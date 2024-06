Mua vàng SJC trực tiếp hay online đều "khó hơn lên trời"

Hôm nay, 2 ngân hàng BIDV và Agribank mở bán vàng miếng SJC trực tuyến, tương tự như Vietcombank đã làm. Theo BIDV và Agribank, khách chỉ cần đăng ký đặt lịch trên website và đến quầy giao dịch đã đăng ký theo thời gian hẹn để nhận vàng.

Quy trình, thủ tục nghe qua rất đơn giản, và sẽ không còn cảnh rồng rắn xếp hàng. Nhưng để hoàn thành bước 1, tức đặt lịch giao dịch thành công trên website là cả một vấn đề. Nhiều người cả tuần qua đặt lịch mua vàng trực tuyến của Vietcombank không thành công, bắt đầu hy vọng vào BIDV và Agribank. Tuy nhiên, tình hình cũng không khác gì.

Giao dịch không thành công khi đặt vàng trực tuyến qua Agribank. Ảnh chụp màn hình

Chị Nguyễn Ngọc Hà - ngụ Quận 3, TP.HCM, cho biết thấy cảnh xếp hàng chờ mua vàng miếng SJC tại trung tâm vàng bạc đá quý SJC trên đường Nguyễn Thị Minh Khai cùng quận mà phát rầu. Các hôm đầu tiên, Vietcombank mở bán vàng cũng vậy.

"Nghe tin ngân hàng bán vàng online, dân văn phòng cơ quan tôi nhiều người mừng, vì tưởng như vậy sẽ dễ mua hơn. Nhưng cả tuần rồi, tôi đều chưa đặt lịch được. Website Vietcombank cứ tới bước cuối cùng là thông báo đã hết lượt giao dịch trong ngày. Agribank hôm nay mới mở bán vàng online, cũng y chang như vậy luôn", chị Hà nói.

Chị bức xúc: "Mua vàng bây giờ còn khó hơn lên trời".

Theo ghi nhận của chúng tôi, website BIDV hôm nay, tức ngày đầu tiên mở bán vàng miếng SJC trực tuyến, hoạt động bình thường. Nhưng khách chỉ có thể thực hiện tới bước đăng ký cuối cùng và bị nghẽn, không đăng ký thành công.

BIDV cho biết khách mua vàng miếng SJC tại BIDV đăng ký trực tuyến từ 9h30 - 11h30. Hệ thống sẽ không ghi nhận thêm đăng ký mới khi đã đạt số lượng đăng ký tối đa mà chi nhánh liên quan có thể phục vụ trong ngày.

Trong khi đó, Agribank nới rộng thời gian đăng ký mua vàng trực tuyến từ 9h - 15h. Thời gian thanh toán và nhận vàng tại điểm bán vàng miếng SJC của Agribank từ 13h30 - 16h trong ngày đăng ký mua vàng thành công. Khoảng 14h, theo ghi nhận của chúng tôi, các điểm giao dịch Agribank tại TP.HCM đã ngưng nhận khách đặt mua vàng trực tuyến.

Đáng chú ý, cả ba ngân hàng cổ phần Nhà nước trên đều cho biết chỉ bán vàng miếng SJC tới các khách hàng đã đăng ký mua trực tuyến và đến giao dịch theo địa điểm đã đăng ký. Điều này đồng nghĩa họ không bán vàng trực tiếp tại quầy. Nhưng việc đặt mua online hiện nay rất khó.

Để mua vàng trực tiếp tại SJC cũng không phải dễ. Ảnh: Hồng Phúc

Trong khi đó, hôm nay, các điểm bán vàng miếng của SJC tại TP.HCM cũng quá tải. Trung tâm SJC trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3 đông nghịt người đến xếp hàng chờ mua vàng. Khách đứng ngồi xếp hàng trước cửa SJC. Do đông người nên có lực lượng an ninh đảm bảo an ninh trật tự.

Đến khoảng 9h, trung tâm giao dịch này tạm đóng, ngưng nhận khách. Nhiều người thất thiểu ra về sau cả buổi sáng xếp hàng chờ đợi.

Theo SJC, do có hiện tượng tụ tập gây nguy hiểm cho công ty và khách hàng xếp hàng chờ nên công ty đang cho triển khai dịch vụ đăng ký mua trực tuyến để giảm đám đông, nhằm đảm bảo an toàn cho khách hàng cũng như giúp khách hàng không phải xếp hàng mua. SJC đề nghị khách chờ cập nhật những thông tin mới nhất của doanh nghiệp về việc mua vàng online.

Hiện VietinBank vẫn chưa thông báo bán vàng online, giao dịch tại quầy cũng không phải dễ.