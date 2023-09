Con gái Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy làm dân mạng xôn xao

Con gái Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy là ai?

Mới đây, Chủ tịch Ngân hàng TMCP Á Châu (mã chứng khoán: ACB) Trần Hùng Huy thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng khi đăng tải bức ảnh bên cạnh một cô gái trẻ. Theo Chủ tịch Trần Hùng Huy tiết lộ, đây chính là con gái anh và loạt ảnh này được hai bố con chụp anh lưu niệm khi anh đưa con gái nhập học ở nước Anh. Vì là người khá kín tiếng về cuộc sống riêng nên vị chủ tịch 7x không tiết lộ cụ thể tên và thông tin liên quan đến con gái. Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy chỉ tiết lộ, con gái anh năm nay 24 tuổi.

"Rồi ai cũng sẽ tới "hồi xưa"... Nhớ hồi xưa lúc ngỡ ngàng dọn vô dorm (ký túc xá - PV) thời còn học ở Anh, đến giờ dẫn con gái đi học cũng vậy (chỉ có ba nó là ngỡ ngàng thôi). Mà sau 24 năm nó lạ lắm, con bé mở điện thoại lên đặt ào ào xíu là xong, còn lại dư thời gian cho 2 ba con lang thang khắp phố sống ảo. Bộ hình con gái chụp ba lang thang trên phố London", Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy chia sẻ.

Trong ảnh, Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy và con gái mỉm cười rạng rỡ. (Ảnh: FBNV)

Ngay sau khi đăng tải loạt ảnh của Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy và con gái 24 tuổi khiến cộng đồng mạng xôn xao. Trong ảnh, con gái Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy dù ăn mặc giản dị nhưng vẫn nhận được nhiều lời khen ngợi từ cư dân mạng: "Bố trẻ trung, phong độ mà có con gái lớn xinh đẹp thế này rồi sao?"; "Nếu chỉ nhìn hình ảnh thì tôi không nghĩ đây là hình ảnh của hai bố con"; "Chúc mừng anh Huy nhé, con gái giỏi quá!"...

Loạt hình ảnh Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy trên đường phố London do con gái anh thực hiện. (Ảnh: FBNV)

Đây cũng không phải lần đầu Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy công khai ảnh bên con gái. Trước đó, anh từng chia sẻ về hai con trên trang cá nhân. "2 đứa con giờ lớn bằng ba rồi!", Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy viết. (Ảnh: FBNV)

Tháng 6/2023, Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy khiến cộng đồng mạng "dậy sóng" khi trình diễn ca khúc Always Remember Us This Way và Cô đơn trên sofa trong một sự kiện. Thậm chí, nhiều người khen ngợi Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy có thể sẽ còn phát triển tốt trong môi trường showbiz Việt. Bởi vị chủ tịch sinh năm 1978 không chỉ có khả năng ca hát, sở hữu vẻ ngoài lịch lãm, điển trai mà anh còn biết tự đệm đàn và thể hiện màn vũ đạo cuốn hút người xem.

Được biết, ngoài hai ca khúc này, Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy từng trình diễn loạt ca khúc đình đám như: Ngày mai em đi; Uptown Funk; Attention...

Ngoài tài năng ca hát không thể phủ nhận Chủ tịch ACB Trần Huy Hùng sở hữu gương mặt điển trai với thân hình săn chắc, trẻ trung hơn so với tuổi thật. (Ảnh: FBNV)

Vẻ ngoài của Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy còn được khen ngợi không thua kém sao nam Hàn Quốc. (Nguồn: FBNV)