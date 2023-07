Hủ tiếu Việt Nam xuất hiện trong phim 'King the Land' đang gây sốt mạng

Công an tỉnh Quảng Nam vừa phối hợp Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao Bộ Công an và Công an các tỉnh, thành phố triệt phá đường dây cho vay nặng lãi online lớn nhất cả nước từ trước tới nay.