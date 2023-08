Nguồn vốn rẻ đã quay lại ngân hàng?

Nhiều khả năng CASA đã chạm đáy và khi nền kinh tế phục hồi, tỷ lệ này sẽ phục hồi nhanh.

CASA đã phục hồi lên 18,09% ở cuối quý II

Với lãi suất gần như bằng 0, tiền gửi thanh toán hay tiền gửi không kỳ hạn (CASA) luôn là một cấu phần quan trọng trong huy động vốn của các ngân hàng thương mại bởi nó tạo ra nguồn vốn giá rẻ, giúp ngân hàng tiết kiệm chi phí đầu vào, tăng hiệu quả kinh doanh.

Khảo sát của Vnbusiness tại báo cáo tài chính của 29 ngân hàng cho thấy, sau khi ghi nhận sụt giảm mạnh trong quý I/2023, dòng vốn rẻ này đã có tín hiệu tăng trở lại trong quý II. Theo dữ liệu từ Wigroup, tỷ lệ CASA của các ngân hàng đã giảm từ 20,34% cuối năm 2022 về 17,56% vào cuối quý I và phục hồi lên 18,09% ở cuối quý II.

Là một trong những đơn vị dẫn đầu ngành về tỷ lệ CASA, sau 4 quý liên tiếp sụt giảm, Techcombank đã lội ngược dòng thành công khi tỷ lệ này tăng 2,9% trong quý II. Cụ thể, từ mức 32% của quý I/2023, kết thúc tháng 6/2023, tỷ lệ CASA của Techcombank đã tăng lên mốc 34,9%.

Theo tổ chức JP Morgan, kết quả này của Techcombank đến từ chiến lược chuyển đổi số hóa mạnh mẽ, chương trình tiên phong miễn phí giao dịch chuyển khoản điện tử và hoàn tiền 1% cho khách hàng mua sắm bằng thẻ ghi nợ. Ngoài ra, từ quý I/2023, lãi suất giảm, cùng lúc, thị trường bất động sản và chứng khoán đều có những biến động không tích cực, khiến dòng vốn "kén" đầu ra cũng khiến tỷ lệ CASA của ngân hàng này cải thiện.

Từ quý I/2023, lãi suất giảm, cùng lúc, thị trường bất động sản và chứng khoán đều có những biến động không tích cực, dòng vốn "kén" đầu ra khiến tỷ lệ CASA của Techcombank cải thiện.

Sau khi ghi nhận tăng trưởng, Techcombank đã thu hẹp khoảng cách với quán quân toàn ngành là MB. Tỷ lệ CASA tại MB tăng trở lại trong quý II, đạt 36,5% (sau khi giảm từ 40% thời điểm đầu năm xuống mức 35,5% vào quý I).

Vị trí tiếp theo thuộc về Vietcombank với tỷ lệ CASA đạt 29% sau quý II, khác với Techcombank và MB, tỷ lệ CASA tại ngân hàng này lại tiếp tục giảm nhẹ so với quý II và giảm 4,9% từ đầu năm.

Các vị trí thuộc Top 10 ngân hàng sở hữu tỷ lệ CASA dẫn đầu hệ thống lần lượt là MSB (24,2%), ACB (20,5%), VietinBank (18,6%), Sacombank (16,8%), BIDV (16,6%), TPBank (16,4%) và PGBank (15,7%). Vị trí 8 ngân hàng hàng đầu vẫn giữ như quý I, duy chỉ TPBank nghịch dòng quay trở lại Top 10 với mức tăng trưởng 2,2% sau quý II.

Tuy nhiên, xét về số dư tuyệt đối, Vietcombank vẫn giữ ngôi vương CASA với gần 384.000 tỷ đồng sau quý II, giảm 7,46% so với đầu năm. Hiện CASA chiếm khoảng 28% tổng tiền gửi khách hàng của nhà băng này.

