Những khu chợ đặc biệt mà du khách đến TP.HCM nhất định phải ghé

Chợ Bến Thành

Với diện tích chợ lên đến 13.000m2, Chợ Bến Thành là một biểu tượng lớn của TP.HCM, nằm tại trung tâm quận 1. Đây là địa điểm buôn bán sầm uất có tiếng, được nhiều người dân trong nước và khách du lịch quốc tế yêu thích khi đến TP.HCM.

Chợ Bến Thành là biểu tượng quen thuộc, đầu tiên nhắc đến khi nói về TP.HCM. Chợ có từ thế kỷ 17, nằm cạnh bến sông gần thành Gia Định. Bến này dùng để đón khách vãng lai và quân nhân vào thành. Và đó là lý do chợ có tên gọi là Bến Thành. Khoảng năm 1912, người Pháp đã chọn khu vực hiện tại để xây dựng ngôi chợ mới thay chợ cũ đã xuống cấp.

Chợ Bến Thành là biểu tượng quen thuộc, đầu tiên nhắc đến khi nói về TP.HCM. Ảnh: Phúc Minh

Chợ Bến Thành được thiết kế với 4 cửa chính giáp với 4 tuyến đường và 12 cửa phụ, kiến trúc cổng khá đơn giản, nhưng đặc trưng là trên mỗi cổng đều được gắn những bức phù điêu gốm có nhiều hình ảnh gắn liền với quê hương Việt Nam, như hình con bò, con ngỗng, nải chuối,...

Chợ Bến Thành trải qua nhiều lần trùng tu, tôn tạo. Sau đợt trùng tu lớn vào năm 1985, khu vực bên trong chợ gần như làm mới hoàn toàn, nhưng kiến trúc bên ngoài và tháp đồng hồ thì được giữ nguyên.

Ngoài giao thương, mua bán thì nhiều du khách đến TP.HCM luôn ghé chợ Bến Thành để tham quan, bởi khu chợ mang kiến trúc vô cùng độc đáo, sự đa dạng của các mặt hàng và bề dày lịch sử mang tính biểu tượng TP.HCM.

Khi về đêm, những gian hàng trong chợ bắt đầu đóng cửa và thay thế bằng những sạp hàng hoá phù hợp với nhu cầu mua sắm, vui chơi ban đêm. Các gian hàng chợ đêm nằm ngay ngoài đường Phan Chu Trinh và Phan Bội Châu, với đa dạng các loại sản phẩm từ quần áo, giày dép, đồ lưu niệm,.. cùng những món ăn hấp dẫn.

Ánh đèn đêm kết hợp cùng kiến trúc đặc sắc của khu chợ khiến cho nơi này trở thành một địa điểm check in không thể bỏ lỡ của du khách.

Chợ Bình Tây - Chợ Lớn

Chợ Bình Tây cũng là khu chợ đặc biệt nhất TP.HCM với nhiều món ăn độc đáo, không khí nhộn nhịp. Đây là khu chợ buôn bán lớn nhất TP.HCM, là một trong những điểm đến không thể thiếu của cả người dân TP.HCM lẫn du khách.

Chợ Bình Tây là di tích kiến trúc nghệ thuật tại TP.HCM, là một trong những điểm đến không thể thiếu của cả người dân TP.HCM lẫn du khách. Ảnh: Phúc Minh



Chợ Bình Tây ở quận 6, còn được biết đến là Chợ Lớn có diện tích rộng khoảng 25.000m2 tọa lạc nằm giữa 4 tuyến đường lớn gồm Tháp Mười - Phan Văn Khỏe - Trần Bình và Lê Tân Kế. Chợ mang kiến trúc đậm chất Á Đông, gồm 12 cổng, nhưng lại kết hợp với những kỹ thuật hiện đại của phương Tây, nên được đánh giá là khu chợ lớn và đẹp nhất thành phố.

Không chỉ buôn bán, giao thương, chợ Bình Tây hơn 80 năm tồn tại còn ẩn chứa nhiều giá trị về văn hóa xưa của Sài Gòn - Chợ Lớn. Đến nay, chợ Bình Tây vẫn giữ được vị thế của mình, là đầu mối hàng sỉ lớn nhất tại TP.HCM.

Với quy mô rộng lớn, chợ Bình Tây gần như bán tất cả các mặt hàng từ quần áo, giày dép, đồ gia dụng đến thức ăn. Hàng hóa thường được cập nhật liên tục về mẫu mã nên du khách không lo bị lỗi thời.

Hàng ngày, chợ bắt đầu mở cửa buôn bán từ 2 giờ sáng đến 10 giờ đêm. Vì là khu chợ sỉ nên khách các nơi đến lấy hàng về buôn bán đều có thể đến đây bất cứ giờ nào trong ngày. Hàng hóa tại chợ cung ứng khắp TP.HCM, các tỉnh miền Tây, miền Đông Nam bộ và cả Lào, Campuchia.

