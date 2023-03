Những lời chúc ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 hay và ý nghĩa nhất

Năm 2023 là kỉ niệm 113 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. Gửi tặng lời chúc ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 là cách ý nghĩa để thể hiện tình cảm với những người phụ nữ yêu thương.

Lời chúc ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 kính tặng bà

Những người bà kính yêu sẽ rất hạnh phúc khi nhận được lời chúc ngày 8/3 hay và ý nghĩa từ con cháu.

1. Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, cháu chúc bà yêu của cháu luôn vui vẻ, hạnh phúc, mạnh khỏe, sống lâu trăm tuổi. Cháu yêu bà nhiều lắm.

2. Bà ơi, vì ở xa nên cháu không thường xuyên thăm bà được, cháu nhớ bà nhiều lắm. Nhân dịp ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, cháu chúc bà nhiều sức khỏe, ăn khỏe, ngủ khỏe và luôn vui vẻ để được sống lâu với các cháu bà nhé! Cháu yêu bà!

3. Cháu nhớ bà nhiều lắm. Lâu rồi cháu không được về thăm bà để được ôm, hôn bà như ngày còn bé, nằm bên bà nghe những câu chuyện cổ tích, nghe lời hát ru như ngày xưa. Nhân dịp ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, cháu chúc bà luôn khỏe mạnh, vui vẻ, sống lâu trăm tuổi.

4. Bà ơi, cháu yêu bà nhiều lắm. Một đời bà đã vất vả nhiều vì cuộc sống hạnh phúc của chúng con, bà tận tụy không biết mệt mỏi, dù tuổi cao sức yếu, bà vẫn luôn bên chúng con chỉ đường dẫn bước, khuyên chúng con những điều hay lẽ phải, giúp chúng con nên người. Hôm nay đây, bà hãy luôn mạnh khỏe và ở bên chúng con, là chỗ dựa tinh thần giúp chúng con vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống, bà nhé!

5. Bà yêu quý của cháu! Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, cháu kính chúc bà vạn sự như ý, sống lâu trăm tuổi và hạnh phúc với con cháu mãi nhé. Có thể bà không đọc được lời chúc yêu thương này nhưng cháu cũng muốn nói với bà rằng: "Cháu yêu bà".

Lời chúc ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 là món quà ý nghĩa kính tặng bà.

6. Gửi bà yêu! Cháu chẳng biết nói gì hơn, nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, cháu chỉ biết chúc bà luôn luôn mạnh khoẻ, và luôn luôn là người bà mà cháu kính yêu nhất!

7. Hôm nay là ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, cháu chúc bà luôn luôn mạnh khỏe, ngày càng vui vẻ và bình an. Điều hạnh phúc nhất của cháu là hàng ngày được ở bên bà, thấy bà quây quần bên con cháu.

8. Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, cháu chúc bà nhiều sức khỏe và nụ cười luôn nở trên môi bà. Bà nhớ giữ gìn sức khỏe và sống vui bà nhé! Cháu yêu bà!

9. Cháu xin gửi tới bà kính yêu những lời chúc ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 tốt đẹp nhất. Mong bà luôn mạnh khoẻ, bách niên giai lão ạ!

10. Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ, cháu xin gửi những lời chúc 8/3 yêu thương nhất tới bà kính yêu. Chúng cháu chúc bà luôn mạnh khoẻ, vui vẻ để sống thật lâu bên con cháu ạ!

Lời chúc ngày Phụ nữ 8/3 dành tặng mẹ

Còn gì hạnh phúc hơn với mỗi người mẹ khi nhận được những lời chúc 8/3 ấm áp yêu thương từ các con.

1. Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, con chúc mẹ sức khỏe dồi dào, luôn vui vẻ và hạnh phúc.

2. Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, con chúc mẹ yêu thật nhiều sức khỏe, luôn tươi cười mỗi ngày. Con cầu chúc mọi điều tốt lành sẽ đến với mẹ. Con yêu mẹ rất nhiều.

3. Mẹ ơi, con cảm ơn mẹ vì đã sinh thành và nuôi con khôn lớn. Ngày 8/3, con cầu mong mẹ có thật nhiều sức khỏe và luôn luôn hạnh phúc trong gia đình nhỏ của mình. Con nhớ mẹ rất nhiều.

