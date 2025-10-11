Mặt trái của sự bùng nổ xe điện ở Trung Quốc: Hàng nghìn đại lý ngậm ngùi đóng cửa

Theo Bloomberg, kể từ năm 2020, hơn 8.000 đại lý 4S (bán hàng, dịch vụ, phụ tùng và khảo sát) ở Trung Quốc đã buộc phải đóng cửa. Và con số đó chưa dừng lại – hàng nghìn cơ sở khác được dự báo sẽ sụp đổ trong vòng một năm tới.

Cơn bão "tự tạo" trong ngành ô tô của Trung Quốc

Nguyên nhân của cuộc khủng hoảng là một “cơn bão hoàn hảo” giữa sản xuất dư thừa, giá bán sụt giảm và chuyển đổi công nghệ quá nhanh, theo Bloomberg.

Các nhà sản xuất như BYD hay Geely đã tăng tốc sản xuất xe điện vượt xa nhu cầu thị trường, khiến lượng xe tồn kho khổng lồ buộc họ phải liên tục giảm giá để giữ thị phần. Kết quả là biên lợi nhuận sụt giảm mạnh, trong khi chi phí lưu kho và vận hành đại lý tăng vọt, đẩy nhiều doanh nghiệp vào cảnh phá sản.

“Cuộc chiến giá xe điện” tại Trung Quốc giờ đây tương tự như cuộc khủng hoảng đang diễn ra ở châu Âu — nơi các thương hiệu phải bán lỗ chỉ để duy trì thị phần và không bị loại khỏi cuộc đua.

Với gần 200 hãng xe nội địa cùng chen chân trong một thị trường đang bão hòa, tình trạng dư thừa sản lượng trở nên nghiêm trọng.

Nhiều đại lý nhỏ phải bán xe dưới giá vốn chỉ để giữ quyền đại lý hoặc đạt chỉ tiêu của hãng. Một số khác chọn cách đóng cửa, chấp nhận mất trắng sau nhiều năm đầu tư.

Chính phủ Trung Quốc đã phát tín hiệu sẽ can thiệp để ổn định thị trường, song các chuyên gia cảnh báo rằng sự “tái cấu trúc quy mô lớn” là không thể tránh khỏi.

Khi Tesla và các “tay chơi nội địa” thay đổi cuộc chơi

Một nguyên nhân khác khiến hệ thống đại lý truyền thống “chết dần” là sự trỗi dậy của mô hình bán hàng trực tiếp.

Những tên tuổi như Tesla, NIO và XPeng đã thay đổi toàn bộ cách người Trung Quốc mua xe: bán hàng qua mạng, cửa hàng trưng bày trong trung tâm thương mại, dịch vụ di động, không cần đại lý trung gian.

Các hãng xe này kiểm soát giá bán, trải nghiệm khách hàng và hậu mãi — tất cả trong một hệ sinh thái khép kín, khiến các đại lý 4S trở nên thừa thãi.

Ngay cả các hãng xe truyền thống phương Tây cũng đang chạy theo mô hình đó. Ford gần đây ra mắt mẫu xe điện Bronco Basecamp với chiến dịch quảng bá trực tuyến trực tiếp đến người tiêu dùng, bỏ qua hệ thống phân phối truyền thống.

Trong khi đó, các thương hiệu nội địa Trung Quốc lại đi theo hướng “trải nghiệm boutique”: trưng bày nhỏ, sang trọng, ít lái thử, nhiều công nghệ số hóa, khiến lượng khách đến bảo dưỡng hay sửa chữa – nguồn thu chính của các đại lý – giảm mạnh.



Mặt trái của “kỳ tích xe điện”

Cuộc khủng hoảng đại lý cho thấy thành công về công nghệ của Trung Quốc đang kéo theo hệ quả xã hội và kinh tế lớn.

Trong khi nước này dẫn đầu thế giới về xe điện, từ SUV hạng sang đến siêu xe hiệu suất cao, thì hàng chục nghìn người lao động trong ngành bán lẻ ô tô lại mất việc.

Các chuyên gia nhận định, mô hình kinh doanh của thời động cơ đốt trong đã lỗi thời. Để tồn tại, các đại lý buộc phải chuyển hướng sang hạ tầng sạc, xe điện cũ hoặc dịch vụ kỹ thuật số.

Cuộc khủng hoảng tại Trung Quốc cũng là lời cảnh tỉnh cho ngành ô tô toàn cầu: chuyển đổi sang xe điện không chỉ là thay động cơ – mà là thay cả cách làm kinh doanh.

Nếu không thích ứng, các đại lý – vốn từng là cầu nối sống còn giữa hãng xe và người tiêu dùng – sẽ tiếp tục biến mất.