Nhiều quận huyện tại TP.HCM muốn thu hút khách du lịch

Đến TP.HCM hiện nay, không chỉ thăm thú các điểm đến ở khu vực trung tâm, du khách có thể về Bình Chánh, Tân Phú, quận 8… với những trải nghiệm hoàn toàn mới.



Tour mới thu hút khách du lịch

"Tân Phú - Đi là nhớ" là tour du lịch về các quận huyện mới nhất tại TP.HCM. Di tích địa đạo Phú Thọ Hòa , đình Tân Thới, chùa Pháp Vân với nhiều kỷ lục quốc gia, một số món ăn độc đáo, chợ vải hoạt động nhộn nhịp và Bảo tàng Sâm Ngọc Linh là các điểm trong tour "Tân Phú - Đi là nhớ".

Ông Nguyễn Công Chánh - Phó Chủ tịch UBND quận Tân Phú, cho biết nhằm lan tỏa niềm tự hào, cũng như truyền cảm hứng du lịch và khám phá điểm đến TP.HCM tới du khách trong nước và quốc tế, quận đã cùng các chuyên gia du lịch, doanh nghiệp lữ hành nghiên cứu xây dựng một hành trình tour về quận Tân Phú.

Quận Tân Phú mong muốn tour thiết kế thử nghiệm này sẽ là một hành trình trải nghiệm thú vị, tham quan tìm hiểu về Tân Phú dành cho du khách trong và ngoài nước, trước tiên là dành cho người dân TP.HCM.

"Tân Phú - Đi là nhớ" là tour du lịch về các quận huyện mới nhất tại TP.HCM. Ảnh: SDL

Một số công ty du lịch lữ hành tại TP.HCM đang khai thác tour "trên bến dưới thuyền" tại quận 8. Đây là hành trình "mới toanh", du khách có cơ hội trải nghiệm, khám phá nét đẹp văn hoá, tín ngưỡng dân gian, lịch sử Sài Gòn - Chợ Lớn với Chùa Bà Thiên Hậu (Hội Quán Tuệ Thành) và Chùa Ông (Hội quán Nghĩa An).

UBND TP.HCM quận 8 cũng đang tổ chức lễ hội trái cây "trên bến dưới thuyền" tại bến Bình Đông. Trong thời gian lễ hội trái cây đang diễn ra, du khách tham gia tour về quận 8 cũng được trải nghiệm lễ hội trái cây miệt vườn "trên bến dưới thuyền" tại không gian bến Bình Đông, thưởng thức trái cây trộn (chè cocktail trái cây) độc đáo của người Sài Gòn.

Một số công ty du lịch lữ hành tại TP.HCM đang khai thác tour "trên bến dưới thuyền" tại quận 8. Ảnh: P.Minh

UBND huyện Củ Chi phát động và tổ chức chương trình "Củ Chi vùng đất bình yên, thân thiện và nghĩa tình". Xuất phát tại Địa đạo Bến Dược, du khách sẽ đến tổ hợp tác xã vườn trái cây Trung An, xã Trung An (bằng phương tiện canô). Đoàn có thể tham gia chạy xe đạp hoặc đi xe ngựa quanh khu vực vườn trái cây Trung An, thưởng thức các loại trái cây (măng cụt, chôm chôm).

Song song trải nghiệm miệt vườn, đoàn xem các gian hàng trưng bày và giới thiệu các sản phẩm đặc trưng của huyện Củ Chi, thưởng thức đờn ca tài tử.

Huyện Bình Chánh, TP.Thủ Đức thời gian qua cũng đưa vào khai thác một số điểm tham quan, tour tuyến mới. Theo các công ty du lịch lữ hành khai thác tour khám phá TP.Thủ Đức, lượng khách đặt tour khá tốt và lên đường tham quan sôi nổi vào cuối tuần.

Thêm điểm đến vui chơi tại TP.HCM

Phó Chủ tịch UBND huyện Củ Chi Lê Đình Đức cho biết một trong những mục tiêu trọng tâm của huyện Củ Chi năm 2022 là khôi phục phát triển ngành du lịch.

Theo ông Đức, huyện Củ Chi sẽ tập trung phát triển loại hình du lịch nông nghiệp nhằm kéo dài chuỗi sản xuất, gia tăng giá trị sản phẩm nông nghiệp, tạo thêm việc làm cho lao động nông thôn, nâng cao thu nhập từ hoạt động du lịch cho người dân, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Huyện Củ Chi phát động và tổ chức chương trình "Củ Chi vùng đất bình yên, thân thiện và nghĩa tình". Ảnh: P.Minh

Phó Chủ tịch UBND huyện Củ Chi cho biết sẽ đẩy mạnh xã hội hóa phát triển du lịch để thu hút đầu tư, khai thác và phát huy các tiềm năng về tự nhiên, lịch sử, tay nghề của người dân nhằm phát triển mạnh ngành du lịch trên địa bàn các xã ven sông Sài Gòn. Đồng thời, tăng cường liên kết, phối hợp, hợp tác phát triển các sản phẩm du lịch, dịch vụ du lịch giữa các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ lữ hành với các điểm du lịch, lưu trú, mua sắm, dịch vụ ăn uống, nhà vườn để giới thiệu và thu hút khách du lịch.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Thị Thắng cho rằng, từ trước đến nay, du khách và người dân TP.HCM đã quen với những điểm đến ở khu vực trung tâm. Thông thường, khi đi làm việc, kết nối với các địa phương, TP cũng mời du khách đến tham quan và khám phá TP.

Theo bà Thắng, để có những sản phẩm du lịch mới, hấp dẫn, ngành du lịch TP đã nỗ lực xây dựng những sản phẩm độc đáo, khác biệt, trong tiềm ẩn của mỗi quận, huyện.

"Khởi đầu, các quận huyện sẽ giới thiệu những điểm đến mới, hấp dẫn để doanh nghiệp du lịch đưa vào khai thác, đón khách. Đây là những tour ngắn ngày, thay đổi liên tục; để du khách tới TP không chỉ có những khu vực trung tâm mà thêm nhiều loại hình mới, trải nghiệm mới", bà Phan Thị Thắng nhấn mạnh.