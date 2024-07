Nghi án thực phẩm chức năng gây chết người: Lãnh đạo công ty Nhật từ chức

Công ty dược phẩm Kobayashi ra thông báo ngày 23/7/2024: ông Kazumasa Kobayashi (84 tuổi, Chủ tịch) và ông Akihiro Kobayashi (53 tuổi, Giám đốc) đã từ chức. Cả hai đều là thành viên trong dòng họ Kobayashi đã sáng lập ra công ty này.

Ông Kazumasa Kobayashi (bên trái) và ông Akihiro Kobayashi từ chức trong vụ bê bối thực phẩm chức năng của công ty dược Kobayashi Pharmaceutical. Ảnh chụp màn hình đài NHK

Giám đốc Akihiro sẽ được thay thế bởi ông Satoshi Yamane, 64 tuổi. Người mới sẽ chính thức đảm nhiệm ghế giám đốc vào ngày 8/8/2024 để trở thành giám đốc điều hành đầu tiên của công ty Kobayashi nhưng không thuộc dòng họ Kobayashi.

Ông Akihiro Kobayashi sau khi từ chức vẫn sẽ là thành viên Ban giám đốc để xử lý những vấn đề liên quan đến bồi thường.

Kobayashi Pharmaceutical là tâm điểm của vụ bê bối sức khỏe liên quan đến thực phẩm chức năng chứa men gạo đỏ (được lên men bằng phương pháp nuôi cấy nấm mốc). Nhóm sản phẩm này mang tên "beni koji".



Các sản phẩm thực phẩm chức năng của Công ty Kobayashi. Ảnh: Kyodo News

Theo các nghiên cứu khoa học, men gạo đỏ có thể cải thiện lượng cholesterol trong cơ thể nhưng cũng có thể gây tổn thương nội tạng con người.

Vụ bê bối sản phẩm của công ty dược phẩm Kobayashi lộ ra ánh sáng trong tháng 3/2024 do công ty thu hồi 3 dòng sản phẩm thực phẩm chức năng "beni koji" sau khi có phản hồi từ khách hàng về bệnh thận do dùng sản phẩm.

Kobayashi sau đó cho biết đã phát hiện một loại axit gây hại bắt nguồn từ nấm mốc trong 1 nhà xưởng của họ. Hãng biết họ bắt đầu nhận được báo cáo từ các bác sĩ về vấn đề liên quan đến thận từ giữa tháng 1 và đầu tháng 2 năm nay.

Công ty nói đã nhận được thông tin về hơn 250 trường hợp tử vong tính đến ngày 14/7. Các lãnh đạo công ty cho biết đang điều tra 58 trường hợp trong số đó để tìm kiếm các mối liên hệ nếu có giữa "beni-koji" và những ca tử vong này hay không.

Nhiều ý kiến cho rằng quá trình điều tra các ca tử vong liên quan đến sản phẩm "beni-koji" của Kobayashi đã mất nhiều thời gian nhưng giới chức Nhật Bản, gồm Bộ Y tế của Nhật, chưa tiến hành rốt ráo và đủ nhanh.

Việt Nam đã cảnh báo về thực phẩm chức năng của Kobayashi

Tại Việt Nam, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cuối tháng 3 đã cảnh báo về các sản phẩm bảo vệ sức khỏe của Kobayashi Nhật Bản có nguy cơ làm tổn thương thận, gồm "Beni-koji choleste-help"; "Naishi-help plus cholesterol"; "Natto-kinase sarasara-tsubu gold" và Kobayashi Naishi Help 30.

Cục An toàn thực phẩm lúc đó đưa ra cảnh báo ngay sau khi Kobayashi xác nhận trường hợp tử vong thứ 5 có thể liên quan đến thực phẩm chức năng làm từ men gạo đỏ của Kobayashi, nhưng hãng vẫn chưa xác định được chất gây ra các vấn đề về sức khỏe của người tiêu dùng.

Cục cũng cảnh báo và đề nghị người tiêu dùng không mua, không sử dụng sản phẩm có các thông tin như liệt kê. Trong trường hợp phát hiện các sản phẩm này lưu hành trên thị trường, Cục An toàn thực phẩm đề nghị thông báo cho cơ quan chức năng để xử lý theo quy định của pháp luật.