Ngày càng nhiều người đi thuê hàng hiệu

12/07/2023 8:00 AM (GMT+7)

Việc thuê đồ hiệu giúp khách hàng được trải nghiệm sản phẩm tốt với giá không quá đắt đỏ. Ảnh: The New York Times.





Qua bộ phim kinh điển Sex and the City: The Movie Louise ra mắt vào năm 2008, nhiều người lần đầu tiên biết đến dịch vụ cho thuê đồ hàng hiệu.

Trong bộ phim, phân cảnh diễn viên Jennifer Hudson sử dụng chiếc túi được chú thích "sản phẩm cho thuê" khiến nhiều tín đồ thời trang chú ý.

Gần 15 năm trôi qua kể từ khi bộ phim xuất hiện, ngành thời trang có nhiều thay đổi, đặc biệt là sự lột xác của những đơn vị cho thuê đồ xa xỉ.

Theo ELLE, có rất nhiều lý do để chúng ta cân nhắc đến việc thuê quần áo. Trong đó, lợi ích về kinh tế được đưa lên hàng đầu khi bạn được trải nghiệm những sản phẩm chất lượng cao với cái giá cả trong tầm tay.

Ngoài ra, đây cũng là một cách để bạn theo đuổi xu hướng thời trang bền vững. Nhiều nhà mốt nhận định một tín đồ làm đẹp thực thụ là người có một tủ quần áo bền vững, không lỗi mốt và độ bền cao.

Đó có thể là những chiếc túi xách từ các thương hiệu lớn, những món đồ thịnh hành, trang sức tinh xảo...

Tất nhiên, không phải ai cũng có thể đáp ứng được điều đó. Đây chính là thời điểm họ tìm đến các cửa hàng cho thuê hàng hiệu và giúp thị trường này bùng nổ.

"Ngành cho thuê đồ hiệu đang phát triển mạnh mẽ", Blake Geffen, người sáng lập Vivrelle, dịch vụ cho thuê túi hiệu, nói.

Khi thuê đồ hiệu, bạn không cần tốn quá nhiều tiền để được trải nghiệm những sản phẩm chất lượng từ các nhà mốt hàng đầu. Ảnh: The New York Times.





Vivrelle hiện sở hữu một danh sách khách hàng chờ thuê gồm 8.000 người và con số vẫn tiếp tục tăng theo từng ngày. Thay vì sử dụng mô hình kinh doanh kiểu một lần, doanh nghiệp này chọn cách xây dựng mối quan hệ với khách hàng bằng thẻ thành viên phân theo cấp bậc.

Điều này giúp khách của họ có thể linh hoạt thời gian để thuê các món đồ khi cần. Thậm chí, những người thuê còn có cơ hội mua lại các sản phẩm hiếm nếu công ty mở những đợt thanh lý trong năm.

"Chúng tôi hiểu người tiêu dùng luôn tìm cách mở rộng tủ quần áo của họ bằng cách sở hữu, trải nghiệm thêm nhiều item đặc biệt. Chính tâm lý này đã khiến hoạt động kinh doanh của chúng tôi được đón nhận", Blake nói thêm.

Đồng thời, dịch vụ cho thuê quần áo còn tăng mạnh khi những quy định giãn cách xã hội bị dỡ bỏ.

Việc quay trở lại văn phòng, tham gia các sự kiện... đều là những thời điểm để chúng ta thể hiện phong cách, gu thẩm mỹ, giá trị bản thân qua cách mặc đồ. Khi đã xác định rõ điều đó, con người bắt đầu có xu hướng thử những món đồ thời trang cao cấp.

Đa dạng

Đối với người yêu thích thời trang, việc thuê những món đồ hiệu cao cấp là một cách mua sắm bền vững.

Kate Mao, người sáng lập Công ty phân phối hàng hiệu Into Archive, cho biết dịch vụ cho thuê đồ hiệu giúp khách hàng có cơ hội trải nghiệm những sản phẩm mới, chất lượng cao.

"Nói chung, mọi người sẽ không bị áp lực về giá cả", cô khẳng định.

Trong khi đó, Adriel Darvish, người đồng sáng lập nhà bán lẻ trang sức cao cấp Switch, cũng đồng tình với quan điểm này.

Anh giải thích những dịch vụ cho thuê giúp nhiều người tăng khả năng tiếp cận với những món đồ hiệu mà họ không có khả năng sở hữu.

"Thời trang là để thể hiện cái tôi, gu thẩm mỹ cá nhân. Khách hàng đến thuê được trải nghiệm sự sang trọng và tận hưởng điều đó. Không có lý do gì để chúng ta không thử dịch vụ này", Adriel nói.

Bên cạnh các thương hiệu, điều làm nên sự khác biệt của dịch vụ cho thuê thời trang xa xỉ là sự lựa chọn rất đa dạng.

"Tôi tuyển chọn những thiết kế đến từ nhiều nhà mốt hàng đầu khiến khách hàng trẻ cảm thấy hứng thú. Đôi khi, chúng tôi cũng nhận được những yêu cầu đa dạng hơn về các loại túi, giày khá hiếm trên thị trường. Hy vọng năm 2023, công ty sẽ có thể đáp ứng được hết các mong muốn từ khách hàng", Mao chia sẻ.

Có nhiều lựa chọn, đa dạng về giá cả, thương hiệu là một trong những lý do khiến ngành cho thuê đồ xa xỉ bùng nổ. Ảnh: The New York Times.





Không chỉ thuê từng món đồ, phụ kiện riêng lẻ, nhiều người còn có nhu cầu thuê toàn bộ outfit, bao gồm quần, áo, giày, túi xách và trang sức. Đây cũng là cách Janet Mandell, người sáng lập thương hiệu cho thuê thời trang cao cấp, đang thực hiện.

"Tôi cũng là một phụ nữ bận rộn, do đó, tôi hiểu nhiều khách hàng cần được tư vấn về cách phối một outfit hoàn chỉnh để tiết kiệm thời gian hơn", cô nói.

Trong khi các thương hiệu như Mandell's, Vivrelle đều có cửa hàng cho khách đến xem và trải nghiệm trực tiếp sản phầm, sự phát triển của công nghệ cũng đang thúc đẩy ngành cho thuê thời trang hiệu.

Mao cho biết các nền tảng như ứng dụng, website, AI sẽ tiếp tục được nâng cấp để đáp ứng và phục vụ nhu cầu của thị trường đồ hiệu xa xỉ.

"Việc cho thuê không cần bạn phải đến tận nơi, hiện tại chúng ta đã có thể dựa vào kỹ thuật số", Mao nói thêm.

Theo ELLE, cách chúng ta trải nghiệm thời trang đang giúp dịch vụ cho thuê quần áo sang trọng trở thành nhân tố chính trong kỷ nguyên mới này.

Mandell tin rằng khái niệm cho thuê sẽ trở nên phổ biến hơn trong 5 năm tới, điều này cho thấy các nhà bán lẻ trong tương lai cũng sẽ kết hợp cho thuê vào mô hình kinh doanh của họ.

