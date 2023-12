Năm 2024: Thị trường hàng không quốc tế dự kiến tăng trưởng mạnh

Cục Hàng không Việt Nam trong năm 2023, mặc dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thử thách nhưng các hãng hàng không Việt Nam đã chủ động, tích cực thay đổi và cố gắng thích nghi với môi trường kinh doanh nhiều biến động.

Theo đó, các hãng đã triển khai nhiều giải pháp để ổn định và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, bao gồm: tập trung phục hồi và phát triển mạng đường bay, thị trường hàng không, qua đó tăng doanh thu, bổ sung dòng tiền cho hoạt động sản xuất kinh doanh...

Lãnh đạo Cục đánh giá thời gian qua, mạng đường bay quốc tế được phục hồi và từng bước mở rộng. Các hãng hàng không Việt Nam và nước ngoài đã khôi phục hoàn toàn các đường bay đến các thị trường truyền thống và mở rộng khai thác một số thị trường mới ở khu vực Trung Á như Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Mông Cổ. Mặc dù còn hạn chế nhưng trong năm 2023, các đường bay đến Trung Quốc và Nga cũng đã được khôi phục.

Đáng chú ý, một số đường bay kết nối đến các quốc gia tăng trưởng mạnh về sản lượng khai thác. Đơn cử, các đường bay đến thị trường Ấn Độ trong năm 2023 vận chuyển 920 nghìn hành khách, tăng gần 15 lần so với năm 2019; đường bay đến Úc trong năm 2023 vận chuyển 913 nghìn hành khách, tăng 40% so với 2019.

Hàng không quốc tế có nhiều tín hiệu phục hồi tốt trong thời gian qua. Ảnh: Gia Linh

Cục Hàng không cho hay, hiện tại theo Lịch bay mùa Đông 2023/2024, 63 hãng hàng không nước ngoài và 5 hãng hàng không Việt Nam khai thác thị trường quốc tế với 169 đường bay quốc tế thường lệ và thuê chuyến kết nối 28 quốc gia, vùng lãnh thổ Bắc Mỹ, Châu Âu, Trung Đông, Châu Á và Châu Phi đến các điểm của Việt Nam là Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM, Cam Ranh, Phú Quốc, Đà Lạt.

Theo dự báo của Cục Hàng không và các hãng hàng không Việt Nam, nhu cầu vận chuyển hành khách hàng không năm 2024 là từ 80 triệu khách trong đó nội địa là 38,3 triệu khách và quốc tế là 41,7 triệu khách.

Cụ thể, sản lượng vận chuyển hành khách ước đạt 80,3 triệu khách (tăng 7,1% về hành khách so với năm 2023). Trong đó, hành khách nội địa là 38,5 triệu khách (giảm 10,5% so với năm 2023), hành khách quốc tế là 41,8 triệu khách (tăng 30,6% so với năm 2023).

Sản lượng hàng hóa vận chuyển ước đạt 1,16 triệu tấn (tăng 4,8% so với năm 2023). Trong đó, hàng hóa nội địa là 210 nghìn tấn (tăng 10,5% so với năm 2023), hàng hóa quốc tế là 950 nghìn tấn (tăng 3,6% so với năm 2023).

Các hãng hàng không Việt Nam vận chuyển ước đạt 58 triệu khách (tương đương năm 2023); trong đó, hành khách nội địa là 38,5 triệu khách (giảm 10,5% so với năm 2023), hành khách quốc tế là 19,5 triệu khách (tăng 30% so với năm 2023). Theo đó, sản lượng khai thác khách quốc tế trong năm 2024 vẫn được kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng trưởng.