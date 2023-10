Một công ty Việt Nam qua Mỹ sản xuất găng tay y tế

Chuẩn bị cho quá trình sản xuất của mình, Phu Duc Huy US Inc., doanh nghiệp tại Mỹ trực thuộc Công ty TNHH MTV Sản xuất Thương mại Dịch vụ Phú Đức Huy, có địa chỉ tại xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, Long An, đang trong quá trình mua 15 mẫu Anh (gần 6,1 ha) tại thành phố Lake Village, hạt Chicot (phía Đông Nam bang Arkansas) với chi phí 400.000 USD.

Thông tin trên được ông Shane Knight, Phó Giám đốc Khu Phát triển Kinh tế Đông Nam Arkansas, cung cấp cho báo Arkansas Business. Theo ông Knight, đàm phán mua đất dự kiến sẽ hoàn tất ngày 10/6 giờ Mỹ.

Găng tay y tế. Ảnh minh họa: Shutterstock

Phú Đức Huy dự định xây dựng nhà máy tại khu vực đó và thuê kho khoảng gần 9.300m2 để làm kho sản phẩm. Công ty sẽ có 6 dây chuyền sản xuất, với tổng công suất khoảng 4,2 triệu găng tay/ngày, và sản phẩm sẽ được dùng trong y tế hoặc công nghiệp. Tổng thầu xây dựng nhà máy là công ty xây dựng Brody Richardson Construction.



Ông Knight cho biết việc xây dựng sẽ bắt đầu vào cuối năm nay. Ngoài ra, nhà máy của Phú Đức Huy sẽ được kết nối với nhà máy biến rác thải thành điện trị giá 50 triệu USD, do công ty MD Power (bang Florida) xây và vận hành. Chất thải rắn của nhà máy găng tay sẽ được nhà máy điện này biến thành năng lượng để bảo vệ môi trường.

Cũng theo quan chức này, sau khi 2 nhà máy được kết nối, nhà máy điện sẽ cung cấp năng lượng cho đơn vị của Phú Đức Huy và tái sử dụng nước thải từ nhà máy găng tay, theo mô hình kinh tế tuần hoàn và sản xuất xanh.

Nhà máy điện sạch này đang trong quá trình xin cấp phép từ Bộ Năng lượng và Môi trường bang Arkansas, để xin giấy phép xây dựng và chứng nhận thỏa mãn các quy định về không khí, theo báo Arkansas Business.

Dự kiến nhà máy găng tay sẽ sử dụng 150-200 công nhân trong giai đoạn ban đầu, và khoảng 300 lao động khi chạy toàn tải. Trong khi đó, dân số thành phố Lake Village năm 2021 chỉ gần 2.300 người.