Chưa có thống kê thiệt hại trong vụ phá hoại đường sắt Pháp ngay trước khai mạc Olympics

Hành khách tập trung trước bảng điện tử báo thời gian các chuyến tàu ở ga Montpartnasse tại Paris, Pháp ngày 26/7/2024. Ảnh chụp màn hình Reuters

Nhà điều hành đường sắt nhà nước của Pháp (SNCF) cho biết những kẻ đốt phá đã nhắm vào các cơ sở dọc theo các tuyến đường nối Paris với các thành phố như Lille ở phía bắc, Bordeaux ở phía tây và Strasbourg ở phía đông.

Theo kênh truyền hình France24 (do Chính phủ Pháp đồng sở hữu), mạng lưới tàu cao tốc Pháp đã trở thành mục tiêu của "các hành vi ác ý" bao gồm cả các vụ tấn công đốt phá, khiến hệ thống bị gián đoạn chỉ vài giờ trước lễ khai mạc Thế vận hội Paris 2024.

"Đêm qua, SNCF đã trở thành nạn nhân của một số hành vi phá hoại trên các tuyến đường cao tốc Đại Tây Dương, các tuyến phía Bắc và Đông. Các vụ hỏa hoạn đã được cố tình gây ra để làm hỏng các cơ sở của chúng tôi", SNCF viết trong một thông cáo.

Hơn 800.000 hành khách đang bị ảnh hưởng, hàng nghìn chuyến tàu bị hoãn hủy. Dịch vụ đường sắt Eurosta nối Anh - Pháp cũng bị ảnh hưởng. Ban tổ chức lễ khai mạc Olympics phải hủy buổi họp báo về lễ khai mạc dự kiến diễn ra chiều hôm nay 26/7 (giờ Pháp).



Các cuộc tấn công phối hợp vào mạng lưới đường sắt sẽ làm tăng thêm cảm giác lo lắng trước lễ khai mạc Olympics vào tối nay trên sông Sein tại Paris.

Bộ trưởng Thể thao và Olympics, Paralympics Pháp, bà Amélie Oudéa-Castera, cho biết vụ trên là "một kiểu phá hoại có phối hợp" đối với đường sắt Pháp.

Phát biểu với đài truyền hình BFMTV, bà Oudéa-Castera lên án vụ tấn công bằng những lời lẽ mạnh mẽ nhất có thể và nói rằng điều này "thực sự kinh hoàng".

Nhà tổ chức Olympics Paris 2024 cho biết họ đang hợp tác chặt chẽ với SNCF để đánh giá tình hình. Đến thời điểm này, chưa có bên nào nhận trách nhiệm và không có dấu hiệu nào cho thấy hành động này có liên quan đến chính trị hay không.

Nhân viên và hành khách tại ga Gare du Nord sau những lời đe dọa nhắm vào mạng lưới tàu cao tốc của Pháp, trước lễ khai mạc Olympics Paris 2024. Ảnh chụp màn hình Reuters

An ninh ở Paris đã được tăng cường trong những tuần gần đây. Pháp đang triển khai một chiến dịch an ninh thời bình chưa từng có để bảo vệ Thế vận hội mùa hè năm nay với hơn 45.000 cảnh sát, 10.000 binh lính và 2.000 nhân viên an ninh tư nhân được triển khai. Các tay súng bắn tỉa sẽ ở trên nóc nhà và máy bay không người lái sẽ theo dõi từ trên không.