Giữ vị trí á quân hệ thống về tiền gửi không kỳ hạn là BIDV khi nắm giữ khoảng 257.000 tỷ đồng tiền gửi không kỳ hạn, con số này giảm 4,8% so với đầu năm nhưng đã tăng 8,4% so với quý I. Xếp ở vị trí thứ ba là VietinBank với khoảng 244.000 tỷ đồng tiền gửi không kỳ hạn, tăng 9,4% so với quý I. Hiện CASA đang chiếm tỷ trọng khoảng 18% trong tổng tiền gửi ngân hàng này.

Nhà băng giữ ngôi vương về tỷ lệ CASA là MB đứng thứ 4 với gần 174.000 tỷ đồng tiền gửi không kỳ hạn, tăng trở lại 16,7% so với quý I. Tiếp đến là “ông lớn” nắm giữ nhiều tiền gửi khách hàng nhất hệ thống - Agribank với số dư đạt 165.000 tỷ đồng tiền gửi không kỳ hạn.

Nhiều khả năng CASA đã chạm đáy

Sau khi sụt giảm vào quý I/2023, đúng như kỳ vọng của các ngân hàng, CASA đã tăng trưởng trong quý vừa rồi, khi tích lũy của người dân phục hồi và các hoạt động kinh tế cũng như đầu tư sôi động trở lại. Đây cũng là một chỉ tiêu quan trọng đối với các nhà băng. Tỷ lệ CASA càng cao thì ngân hàng càng có chi phí vốn thấp, từ đó có nhiều lợi thế để đảm bảo NIM, gia tăng sức cạnh tranh so với các đối thủ. 

Ông Alexandre Macaire - Giám đốc Tài chính Techcombank dự báo tỷ lệ CASA tại ngân hàng này sẽ được hồi phục trong những quý tiếp theo khi lãi suất huy động bắt đầu giảm xuống, khiến người tiêu dùng không còn gửi tiết kiệm nhiều như trước mà chuyển sang tiền gửi không kỳ hạn.

Theo ông Macaire, trong bối cảnh kinh tế phục hồi, khách hàng sẽ để tiền trong tài khoản thanh toán nhiều hơn để sẵn sàng cho các cơ hội đầu tư trong tương lai. Nếu chứng khoán, trái phiếu hay những cơ hội đầu tư khác phục hồi, tỷ lệ CASA sẽ đi lên hơn nữa.

Ngoài ra, Tổng giám đốc Techcombank Jens Lottner cũng nhận định, nếu thuận lợi, tỷ lệ CASA của ngân hàng có thể trở lại mốc 40%. Tuy nhiên, kết quả này phụ thuộc rất lớn vào các biến chuyển của thị trường. Ông Lottner nhấn mạnh nhiều khả năng CASA đã chạm đáy và khi nền kinh tế phục hồi, tỷ lệ này sẽ phục hồi nhanh.

PGS.TS Đinh Trọng Thịnh - Giảng viên cấp cao Học viện Tài chính đánh giá tỷ trọng CASA của toàn hệ thống hiện còn nhiều dư địa để mở rộng. Do đó, cuộc đua thu hút dòng vốn giá rẻ này vẫn sẽ sôi động trong thời gian tới. Ngân hàng nào càng chuyển đổi số mạnh mẽ, càng mang lại nhiều trải nghiệm hài lòng người dùng sẽ càng có lợi thế.

Tuy nhiên, ông Thịnh cũng cho rằng để nâng tỷ lệ CASA không phải là một bài toán dễ khi các kênh đầu tư khác như bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp, chứng khoán đang có dấu hiệu ấm dần lên.

Còn theo ý kiến của Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS), xu hướng lãi suất hạ nhiệt hiện nay có thể tiếp tục hỗ trợ cho tỷ lệ CASA vào nửa cuối năm. Theo VCBS, các ngân hàng ghi nhận lượng khách hàng cá nhân thường xuyên dồi dào như Vietcombank, MB, Techcombank,… sẽ có được nguồn vốn huy động dồi dào hơn và duy trì lợi thế chi phí vốn thấp.

