Loại bỏ SIM thuê bao không đúng quy định

Ngày 17-7, trả lời câu hỏi của báo chí liên quan đến tình trạng đứng tên nhiều SIM kích hoạt sẵn bán tràn lan, SIM rác, tin nhắn rác, tin nhắn lừa đảo… Cục Viễn thông (Bộ Thông tin và Truyền thông) cho biết thời gian qua việc xử lý thuê bao đứng tên nhiều SIM (trên 10 SIM) không đúng quy định đã thu được những kết quả tích cực.

Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị người dân, khách hàng phối hợp tốt với các nhà mạng cập nhật thông tin thuê bao chính xác. Ảnh: THU HÀ



Vẫn còn tình trạng kích hoạt nhiều SIM

Cụ thể, đến giữa tháng 7-2023, theo số liệu các doanh nghiệp đã rà soát, làm rõ việc sở hữu đối với tất cả 100% các thuê bao với khách hàng là tổ chức. Đối với thuê bao là khách hàng cá nhân đứng tên nhiều SIM (trên 10 SIM), các nhà mạng đã xử lý được gần 20% tổng số giấy tờ đứng tên nhiều SIM.

Việc rà soát, xử lý làm rõ đối với thuê bao sở hữu nhiều SIM bao gồm các nhiệm vụ như cập nhật lại thông tin chính xác, rà soát cam kết bảo đảm các khách hàng sử dụng nhiều số thuê bao đúng với mục tiêu đăng ký sử dụng trong hợp đồng, tạm dừng dịch vụ để yêu cầu khách hàng rà soát, làm rõ việc sở hữu.

“Trên thực tế, trong thời gian qua vẫn còn tình trạng cá nhân, tập thể thực hiện kích hoạt sẵn, kích hoạt nhiều SIM thuê bao và bán, lưu thông ra thị trường nhưng không thực hiện thay đổi thông tin theo quy định; vẫn còn việc mua, sử dụng SIM đã đăng ký thông tin của người khác không đúng quy định… Các sai phạm này bao gồm cả thuê bao có thông tin không đầy đủ, không chính xác, giả mạo giấy tờ để đăng ký thông tin thuê bao, lợi dụng, sử dụng trái phép thông tin của người khác để đăng ký, kích hoạt SIM” - Cục Viễn thông đánh giá.

Đối với những sai phạm này, Bộ Thông tin và Truyền thông đã yêu cầu các công ty viễn thông phải xử lý nghiêm theo chỉ đạo của Chính phủ, Nghị định 49/2017/NĐ-CP; Nghị định 15/2020/NĐ-CP. Trong quá trình thanh tra, nếu phát hiện các sai phạm này thì các đoàn thanh tra sẽ tiến hành xử phạt theo quy định.

Trong trường hợp phát hiện cố tình giả mạo giấy tờ để đăng ký thông tin thuê bao, lợi dụng, sử dụng trái phép thông tin của người khác để đăng ký, kích hoạt SIM, gây ra hậu quả thì tùy theo mức độ vi phạm đoàn thanh tra sẽ chuyển cho cơ quan công an để tiếp tục xử lý.

Cần nâng mức phạt các đơn vị viễn thông sai phạm trong quản lý thông tin SIM.

Có cá nhân sở hữu hàng trăm SIM thuê bao

Đề cập đến việc sau lần rà soát này liệu có còn vấn nạn SIM rác, tin nhắn rác, tin nhắn lừa đảo, Cục Viễn thông cho hay: Việc loại bỏ các SIM thuê bao không đúng quy định là một quá trình, do vậy công việc này sẽ được liên tục rà soát và yêu cầu nhà mạng thực hiện.

“Tại đợt xử lý lần này, bộ tập trung xử lý tình trạng SIM thuê bao đứng tên một khách hàng, không trùng khớp với người sử dụng trên thực tế diễn ra rất lớn (có cá nhân sở hữu hàng trăm SIM thuê bao…). Đây là tồn tại do nhiều giai đoạn trước đây phát triển nóng của các doanh nghiệp” - đại diện Cục Viễn thông cho biết.

Xử lý nhiều vụ phát tán tin nhắn rác

Tại cuộc họp báo thường kỳ do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức mới đây, ông Trần Mạnh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện, cho biết tính từ đầu năm 2022 đến nay, các cơ quan chức năng đã phát hiện và xử lý 24 vụ sử dụng các trạm BTS giả để phát tán tin nhắn rác. Riêng từ đầu năm đến nay, phát hiện và xử lý 15 vụ.

Tuy nhiên, tình trạng trên hiện vẫn chưa được ngăn chặn triệt để, các đối tượng vẫn tiếp tục tái diễn sử dụng các trạm thu phát sóng giả để mạo danh tin nhắn tổ chức tài chính, ngân hàng lừa đảo người dùng.

Cũng theo Cục Viễn thông, tồn tại nêu trên là một trong những nguyên nhân dẫn tới tình trạng SIM rác, cuộc gọi rác, tin nhắn rác gây mất trật tự, an toàn xã hội và ảnh hưởng đến quyền lợi của chính người sử dụng. Vì vậy, Bộ Thông tin và Truyền thôngT tiếp tục yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông di động tập trung nguồn lực, rà soát, làm rõ các thuê bao sở hữu nhiều SIM thuê bao. Mục tiêu bảo đảm người đứng tên đăng ký thuê bao chính là người sử dụng số thuê bao đó, ngăn chặn tình trạng các đối tượng xấu lợi dụng đăng ký thuê bao đứng tên nhiều SIM, lợi dụng thực hiện các hành vi lừa đảo…

Với các giai đoạn xử lý trong gần hai năm qua, Bộ Thông tin và Truyền thông cho rằng sẽ giảm triệt để được nạn SIM rác. Từ đó sẽ ngăn chặn được một nguồn chính trong việc phát tán tin nhắn rác, tin nhắn lừa đảo.•

Chế tài chưa quyết liệt

Sau ngày 15-4, các nhà mạng đã chính thức khóa hai chiều đối với thuê bao chưa chuẩn hóa thông tin trùng với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, nhiều người dân vẫn nhận được các cuộc gọi lừa đảo, cuộc gọi rác… Đáng chú ý, nhiều cuộc gọi rác còn sử dụng brandname (tên thương hiệu) khiến người dùng hoang mang.

Đại diện một số nhà mạng thừa nhận việc chuẩn hóa thông tin thuê bao cũng khó dẹp hết tình trạng SIM rác - khởi nguồn của cuộc gọi, tin nhắn rác.

Trong khi đó, chuyên gia công nghệ Võ Đỗ Thắng, Giám đốc Trung tâm An ninh mạng Athena, nhìn nhận việc dẹp SIM rác đã diễn ra suốt bao nhiêu năm nay nhưng chưa làm được. Bởi cứ khóa lượng SIM này thì vẫn còn một lượng SIM rác mới xuất hiện, mà những SIM này chính là do nhà mạng sản xuất. Do đó, gốc rễ của vấn đề vẫn là quản lý nguồn SIM mới ở nhà mạng.

“Hiện các quy định chế tài quá nương nhẹ, chưa quyết liệt, chưa xử lý đến cùng nếu đơn vị hay nhà mạng vi phạm nhiều lần. Vì vậy, tôi cho rằng phải nâng mức phạt các đơn vị viễn thông sai phạm trong quản lý thông tin SIM” - ông Thắng đề xuất.

Theo PLO