Mùa cưới về, các cặp đôi chịu thêm gánh nặng ngân sách từ thuế quan của ông Trump

2 triệu đám cưới được tổ chức tại Mỹ mỗi năm, nhưng chúng mang tính quốc tế rất cao. Từ nhẫn đính hôn đến bánh cưới, ghế, hoa và váy cưới, tất cả những mặt hàng này đều chịu thuế quan. Ngay cả những sản phẩm được chế tác tỉ mỉ tại Hoa Kỳ cũng có thể chứa nhiều thành phần từ khắp nơi trên thế giới.

Chương trình nghị sự thương mại của Tổng thống Donald Trump đang gây bất lợi cho chi phí trung bình của một đám cưới ở Mỹ, vốn đã tăng 18% lên 33.000 USD trong năm năm qua, theo The Knot, một sàn giao dịch toàn cầu về tổ chức và cung cấp dịch vụ cưới hỏi. Với mức thuế quan lên tới 50% ở một số quốc gia, bạn có thể dự đoán chi phí sẽ tăng.

Raina Moskowitz, Giám đốc điều hành của The Knot Worldwide cho biết, các nhà cung cấp "buộc phải đưa ra quyết định khó khăn về việc có nên chịu thêm chi phí hay điều chỉnh giá, đồng thời vẫn phải duy trì mức độ dịch vụ và chất lượng mà khách hàng mong đợi".

Theo Knot, cứ năm nhà cung cấp thì có một nhà cung cấp tăng giá do thuế quan và 33% cặp đôi sắp cưới cho biết họ lo lắng về việc tăng giá.

Váy cưới



Theo Knot, váy cưới có giá khoảng 2.100 USD, thường được đặt hàng và thanh toán trước hơn một năm. Điều đó có nghĩa là khi váy được giao đến (thường được vận chuyển từ nước ngoài), mức thuế quan có thể thay đổi.

Justin Alexander, chủ tịch của thương hiệu váy cưới Justin Alexander Wedding Dresses 79 năm tuổi, cho biết: "Chiếc váy mà chúng tôi đã thỏa thuận giá với cửa hàng bỗng nhiên có giá cao hơn 30%, 40%".

Nhà may gia đình này bán được 70.000 chiếc váy mỗi năm, trong đó 40.000 chiếc được bán cho các cô dâu Mỹ. Công ty sản xuất tại Myanmar (thuế suất 40%), Trung Quốc (20%), Việt Nam (20%) và Bồ Đào Nha (10%).

Alexander cho biết việc chuyển sản xuất váy cưới và vải vóc trở lại Mỹ sẽ rất khó khăn do chi phí nhân công cao và thiếu quy mô sản xuất. Điều này cũng sẽ khiến chi phí cho cô dâu tăng gấp 11 đến 15 lần về mặt giá cả.

Những cô dâu muốn mua váy cưới của Justin Alexander có thể phải trả thêm 10%.

Alexander cho biết: "Giá đã tăng vì chúng tôi phải chịu phụ phí thuế quan do mức tăng thuế quan từ 20% đến 40%", và công ty sẽ chịu phần còn lại.

Bánh

Theo Knot, đơn đặt hàng bánh cưới thường được thực hiện vào giai đoạn sau của quá trình lập kế hoạch đám cưới, đôi khi chỉ 3 tuần trước sự kiện và có giá trung bình là 540 USD.

Armana Christianson là chủ sở hữu và nghệ nhân làm bánh tại A. Cakes Bakery ở Phoenix, Arizona. Cô làm 100 chiếc bánh cao cấp mỗi năm, với giá từ 800 đến 1000 USD. Christianson cho biết một chiếc bánh có thể cần đến hàng chục nguyên liệu - tất cả đều được nhập khẩu từ nhiều quốc gia khác nhau với mức thuế quan khác nhau.

Vì vậy, bà đã đưa ra một hợp đồng mới để đảm bảo bà được bảo vệ trước sự biến động giá cả.

Christianson cho biết: “Nếu giá của tôi tăng hơn 5%… thì tôi có thể thông báo cho khách hàng và có thể tính phí họ cho mức tăng đó nếu mức tăng đó quá cao”.

Bà cho biết thật chóng mặt khi phải theo dõi tất cả các mức thuế quan, trong đó đối với nguyên liệu của bà, mức thuế có thể lên tới 20%.

Trang sức

Knot cho biết, nhẫn đính hôn hiện có giá trung bình khoảng 5.200 USD. Các nhà kim hoàn cho biết các cặp đôi ngày càng sáng tạo hơn với nhẫn cưới của mình, lựa chọn đá quý và kim cương nhân tạo, nhưng nhiều người vẫn ưa chuộng kim cương truyền thống.

Nhiều loại đá quý và nhẫn mà các cặp đôi nhìn thấy trong các cửa hàng có lẽ đã có mặt tại Mỹ ít nhất 6 tháng. Điều đó có nghĩa là hàng tồn kho hiện tại hầu hết là hàng miễn thuế, nhưng số lượng hàng tồn kho đó đang cạn kiệt.

“Mọi sản phẩm mới nhập khẩu đều sẽ phải chịu thuế. Người tiêu dùng mua vào tháng 1 năm 2026 sẽ thấy giá cao hơn nhiều so với những người mua hiện nay” - Ankur Daga, đồng sáng lập Angara Jewelry, một công ty có trụ sở tại Los Angeles, cho biết.

Ví dụ, một chiếc nhẫn kim cương tại Angara có nguồn gốc từ Botswana và chịu mức thuế 15%. Vàng có thể đến từ Indonesia hoặc Chile, nơi chịu mức thuế lần lượt là 19% và 10%, hoặc từ Mỹ hoặc Canada, nơi có thể không chịu bất kỳ mức thuế nào.

Angara lấy nguồn đá sapphire từ Sri Lanka (thuế suất 20%), đá hồng ngọc từ Mozambique (thuế suất 15%), đá ngọc lục bảo từ Zambia (15%) và Colombia (10%) và đá opal từ Úc (10%).

“Toàn bộ mô hình kinh doanh đang thay đổi căn bản; bạn đang phải chịu nhiều rủi ro hơn.”

Nhưng tới 90% kim cương được cắt và đánh bóng tại Ấn Độ, nơi có mức thuế suất cao ngất ngưởng là 50%. Đó là lý do tại sao Angara hiện thực hiện toàn bộ khâu sản xuất cuối cùng cho thị trường Hoa Kỳ tại Thái Lan, chứ không phải Ấn Độ, vì vậy, những viên đá đến Mỹ phải chịu mức thuế suất thấp hơn là 19%.

Hoa cưới, địa điểm tổ chức tiệc, thiết kế địa điểm, rượu... tất cả đều bị ảnh hưởng bởi thuế quan - những khoản thuế mà nhiều khách hàng có thể không hình dung ra và khiến họ cảm thấy chịu sức ép khi bước vào cuộc sống gia đình.