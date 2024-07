Nhà băng của chủ tịch 'cô đơn trên sofa' tăng lợi nhuận, lỗ nặng về chứng khoán

Báo cáo tài chính quý 2 của Ngân hàng ACB, nơi doanh nhân Trần Hùng Huy đang làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị và từng nổi tiếng với clip bài hát "Cô đơn trên sofa", cho thấy nhiều nội dung đáng chú ý.

ACB thuộc nhóm ngân hàng thương mại cổ phần hàng đầu Việt Nam

Thu nhập lãi thuần quý 2 của ACB đạt 7,112 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái. Các nguồn thu ngoài lãi tăng trưởng như lãi từ dịch vụ (+9%), lãi từ kinh doanh ngoại hối (+30%), lãi từ hoạt động khác (+90%).

Riêng hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư và chứng khoán kinh doanh báo lỗ, trong khi cùng kỳ năm 2023 lại có lãi. ACB lỗ từ mua bán chứng khoán kinh doanh ở mức 41,231 tỷ đồng (cùng kỳ lãi hơn 71,566 tỷ đồng) và lỗ từ chứng khoán đầu tư hơn 14,005 tỷ đồng (cùng kỳ lãi hơn 407,802 tỷ đồng).

Một trang trong báo cáo tài chính quý 2/2024 của Ngân hàng ACB. Ảnh chụp màn hình

Theo báo cáo, ACB giảm chi phí dự phòng rủi ro tín dụng 17%, chỉ còn trích hơn 588 tỷ đồng, do đó lãi trước thuế hơn 5,598 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ. Sau 2 quý đầu năm, ACB đạt 11,590 tỷ đồng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh, tăng 6% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, ACB tăng trích dự phòng rủi ro 14% lên 1,100 tỷ đồng, do đó lợi nhuận trước thuế còn gần 10,491 tỷ đồng, tăng 5%.

Sau nửa năm, ACB đã thực hiện được 48% mục tiêu lãi trước thuế 22,000 tỷ đồng đề ra cho cả năm 2024. Tỷ lệ ROE (lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu) tiếp tục duy trì ở mức 23.4%.

Tính đến ngày 30/6/2024, tổng tài sản ACB tăng 7% so với đầu năm, lên 769.678 tỷ đồng. Trong đó, tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước giảm 15%, còn 15.724 tỷ đồng; tiền gửi và cho vay các ngân hàng khác giảm 8%, còn 105.419 tỷ đồng.

ACB cho biết đang đi đúng hướng theo mục tiêu cân bằng tăng trưởng tín dụng ở cả hai phân khúc cá nhân và doanh nghiệp, cả hai tăng trưởng hơn 12% so với đầu năm, theo báo cáo. Tiền gửi khách hàng tăng 6% so với đầu năm, đạt 511.696 tỷ đồng. Tỷ lệ CASA (tiền gửi không kỳ hạn) đạt 22% so với tổng tiền gửi, thuộc nhóm dẫn đầu thị trường.