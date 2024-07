Lễ khai mạc Olympics bị chỉ trích, nhà tài trợ bỏ chạy

Ban tổ chức Olympics Paris đã gửi lới xin lỗi bất kỳ ai cảm thấy bị xúc phạm bởi màn biểu diễn của nhóm Drag Queen; và khẳng định không cố ý báng bổ, chế giễu tôn giáo. Tuy nhiên, C Spire tuyên bố rút tài trợ quảng cáo do công chúng phản ứng dữ dội về màn trình diễn được xem là báng bổ từ màn trình diễn nói trên.

Video chính thức về lễ khai mạc Paris 2024 không còn thấy trên tài khoản Olympics do phản ứng dữ dội của người xem ngày càng tăng.

Tháp Eiffel tại Paris được thắp sáng trong Olympics 2024. Nguồn: Getty

Nhiều tranh cãi đã nổ ra vì một trong số nhiều màn nghệ thuật được đặt tên theo các giá trị của Pháp như tự do, bác ái và bình đẳng, đấy là màn trình diễn theo phong cách bữa tối cuối cùng trong bối cảnh 'festivité' - tiệc tùng. Với sự góp mặt của người mẫu, vũ công, biểu tượng thời trang và nghệ sĩ giả gái từ quốc gia chủ nhà, buổi biểu diễn diễn ra trên một cây cầu bắc qua sông Seine, xung quanh một chiếc bàn cũng đóng vai trò là sàn diễn thời trang.



Ở giữa là một phụ nữ đứng trước thiết bị DJ với vương miện hình vòng hào quang màu vàng, xung quanh là một số nghệ sĩ giả gái và hàng chục vũ công và nghệ sĩ biểu diễn.

Khoảnh khắc trong Lễ khai mạc Olympics Paris 2024 được xem là báng bổ Thiên chúa giáo nên bị chỉ trích nặng.

Không ít người cho rằng Ban tổ chức đã tạo ra một tác phẩm chế giễu 'thức tỉnh' về bức tranh "Bữa Tiệc Ly", là bức tranh của danh họa người Ý Leonardo da Vinci mô tả bữa ăn cuối cùng của Chúa Jesus với các môn đồ của mình. Họ gọi đó là "chế giễu" và "xúc phạm đến những người theo đạo Thiên chúa".

Suzy Hays, CEO của C Spire, chia sẻ với báo New York Post của Mỹ về việc rút quảng cáo khỏi Olympics Paris: "C Spire vẫn ủng hộ vận động viên, những người nỗ lực hết mình trở thành một phần của Olympicshội. Tuy nhiên, chúng tôi không chấp nhận hình ảnh Bữa tiệc Ly bị xúc phạm".



Ông Tate Reeves, Thống đốc bang Mississippi, đã công khai ủng hộ quyết định của C Spire. Ông nói: "Tôi tự hào khi thấy khu vực tư nhân ở Mississippi phản đối. Không được chế giễu Chúa. C Spire đã vạch ra ranh giới phù hợp".

C Spire là một trong số nhiều nhãn hàng phản đối hành động được cho là "chế giễu đức tin Cơ đốc giáo". Các nhà lãnh đạo Công giáo tại Pháp đã ra tuyên bố gọi cảnh này là "sự chế giễu đạo Thiên chúa".

Hội đồng giám mục Pháp viết trong một thông báo: "Thật không may, buổi lễ này bao gồm những cảnh chế giễu và chế giễu đạo Thiên chúa. Đây là điều chúng tôi lên án mạnh mẽ".

Thế vận hội (Olympics) Paris khai mạc tối 26/7; địa điểm tổ chức là sông Sein giữa thủ đô nước Pháp. Lễ kết thúc bằng chương trình biểu diễn với bối cảnh là Tháp Eiffel cùng màn trình diễn của Lady Gaga và Celine Dion, ca sĩ người Canada nói tiếng Pháp từng nổi tiếng khắp thế giới với ca khúc "My heart will go on" -- bài hát được lấy làm nhạc trong phim "Titanic".

Ngay trước khi diễn ra lễ khai mạc, hệ thống đường sắt cao tốc nước Pháp bị phá hoại đồng loạt. Theo báo chí Pháp, hơn 800.000 người bị ảnh hưởng ngay trước lễ khai mạc Olympics và kỳ nghỉ cuối tuần.