Labubu hết hot, tỷ phú Trung Quốc sáng lập Pop Mart lập tức mất trắng 6 tỷ USD
Phương Đăng (theo Forbes)
17/09/2025 8:30 AM (GMT+7)
Wang Ning, nhà sáng lập hãng đồ chơi Trung Quốc Pop Mart International Group, đã chứng kiến khối tài sản ròng của mình lao dốc gần 6 tỷ USD chỉ trong chưa đầy một tháng – khi phiên bản mới nhất của dòng búp bê Labubu bắt đầu mất nhiệt tại thị trường Trung Quốc đại lục.
Theo ước tính của Forbes, vị Chủ tịch kiêm CEO 38 tuổi hiện còn sở hữu tài sản ròng trị giá 21,6 tỷ USD, phần lớn đến từ cổ phần công ty. Con số này thấp hơn nhiều so với mức 27,5 tỷ USD mà Wang có hồi cuối tháng 8. Khi đó, nhờ niềm tin vào sự bùng nổ của Labubu, tài sản của ông thậm chí vượt qua các tỷ phú lừng danh như Jack Ma – đồng sáng lập Alibaba. Giờ đây, Wang chỉ đứng thứ 14 trong danh sách tỷ phú giàu nhất Trung Quốc, trong khi Jack Ma giữ vị trí thứ 7 theo Real-Time Billionaires List.
Sự sụt giảm này đến khi cổ phiếu Pop Mart niêm yết tại Hồng Kông đã mất hơn 20% giá trị kể từ ngày 28/8, thời điểm công ty ra mắt Labubu 4.0. Dòng sản phẩm này gồm 28 mẫu búp bê nhỏ gọn hình thỏ, nhiều màu sắc, được bán lẻ với giá 79 nhân dân tệ (11 USD) mỗi con. Các mẫu mini Labubu vẫn được giao dịch cao hơn giá gốc trên nền tảng thương mại điện tử Dewu – nơi thường bày bán từ đồ chơi đến túi xách hàng hiệu giới hạn.
Tuy nhiên, giá giao dịch trung bình của Labubu mới đã giảm 14,3%, còn khoảng 150 nhân dân tệ/con sau khi phát hành, theo số liệu từ Dewu. Mức giá sụt giảm trên các chợ trực tuyến đã khiến nhà đầu tư lo ngại về triển vọng tăng trưởng nhu cầu, theo chuyên gia chứng khoán Kenny Ng của Everbright Securities International.
Tâm lý thị trường càng thêm tiêu cực khi JPMorgan Chase & Co. hạ xếp hạng cổ phiếu Pop Mart xuống mức trung lập, viện dẫn nguyên nhân là sức hút giảm dần của sản phẩm. Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Hai, cổ phiếu công ty mất 6,4%, sau khi có lúc rớt tới 9%.
“Trong bối cảnh bất ổn gia tăng, các nhà đầu tư chọn bán ra để chốt lời trước”, ông Ng cho biết qua WeChat.
Đáp lại, một phát ngôn viên Pop Mart cho rằng việc giá Labubu trên thị trường thứ cấp giảm là hệ quả từ chiến lược tăng sản xuất: “Công ty đã chủ động tăng nguồn cung để đáp ứng nhu cầu của người hâm mộ và người tiêu dùng. Việc sản phẩm dễ tiếp cận hơn, nhiều khách hàng mua được hơn cũng là yếu tố quan trọng”, thông cáo gửi Forbes cho hay.
Tuy nhiên, theo Ke Yan – Trưởng bộ phận nghiên cứu tại DZT Research ở Singapore, cổ phiếu Pop Mart có thể còn chịu áp lực trong ít nhất 6 tháng tới, khi nhiều nhà đầu tư có thể tiếp tục chốt lời.
Dù vậy, nhìn chung Pop Mart vẫn tăng hơn 180% từ đầu năm đến nay. Song, tăng trưởng công ty trong năm 2026 được dự báo sẽ chậm lại, theo Jeff Zhang – chuyên gia phân tích của Morningstar.
Hồi tháng 8, tỷ phú Wang từng dự báo Pop Mart có thể “dễ dàng” đạt 30 tỷ nhân dân tệ doanh thu trong năm nay, sau khi công bố kết quả kinh doanh nửa đầu 2025 với lợi nhuận tăng gần 400% nhờ cơn sốt toàn cầu Labubu.