Chợ Bình Tây là chợ lớn và đẹp nhất TP.HCM, phân phối hàng hóa cho khắp thành phố và các tỉnh miền Tây, miền Đông và cả Lào, Campuchia. Ảnh: Phúc Minh

Năm 2015, Chợ Bình Tây được Trung tâm Bảo tồn di tích thuộc Sở Văn hóa, thể thao TP.HCM, Hội đồng xét duyệt di tích TP.HCM công nhận di tích kiến trúc nghệ thuật tại TP.HCM.

Qua nhiều lần sửa chữa, nâng cấp, năm 2016, chợ Bình Tây được nâng cấp toàn diện và chính thức hoạt động trở lại tháng 11/2018 với hơn 1.400 sạp đủ các mặt hàng. Việc sửa chữa, phục chế được giữ theo nguyên mẫu mái ngói c xây dựng đầu tiên vào năm 1928.

Sài Gòn Square

Sài Gòn Square là địa chỉ mua sắm mà bất cứ tín đồ shopping nào ở TP.HCM cũng đều ít nhất vài lần ghé đến, dù mới xuất hiện từ những năm 2000. Sài Gòn Square trước đây có 3 cơ sở đều quận 1, là Sài Gòn Square 1 số 77-89 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Sài Gòn Square Hai Bà Trưng và Sài Gòn Square Tôn Đức Thắng. Tuy nhiên hiện nay, chỉ còn cở sở 77-89 Nam Kỳ Khởi Nghĩa mở cửa.

Saigon Square Nam Kỳ Khởi Nghĩa chỉ cách Nhà hát thành phố vài phút đi bộ, là tổ hợp buôn bán hàng thời trang từ bình dân đến cao cấp, từ hàng xuất khẩu, nhập khẩu. Với không gian rộng, sạch sẽ, có máy lạnh hoạt động trong suốt thời gian mở cửa, Sài Gòn Square không thua kém gì so với các trung tâm mua sắm hiện đại, dù cách sắp xếp hàng hóa lại giống chợ truyền thống.

Kinh nghiệm mua sắm ở Sài Gòn Square cho khách là mạnh dạn trả giá, vì người bán luôn nói thách, và khách sành mua thường trả giá chỉ bằng khoảng 50% giá người bán đưa ra. Ảnh: Phúc Minh



Các mặt hàng ở đây được sắp xếp theo từng khu vực, từng ki-ốt riêng, giúp khách hàng thuận lợi trong việc tìm kiếm và mua sắm. Ở khu vực trung tâm thường bày bán quần áo, sâu bên trong là các mặt hàng phụ kiện thời trang, giày dép,…

Sài Gòn Square chính là nơi tập trung nhiều shop bán hàng Việt Nam xuất khẩu nhất thành phố với mẫu mã liên tục được “update” liên tục theo mốt, theo mùa phù hợp với mọi lứa tuổi, mọi vóc người, mọi kích cỡ,… Khách du lịch cũng dễ dàng tìm cho mình những bộ đồ “made in Vietnam” chính hiệu. Tuy nhiên, có một điều lưu ý là mua hàng tại đây, khách phải quyết liệt trả giá, vì người bán nào cũng nói thách. Và người bán không hề khó chịu khi khách hàng trả giá thấp, thậm chí thấp hơn 50% giá người bán đưa ra, mà luôn niềm nở, vui vẻ.

Và thường phần lớn khách sẽ phải mua một vài chiếc quần áo, phụ kiện nếu đã dừng lại hỏi mua, trả giá. Bởi đây là nơi giúp bạn tìm được những mẩu thời trang độc lạ, giá rẻ, không đụng hàng. Tips để mua sắm ở Sài Gòn Square là nên tìm hiểu trước giá sản phẩm muốn mua để "đối phó" với người bán, và nên rủ bạn bè, người thân, "cạ cứng" cùng sở thích mua sắm đi chung.

Chợ Tân Bình

Chợ Tân Bình ra đời từ những năm 60, ở quận Tân Bình, được thiết kế vô cùng tiện lợi với cổng chính nằm trên Lý Thường Kiệt, ngoài ra còn tổng cộng đến 8 cửa ra vào khác, bao gồm 3 cửa chính hướng về các mặt đường lớn còn lại là Lê Minh Xuân, Tân Tiến, Hòa Phú, và 5 cửa phụ, giúp du khách tiện di chuyển.

Chợ Tân Bình là một trong những khu chợ chuyên bán sỉ quần áo nổi tiếng tại TP.HCM. Quần áo và các mặt hàng khác tại chợ Tân Bình có giá khá mềm, mẫu mã vô cùng đa dạng. Vì vậy nó trở thành một trong những chợ bỏ sỉ quần áo lớn nhất nhì TP.HCM và các tỉnh phía Nam, được nhiều tiểu thương trong khu vực nội thành và các tỉnh lân cận tìm đến để lấy nguồn hàng về bán lẻ.

