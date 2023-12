Lý do Dragon Capital không còn là cổ đông lớn của "nữ hoàng cá tra" Vĩnh Hoàn

Quỹ Norges Bank thành viên của Dragon Capital cho biết mới bán ra lượng cổ phiếu nói trên. Sau thương vụ, nhóm Dragon Capital giảm tỷ lệ sở hữu tại Vĩnh Hoàn xuống còn 4,9664% vốn điều lệ từ 5,0198% trước đó và không còn là cổ đông lớn nữa.



Công ty Vĩnh Hoàn đặt trụ sở chính tại tỉnh Đồng Tháp. Ảnh tư liệu

Norges Bank không công bố giá bán nhưng thị trường nhìn nhận đã có lời. Giá cổ phiếu VHC (sàn HoSE) ngày 31/3 năm nay là 53.400 đồng và đóng cửa hôm nay (19/12) ở mức 72.000 đồng, mức chênh lệch là 18.600 đồng.



Thông tin do Vĩnh Hoàn công bố mới nhất cho thấy trước ngày 15/11, công ty có 4 nhà đầu tư nước ngoài (là nhóm Dragon Capital) sở hữu 5,0198% vốn điều lệ. Trong đó, Vietnam Equity Fund nắm giữ 1,5504%, DC Developing Markets Strategies Public Limited Company sở hữu 0,4544%, Hanoi Investments Holdings Limited với chiếm tỷ lệ 0,6821%, và Norges Bank sở hữu 4.363.600 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 2,3329%.

Như vậy, Norges Bank hiện nay sở hữu 4.263.600 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 2,2795%. Vì vậy, tổng số cổ phiếu VHC do nhóm Dragon Capital đang sở hữu là 9.289.300 cổ phiếu.

Về tình hình kinh doanh, báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất quý 3/2023 của Vĩnh Hoàn cho thấy lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 190 tỷ đồng, giảm 57,66% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế đạt 91 tỷ đồng, giảm 64,42% so với cùng kỳ năm 2022. Lũy kế 9 tháng, doanh thu và lợi nhuận của Vĩnh Hoàn giảm 29% và 51% so với cùng kỳ, đạt 7.643 tỷ đồng và 883 tỷ đồng.

Vĩnh Hoàn thường được gọi là "nữ hoàng cá tra" vì công ty nằm trong nhóm xuất khẩu cá tra (pangasius) hàng đầu của Việt Nam và chủ công ty là nữ doanh nhân Trương Thị Lệ Khanh.