McDonald’s Nhật Bản vỡ trận vì chiến dịch Pokemon: Chiêu hút khách bán hàng thành “cơn ác mộng” kinh doanh

Một cửa hàng McDonald's ở Tokyo. Ảnh Yoshikazu TSUNO/CNA

Các thẻ in hình “Pokémon - quái thú bỏ túi” vốn cực kỳ được yêu thích ở Nhật Bản không chỉ trẻ em mà cả giới sưu tầm trưởng thành, với hàng tỷ thẻ được in và một số hiếm có thể bán ra với giá hàng triệu USD. Tại Nhật, từng xảy ra vụ đột nhập cửa hàng thẻ và thậm chí xô xát chỉ vì tranh giành chúng.

Chiến dịch tặng thẻ Pokémon phiên bản giới hạn của McDonald's được khởi động hôm thứ Sáu tuần trước và nhanh chóng “trật bánh” khi nhiều người đổ xô mua Happy Meal số lượng lớn chỉ để lấy thẻ đem bán lại với giá cao trên các trang thương mại điện tử. Trên mạng xã hội, hàng loạt bài đăng kèm ảnh cho thấy các túi chất đầy bánh burger và khoai tây chiên chưa ăn bị bỏ phí.

Nhiều người mỉa mai gọi đây là chiến dịch “Unhappy Meal”.

“Tôi không thể mua Happy Meal cho con gái vì những người này”, một tài khoản X (Twitter cũ) than phiền.

“Một số fan Pokémon trưởng thành thật sự yêu thích thẻ này, nhưng những kẻ buôn bán lại chúng thật đáng xấu hổ. Họ tìm mọi cách để gom thẻ rồi vứt bỏ đồ ăn… chỉ để kiếm chút lợi nhuận?”, người khác viết.

Tình trạng tương tự từng xảy ra với các chiến dịch hợp tác trước đây của McDonald’s Nhật Bản, như với bộ truyện tranh “Chiikawa”. Dù đã quy định mỗi người chỉ được mua tối đa 5 phần ăn, McDonald’s thừa nhận hôm 11/8 rằng vẫn có “mua gom để bán lại, dẫn tới việc đồ ăn bị bỏ đi”.

Hãng cho biết sẽ áp dụng hạn mức nghiêm ngặt hơn trong các chiến dịch tương lai, đồng thời cảnh báo sẽ từ chối phục vụ những ai cố mua vượt giới hạn, xếp hàng nhiều lần hoặc có hành vi hăm dọa nhân viên. McDonald’s cũng cam kết yêu cầu các nền tảng thương mại điện tử mạnh tay hơn với hoạt động bán lại trái phép.