Điểm đặc biệt tạo nên tên tuổi của chợ Tân Bình chính là kinh doanh quần áo và các phụ kiện cưới hỏi. Đây là thiên đường của các loại đồ cưới giá rẻ được nhiều người bình dân lựa chọn. Ảnh: T. Vân

Khu chợ sỉ Tân Bình ngoài việc cung cấp sỉ lẻ quần áo váy đầm ra thì cũng là thiên đường vải vóc, hàng phụ liệu may mặc. Quanh các trục đường bao quanh chợ Tân Bình là nơi các cửa hàng bán vải sỉ, phụ liệu cho các xưởng may gia công tại TP.HCM và các tỉnh khác, là nơi bán vải theo kg lớn nhất, phong phú nhất.

Điểm đặc biệt tạo nên tên tuổi của chợ Tân Bình chính là kinh doanh quần áo và các phụ kiện cưới hỏi. Tại chợnày có bán tất cả các loại đồ cưới, áo dài, váy cưới khác nhau, chất liệu cũng như mẫu mã đa dạng theo nhu cầu và phân khúc khách hàng. Vì vậy mà các loại váy cưới ở chợ Tân Bình được nhiều người chọn lựa hơn cả. Chưa kể giá cả ở đây còn rất vừa với túi tiền của người dân lao động, cũng như các studio ảnh cưới có quy mô nhỏ lẻ.

Chợ vải Soái Kình Lâm

Thương xá Đồng Khánh hay còn gọi là chợ vải Soái Kình Lâm được mệnh danh là thiên đường của vải vóc. Chợ nằm trên đường Trần Hưng Đạo quận 5, đúng với cái tên, khu chợ này luôn rực rỡ với nhiều sạp bán vải rẻ và lâu đời nhất Sài Gòn. Chợ cũng là đầu mối cung cấp vải cho nhiều cửa hàng, đại lý và các tỉnh lân cận.

Các loại vải được bán tại chợ khá đa dạng, từ bình dân như vải thun chỉ vài nghìn/m đến các loại vải cao cấp như gấm, lụa có giá vài trăm nghìn/m. Khu chợ này đã trở thành thiên đường của vải vóc, không nơi nào nhiều hơn và không nơi đâu rẻ hơn.

Nét đặc biệt nhất là mỗi sạp ở chợ vải này sẽ chuyên bán một loại vải riêng nhất định chứ không bán đại trà. Ảnh: TL

Bên cạnh các loại vải thông dụng, chợ Soái Kình Lâm còn bán nhiều loại vải khó tìm để may những bộ trang phục biểu diễn sân khấu, mừng thọ, cưới hỏi, giỗ tổ các làng nghề… nên gần như rất ít khi “đụng hàng” hơn so với những khu chợ khác.

Nét đặc biệt nhất là mỗi sạp ở chợ vải này sẽ chuyên bán một loại vải riêng nhất định chứ không bán đại trà. Khách mua hàng chỉ cần hỏi mô tả loại vải mình muốn mua, thì sẽ được hướng dẫn đến đúng sạp bán một cách nhiệt tình, nhanh chóng.

Đặc thù là chợ vải nhưng không phải là nơi chỉ dành riêng cho các chị em, số lượng mày râu làm việc cũng đông không kém. Hầu hết các loại vải đều có ở đây, từ vải thô, vải in hoa, vải ren, vải thun… cho đến những loại vải đặc dụng, vải hiếm đều được trưng bày với số lượng vài chục đến vài trăm tấm.

Chợ An Đông

Chợ An Đông hình thành từ những năm 1950, là một trong những khu chợ lâu đời nhất TP.HCM, cũng là điểm mua sắm nổi tiếng lâu đời xứng đáng để du khách ghé thăm khi đến TP.HCM. Chợ An Đông là một trong 10 chợ bán sỉ nổi tiếng của thành phố, đặc biệt là về nguồn hàng quần áo.

Chợ An Đông hình thành từ những năm 1950, là một trong 10 chợ bán sỉ nổi tiếng của thành phố, đặc biệt là về nguồn hàng quần áo. Ảnh: Internet

Khi nhắc tới chợ An Đông, người ta sẽ nghĩ ngay đến 3 địa điểm kinh doanh nối tiếp nhau là chợ thực phẩm An Đông, chợ An Đông và An Đông Plaza, nằm ngay khu vực trung tâm của thành phố. Trong đó, chợ An Đông và An Đông Plaza là hai khu vực chợ kinh doanh chính, với các sản phẩm quần áo chất lượng với nhiều kiểu dáng, chủng loại và giá cả khác nhau đi kèm dịch vụ thương mại hiện đại.

Nguồn hàng kinh doanh ở chợ An Đông tương đối phong phú, đa dạng, đặc biệt là mặt hàng quần áo nhập từ Quảng Châu (Trung Quốc). Đây được coi là một trong những khu chợ cung cấp sỉ thời trang lớn nhất nhì tại TP.HCM, đồng thời là nơi cung cấp các mặt hàng thời trang cho các đại lý, cửa hàng bán lẻ của các tỉnh thành miền Nam như quần áo, vải vóc, giày dép, phụ kiện thời trang.

Chợ An Đông không chỉ là "vựa thời trang, mà còn là địa điểm du lịch, nơi thể hiện nét đậm nhất văn hóa đặc sắc của người dân thành phố.