Marketing "bạc tỷ" giúp công ty sữa lớn nhất Việt Nam tăng giá trị thương hiệu

Là công ty sữa lớn nhất của Việt Nam, Vinamilk đang dẫn đầu phân khúc phổ thông và tiếp tục thâm nhập mạnh vào các phân khúc cao cấp. Năm 2019, công ty gắn liền với tên tuổi nữ doanh nhân Mai Kiều Liên, CEO của Vinamilk, chi trung bình đến 6 tỷ đồng/ngày cho hoạt động quảng bá sản phẩm, gấp đôi con số ghi nhận hiện nay.



Logo mới của Vinamilk xuất hiện tháng 7/2023 trong bộ nhận diện thương hiệu mới của công ty. Ảnh: VNM

Vinamilk làm marketing hiệu quả

Trong năm 2023, công ty chi 1.329 tỷ đồng cho chi phí quảng cáo, nghiên cứu thị trường và 9.005 tỷ đồng cho chi phí dịch vụ khuyến mãi, trưng bày, giới thiệu sản phẩm và hỗ trợ bán hàng, tăng lần lượt gần 9% và 4% so với năm 2022.



Với việc thay đổi bộ nhận diện thương hiệu trong quý II và quý III, công ty cho biết đây là bước đầu tiên trong giai đoạn tái cơ cấu toàn phần. "Ông lớn" ngành sữa không tiết lộ kinh phí cho chiến dịch này nhưng các chuyên gia cho rằng con số không phải là nhỏ vì Vinamilk cho biết đã sử dụng đến 55 chuyên gia về thương hiệu, sáng tạo hàng đầu thế giới cho bộ nhận diện thương hiệu mới.

Cả năm 2023, Vinamilk ghi nhận tổng doanh thu hợp nhất đạt 60.479 tỷ, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 9.019 tỷ - tăng 472 tỷ đồng so với cùng kỳ và vượt kế hoạch 5%. Trong đó, thị trường Việt Nam đạt doanh thu thuần hợp nhất ở mức 50.617 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp nội địa hợp nhất đạt 20.894 tỷ đồng, tăng 1,6% so với cả năm 2022.

Số liệu của công ty cho thấy doanh thu thuần từ các thị trường nước ngoài đạt 9.752 tỷ đồng năm 2023, tăng 5,4% so với năm 2022. Các chi nhánh nước ngoài đóng góp 5.039 tỷ đồng và hoạt động xuất khẩu đóng góp 4.713 tỷ đồng, tăng 6,5% và 4,4% so với năm 2022. Lợi nhuận gộp từ thị trường nước ngoài đạt 3.651 tỷ đồng, tăng ấn tượng 9,3% so với cùng kỳ.

Trong năm 2023, Vinamilk đã công bố 3 đợt tạm ứng cổ tức với tổng giá trị đạt 2.900 đồng trên mỗi cổ phần (chia bằng tiền mặt), tương ứng với tỷ lệ cổ tức tiền mặt 29% cho cả năm.

Kỳ vọng cổ tức cao

Ngày 25/4, Vinamilk dự kiến sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Hội đồng Quản trị dự kiến sẽ đề xuất mức cổ tức đợt cuối để tổng mức cổ tức cho cả năm không thấp hơn so với năm 2022. Nếu được phê duyệt, tỷ lệ chi trả cổ tức trên lợi nhuận sau thuế hợp nhất phân bổ cho chủ sở hữu của Vinamilk (công ty mẹ) sẽ có thể tiếp tục đạt trên 90%, cao hơn đáng kể so với tỷ lệ cam kết tối thiểu 50%.

CEO Vinamilk Mai Kiều Liên giới thiệu bộ nhận diện thương hiệu mới của công ty ngày 6/7/2023 tại TP.HCM. Ảnh: VNM

Về tái định vị thương hiệu thông qua bộ nhận diện thương hiệu mới, CEO Mai Kiều Liên từng giải thích: "Tái định vị thương hiệu chỉ là bước đầu trong chiến lược 5 năm tới của chúng tôi. Đi cùng với đó là hàng loạt thay đổi trong chuyển đổi số, tuyển dụng nhân sự, quy trình quản trị... với mục tiêu tiếp cận với người tiêu dùng nhanh hơn, hiệu quả hơn".