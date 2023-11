Napas vinh danh Sacombank với 3 giải thưởng

3 giải thưởng Sacombank được vinh danh tại Lễ vinh danh các tổ chức thành viên có những đóng góp tiêu biểu trong năm 2023, bao gồm "Ngân hàng dẫn đầu về độ hiệu quả trong việc đầu tư và phát triển mạng lưới POS" (Bank with The Best POS Network); "Ngân hàng dẫn đầu về giá trị giao dịch dịch vụ Cổng thanh toán Ecommerce" (Bank with The Best Online Merchant Network) và "Ngân hàng năng động, tích cực trong việc hợp tác, triển khai các dự án với NAPAS" (Dynamic Bank).

Các giải thưởng từ Napas một lần nữa khẳng định những nỗ lực gia tăng trải nghiệm cho khách hàng và đẩy mạnh các giao dịch thanh toán bằng thẻ nội địa của Sacombank.

Năm 2023, Sacombank tiếp tục đầu tư và phát triển mạng lưới chấp nhận thẻ với trên 180.000 POS (bao gồm cả 2 dòng POS hỗ trợ giao dịch tiếp xúc và không tiếp xúc) và là ngân hàng dẫn đầu có hệ thống POS/soft POS lớn nhất Việt Nam. Trong đó, Napas ghi nhận có gần 60.000 POS phát sinh giao dịch với thẻ nội địa do Sacombank phát hành, tương đương với 9,1 triệu giao dịch được chấp nhận.

Ngoài ra, Sacombank có giá trị giao dịch Ecommerce chiều tổ chức thanh toán đạt 1.881 tỷ đồng, chiếm 49,29% toàn hệ thống, và đã triển khai mô hình Ecommerce Whitelabel. Những con số này đã đưa Sacombank trở thành ngân hàng duy nhất được Napas vinh danh tại 2 hạng mục "Bank with The Best POS Network" và "Bank with The Best Online Merchant Network".

Bên cạnh đó, Napas cũng đánh giá cao việc Sacombank triển khai thành công các dự án như kết nối thanh toán quốc tế với BC Card (Hàn Quốc), ThaiQR (Thái Lan); chuyển mạch tài chính cho giao dịch thẻ JCB và American Express theo Thông tư 19 của Ngân hàng Nhà nước; triển khai VietQRCash (cho cả hai chiều phát hành và thanh toán) và thanh toán giao thông.

Sacombank và Napas đang triển khai các dòng thẻ đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách hàng, như thẻ thanh toán nội địa Sacombank Napas, thẻ tín dụng Sacombank Napas Easy Card, thẻ tích hợp Sacombank Napas Combo Card (dòng thẻ tích hợp giữa thẻ thanh toán và thẻ tín dụng nội địa trên cùng một chip), với nhiều tiện ích nổi bật và thường xuyên được áp dụng các ưu đãi hấp dẫn khi giao dịch.

Ngoài ra, 2 tổ chức còn hợp tác với các thương hiệu khác để ra mắt thẻ liên kết, như thẻ trả trước Sacombank Vinamilk dành riêng cho khách hàng là đại lý của Vinamilk.

Sacombank cũng đã đẩy mạnh phát triển mạng lưới VietQR (mã QR được xử lý qua hệ thống của Napas) tại gần 600.000 điểm bán lẻ trên cả nước, từ các thành phố lớn đến các vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa, góp phần thúc đẩy giao dịch không tiền mặt theo định hướng của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước.