Cục An toàn thực phẩm cảnh báo, đề nghị người tiêu dùng không mua thực phẩm của Kobayashi Nhật Bản

Cục An toàn thực phẩm phải đưa ra thông báo này vì Kobayashi mới xác nhận trường hợp tử vong thứ 5 có thể liên quan đến thực phẩm chức năng làm từ men gạo đỏ của Kobayash, nhưng hãng vẫn chưa xác định được chất gây ra các vấn đề về sức khỏe của người tiêu dùng.

Các sản phẩm thực phẩm chức năng của Công ty Kobayashi. Ảnh: hãng tin Kyodo

Cục cũng cảnh báo và đề nghị người tiêu dùng không mua, không sử dụng sản phẩm có các thông tin như liệt kê dưới đây. Trong trường hợp phát hiện các sản phẩm này lưu hành trên thị trường, Cục An toàn thực phẩm đề nghị thông báo cho cơ quan chức năng để xử lý theo quy định của pháp luật.



Qua rà soát dữ liệu đăng ký bản công bố sản phẩm tại Cục An toàn thực phẩm, nhà chức trách thông báo hiện nay chưa cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm/Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm cho các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe: "Beni-koji choleste-help"; "Naishi-help plus cholesterol"; "Natto-kinase sarasara-tsubu gold" và Kobayashi Naishi Help 30 của Công ty Dược phẩm Kobayashi.



Ngày 31/3, Bộ Y tế Nhật Bản đã thanh tra nhà máy thứ hai của hãng dược phẩm Kobayashi sau các báo cáo về trường hợp tử vong và nhập viện có thể có liên quan đến thực phẩm chức năng chứa men gạo đỏ của hãng này.

Hãng tin Reuters cho biết cuộc thanh tra ngày 31/3 diễn ra tại nhà máy thứ hai của hãng Kobayashi ở tỉnh Wakayama, sau cuộc thanh tra đầu tiên tại nhà máy Osaka ngày 30/3.

Ban lãnh đạo Công ty dược phẩm Kobayashi cúi đầu trong buổi họp báo ở Osaka vào ngày 28/3 - Nguồn: AFP

Công ty Kobayashi có trụ sở tại Osaka cho biết họ đã tìm thấy một chất độc có tên axit puberulic, được tạo ra bởi nấm mốc xanh penicillium có trong men gạo đỏ "Beni-koji". Sản phẩm "Beni-koji choleste-help" được sản xuất từ tháng 4 đến tháng 10/2023, với quảng cáo sẽ giúp người dùng giảm cholesterol.



Đến ngày 29/3, Kobayashi ghi nhận 114 trường hợp nhập viện và 5 trường hợp tử vong sau khi dùng thực phẩm chức năng có chứa "Beni-koji" của hãng. Giới chức Nhật Bản cho biết vẫn chưa tìm ra nguyên nhân dẫn đến tử vong.

Khảo sát tại Nhật ghi nhận rằng người đến bệnh viện sớm nhất do vấn đề sức khỏe liên quan đến thực phẩm chức năng của hãng Kobayashi là vào tháng 11 năm ngoái.

Một nghiên cứu do Hiệp hội Thận Nhật Bản thực hiện và công bố ngày 1/4 cho thấy khoảng 80% bệnh nhân gặp các vấn đề về sức khỏe sau khi sử dụng thực phẩm bổ sung men gạo đỏ của Kobayashi đã đến bệnh viện khám bệnh vào tháng 1/2024 hoặc sau đó.

Từ ngày 28-31/3, Hiệp hội Thận Nhật Bản tiến hành cuộc khảo sát trực tuyến nói trên đối với 47 người đã từng sử dụng 2 loại thực phẩm chức năng của hãng Kobayashi là Beni-koji choleste-help và Naishi-help plus cholesterol.

Trong số các bệnh nhân trên, 90% ở độ tuổi từ 40 đến 69 tuổi, trong đó 66% là phụ nữ. Hiệp hội Thận Nhật Bản cho biết không có báo cáo về trường hợp tử vong trong số 47 bệnh nhân trên.