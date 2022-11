Môi giới bất động sản cầm cự thời khó

Nhiều người phải bỏ nghề đi làm việc khác nhưng cũng có những môi giới nỗ lực bám trụ, chờ sóng thị trường hồi phục.

Chị Thu Hằng (ngụ quận 8, TP HCM) cho biết 2 tháng trước chị quyết định nghỉ làm môi giới của một sàn BĐS ở quận 1, chuyên bán nhà cho các dự án ở khu Đông TP HCM để xin vào một công ty BĐS lớn. Tuy nhiên, chưa đi làm ngày nào thì công ty gặp khó khăn, biến cố nên họ dừng kế hoạch tuyển thêm và cắt giảm hàng loạt nhân sự cũ cũng như giảm lương của nhiều bộ phận để giảm chi phí. Kết quả, chị Hằng không được nhận vào làm và mất luôn việc ở công ty cũ.

"Thực ra công ty cũ cũng không còn sản phẩm để bán nên có quay lại làm cũng không có cơ hội gia tăng thu nhập nên tôi quyết định làm môi giới tự do, đi tìm hiểu thị trường các tỉnh và các dự án vùng ven. Tôi cũng tự học thêm kỹ năng tiếp xúc khách hàng, nghiên cứu tâm lý của nhà đầu tư cũng như học thêm tiếng Anh… để khi có việc trở lại, sẽ làm tốt hơn" - chị Hằng bày tỏ.

Khác với chị Thu Hằng, anh Hoàng Thái, chuyên môi giới BĐS cho các dự án của Công ty Vinhomes, ngoài việc bán sản phẩm ở khu Vinhomes Grand Park (TP Thủ Đức), anh còn làm môi giới cho thuê, mua bán căn hộ tại khu Vinhomes Central Park (quận Bình Thạnh).

"Nhờ thị trường môi giới căn hộ và mua bán ở khu Vinhomes Central Park vẫn sôi động mà tôi có được thu nhập trong lúc thị trường trầm lắng. Tôi xác định không bỏ nghề vì tôi đã học ngành này và cũng đã đầu tư rất nhiều để làm nghề nên tôi chỉ mong thị trường sớm sôi động trở lại để có thể phát huy hết khả năng của mình" - Hoàng Thái chia sẻ.

Trong khi đó, chị Thảo Trang (ngụ quận Gò Vấp) đã chấp nhận nghỉ làm môi giới tại công ty BĐS ở quận Bình Thạnh sau vài năm gắn bó để trở về làm ngành ngân hàng. Bởi mấy tháng gần đây công ty không có việc làm, thu nhập sụt giảm khiến cuộc sống gia đình chị rất khó khăn.

Tổng giám đốc một công ty môi giới BĐS có trụ sở tại quận 5 cho biết do nhìn thấy được khó khăn của thị trường môi giới nên hơn 1 năm trước ông đã quyết định cắt giảm nhân sự cho mảng môi giới, chấp nhận co cụm lại để tiết kiệm tối đa chi phí. Cùng với đó công ty bắt đầu triển khai pháp lý cho các dự án do chính mình làm chủ đầu tư cũng như tham gia đầu tư quỹ đất ở một số nơi để tích lũy.

"Mặc dù chưa có doanh thu từ việc triển khai dự án nhưng công ty không tốn quá nhiều chi phí nuôi nhân sự và không bị những áp lực tài chính nên hiện tại tôi cảm thấy an tâm hơn" - tổng giám đốc này nói.

Ông Phạm Lâm, Phó Chủ tịch Hội Môi giới BĐS Việt Nam, cho biết: "Mặc dù các doanh nghiệp không công bố nhưng theo khảo sát thống kê của chúng tôi thì lực lượng môi giới giảm ít nhất 30% trong hơn 1 năm qua. Có thể nhiều môi giới mất việc bị động do các sàn phải đóng cửa còn lại họ chủ động bỏ nghề, đổi việc vì thấy mình không còn phù hợp".

Theo ông Lâm, thị trường hiện nay có sự phân hóa khá rõ ràng từ chủ đầu tư đến sản phẩm tung ra thị trường. Nếu sản phẩm không đủ pháp lý, không bảo đảm chất lượng, tiềm ẩn rủi ro thì các sàn sẽ không dám nhận bán. Sản phẩm BĐS hiện nay cũng có tác dụng "thanh lọc" luôn đối tượng khách hàng nên nếu người môi giới tập trung vào nguồn sản phẩm và có phương án tiếp cận khách hàng tốt thì chắc chắn họ vẫn thành công.

"Tôi cũng biết có nhiều nhân viên môi giới chấp nhận dấn thân, đầu tư học hỏi nhiều hơn cho nghề, cũng có nhiều môi giới đã linh hoạt tìm nguồn hàng từ các phân khúc cho thuê, mua bán sản phẩm nhà phố, căn hộ trên thị trường thứ cấp để cầm cự trong giai đoạn này. Trong khi những môi giới tay ngang, bát nháo sẽ không còn nhiều. Đó cũng là cách thanh lọc môi giới tốt nhất và kỳ vọng lĩnh vực môi giới BĐS về sau sẽ mạnh hơn, chất lượng hơn" - ông Lâm kỳ vọng.

