từ những bộ đồ hình trái cây, gói mì, động vật ngộ nghĩnh vẫn chưa đủ sức lạ để chiều lòng “thượng đế trẻ”, bộ đồ với thiết kế giống đồ phạm nhân đến hơn 90% trở thành món hàng “hot” được nhiều bạn trẻ chốt đơn gấp.

Chị Đặng T. M. (31 tuổi, ngụ quận Tân Bình, TP.HCM) chia sẻ: “Ban đầu có vài khách hỏi, tôi nói xưởng không có vải kiểu này, sau đó thì có tới 2 khách đặt xưởng may mỗi đơn hơn 100 bộ, họ lấy sỉ để bán lẻ lại vì kiểu đồ giống đồ phạm nhân này khách đang hỏi mua nhiều. Tôi cũng không hiểu nổi gu thời trang này, công nhân may họ cũng ngạc nhiên, nhưng đơn hàng kiểu này dễ may, dễ có lời và khách đặt nhiều nên mình nhận thôi”.

Chốt đơn gần chục bộ đồ kiểu này, đủ loại quần áo dài và lửng, Hạ Nguyên (20 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM) chia sẻ: “Sắp tới cả nhóm bạn tôi rủ nhau đi biển, nên mua làm đồ nhóm chụp hình cho độc lạ. Tôi thấy nhiều người chê phản cảm, nhưng lâu lâu mình cũng nên thử phong cách độc lạ cho vui, còn ai không thích thì không mua”.

Việc thụ hưởng cho những nhu cầu của bản thân không có gì là sai hay quá đáng, chạy theo những kiểu dáng thời trang độc lạ cũng là lựa chọn tự do của mỗi người. Tuy nhiên, độc hay lạ có lẽ cũng cần một giới hạn đến đâu là vừa, có cần lạ đến mức ăn bận như phạm nhân không?

Theo SGGPO