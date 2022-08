Người Sài Gòn mua bánh trung thu sớm

Mua bánh trung thu sớm

Cửa hàng bánh trung thu Như Lan trên đường Hàm Nghi (quận 1) và các chi nhánh khác của thương hiệu này tại TP.HCM vài ngày trở lại đây đã bắt đầu hút khách. Ghi nhận của phóng viên cho thấy, tại trụ sở Như Lan hầu như luôn có khách vây quanh khu vực bánh trung thu.



Khách mua bánh trung thu Như Lan sớm. Ảnh: Phúc Minh

Nhân viên luôn tay đưa bảng giá bánh tham khảo, bảng giá ghi rõ từng loại bánh, khối lượng, giá bánh lẻ và bánh hộp. Ngoài ra, khách có thể chọn riêng từng loại rồi gộp thành hộp theo sở thích.

Tại Như Lan, bánh trung thu thập cẩm gà quay 2 trứng loại 250g giá 125.000 đồng, bánh dừa sầu riêng 2 trứng loại 250g giá 100.000 đồng, bánh đậu xanh sen sầu riêng 2 trứng loại 250g giá 100.000 đồng. Hộp 4 bánh tùy loại và khối lượng có giá từ 340.000 đồng đến hơn 1 triệu đồng.

Chị Nguyễn Ngọc My (ngụ quận 5) cho biết hàng năm đều đi mua bánh trung thu sớm để biếu tặng. Năm nay, chị mua sớm 3 hộp để tặng đối tác.

"Năm ngoái, dịch Covid-19 nên mua bánh trung thu rất khó khăn, năm nay thấy nhiều người đi mua bánh sớm là biết mọi người rất trông chờ vào mùa đoàn viên. Tôi thấy giá bánh có tăng nhưng không quá sốc, chẳng hạn, cái bánh thập cẩm tăng khoảng 10.000 đồng, một hộp 4 cái chắc tăng khoảng 40.000 đồng", chị My nói.

Giá bánh trung thu tăng khoảng 10% vì giá nguyên liệu đầu vào tăng cao. Ảnh: Phúc Minh

Sau một năm vắng bóng trên thị trường do Covid-19, bánh trung thu ABC năm nay đã trở lại. Bánh trung thu nhân đậu xanh, đậu đỏ, khoai mô, dừa loại 250g của ABC có giá 142.000 - 145.000 đồng/cái; bánh nhân thập cẩm, gà quay 250g giá 168.000 - 176.000 đồng/cái. Ngoài ra, năm nay, thương hiệu này còn có thêm dòng bánh mới là nhân hoa đậu biếc và sầu riêng Ri 6.

Tại các siêu thị, bánh trung thu cũng đã xuất hiện trên nhiều quầy kệ, được bố trí cả một khu vực riêng để thu hút khách. Ghi nhận cho thấy, bánh trung thu của các thương hiệu lớn và bánh được bán tại các siêu thị đang khá thu hút.

Đua cho mùa bánh trung thu

Mùa Trung thu năm ngoái, TP.HCM đang trong giai đoạn chống dịch Covid-19 và diễn biến dịch bệnh phức tạp nên hầu như không có một gian hàng bánh trung thu nào trên các tuyến đường. Người dân chỉ có thể đặt bánh trung thu qua các sàn thương mại điện tử hoặc thông qua shipper.

Năm ngoái, hhiều thương hiệu cũng không sản xuất nhưng năm thị trường bánh đã sôi động trở lại với sự chuẩn bị sớm, sản lượng cũng tăng.

Các sạp bánh trung thu di động ngoài đường mọc lên nhiều hơn nhưng vẫn chưa đông khách. Ảnh: Phúc Minh

Ông Trần Lệ Nguyên - Tổng giám đốc Tập đoàn Kido cho biết, dự kiến năm nay doanh nghiệp sẽ tung 300 tấn bánh trung thu ra thị trường.

Không chỉ đầu tư cho sản phẩm, ở khâu phân phối, bên cạnh hệ thống điểm bán lẻ truyền thống mà doanh nghiệp có thế mạnh, Kido cũng sử dụng các kênh thương mại điện tử như Lazada, Tiki, Shopee… và tất cả các cửa hàng của chuỗi trà, cà phê trong hệ thống Kido.

Năm nay, nhiều chuỗi cà phê như Starbucks, Highlands… cũng quay trở lại thị trường bánh trung thu.

Các khách sạn, nhà hàng cao cấp cũng đã tung ra dòng bánh trung thu khác nhau, phù hợp biếu tặng.

Chuỗi Brodard năm nay có 18 hương vị bánh khác nhau, có nhiều hương vị mới như bánh trung thu thanh long ruột đỏ nhân phô mai, bánh trung thu nhân đậu biếc, trà xanh trứng... với giá từ 190.000 - 250.000 đồng/cái trọng lượng 250g. Thương hiệu này năm nay tăng nhẹ sản lượng và sản xuất linh hoạt theo đơn đặt hàng.

Các thương hiệu bánh trung thu năm nay cũng xác nhận tăng giá khoảng 10% vì giá nguyên liệu đầu vào tăng cao.

Đại diện ABC Bakery cho biết do giá nguyên vật liệu làm bánh như bột mì, đường, đậu… lẫn chi phí vận chuyển đều tăng mạnh. Do đó, sản phẩm bánh trung thu năm nay của ABC Bakery tăng 5-10% so với những năm trước để bù đắp cho chi phí đầu vào.