4. Con mong ước trong ngày đặc biệt này – 8/3, mẹ của con sẽ luôn luôn khỏe mạnh, hạnh phúc và vui vẻ thật nhiều.

5. Mẹ! Cảm ơn mẹ rất nhiều vì mẹ đã sinh ra con và nuôi con khôn lớn.Con luôn cầu mong mẹ mạnh khoẻ và hạnh phúc, không chỉ riêng ngày 8/3. Lúc nào mẹ cũng ở trong trái tim con. Con yêu mẹ nhiều, mẹ kính yêu của con.

Đừng quên gửi tặng mẹ những lời chúc 8/3 ấm áp nhân ngày Quốc tế Phụ nữ.

6. Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, con chúc mẹ luôn tươi cười, dồi dào sức khỏe và luôn là người phụ nữ đẹp nhất trong mắt bố con và mọi người.

7. Nhân ngày 8/3, con kính chúc mẹ luôn luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc, vui vẻ, luôn sát cánh bên con và cho con những lời khuyên để con vững bước trong cuộc sống mẹ nhé. Con yêu mẹ nhiều.

8. Mẹ à, mẹ là món quà quý giá nhất mà ông trời đã ban cho con. Hôm nay mùng 8 tháng 3, con kính chúc mẹ sống lâu trăm tuổi và mãi là người mẹ tuyệt vời nhất của chúng con! Con yêu mẹ!

9. Con chúc mẹ không chỉ là trong này 8/3 mà tất cả 365 ngày đều luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc! Để cho con luôn được nhìn thấy nụ cười, ánh mắt, cho con được cảm nhận tình yêu thương của mẹ suốt cuộc đời... và nhiều hơn thế nữa.

10. Cám ơn mẹ đã sinh ra con và nuôi dưỡng con cho đến ngày trưởng thành. Cám ơn mẹ về những tháng ngày nhọc nhằn đã làm lưng mẹ còng xuống, đôi mắt mẹ thâm quầng vì những đêm không ngủ, về những nỗi buồn lo mà mẹ đã từng âm thầm chịu đựng suốt bao năm qua… Con chúc mẹ của con mỗi ngày đều vui vẻ và sống khỏe, con yêu mẹ nhiều.

Lời chúc ngày 8/3 tặng vợ yêu thương

Những lời chúc 8/3 ấm áp sẽ là món quà tuyệt vời dành tặng những người vợ yêu thương trong ngày Quốc tế Phụ nữ.

1. Vợ yêu ơi, anh biết ơn ngày em bước vào cuộc đời anh. Em đã khiến cho cả thế giới của anh trở nên tốt đẹp hơn nhiều. Cảm ơn em vì tất cả. Chúc em ngày 8/3 vui vẻ, hạnh phúc. Anh yêu em!

2. Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, chồng chúc vợ yêu luôn xinh đẹp, vui vẻ, hạnh phúc. Cảm ơn em đã đến bên anh, mang lại cho anh niềm vui cuộc sống.

3. Chúc vợ yêu ngày 8/3 thật vui vẻ, hạnh phúc. Cảm ơn em vì những điều em đã hi sinh cho gia đình. Hãy đợi món quà bất ngờ từ anh, em nhé!

4. Em không chỉ là vợ của anh, là mẹ của các con mà còn là một người bạn đồng hành hoàn hảo nhất của đời anh. Ngàn lời chúc không thể nói hết được tình cảm anh dành cho vợ yêu. Chúc mừng em nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3!

5. Vợ ơi, chúc em ngày 8/3 thật hạnh phúc, vui vẻ, mỗi ngày trôi qua đều sẽ tràn ngập niềm vui. Cảm ơn em về tất cả!

6. Tất cả ngôn từ trên thế giới này đều không thể diễn tả hết những gì chúng ta đã trải qua cùng nhau. Tất cả những gì anh muốn nói là luôn luôn yêu em như bây giờ cho đến mãi về sau. Anh yêu em! Happy Women's Day!

7. Vợ xinh đẹp của anh, hoa hồng hay món quà nhỏ anh tặng em cũng khó để nói hết tình yêu anh dành cho em. Ngày 8/3, chúc em mọi may mắn và niềm vui trong cuộc sống. Yêu em!

8. Chúc vợ yêu của anh có ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 thật vui vẻ. Hôm nay, em chỉ cần nghỉ ngơi hoặc đi chơi, đi mua sắm thôi, việc nấu ăn, rửa chén, dọn dẹp nhà cửa, chăm con cứ để chồng lo.

9. Vợ ơi, anh yêu em nhiều hơn tất cả những lời anh nói. Anh hi vọng em lúc nào cũng khỏe mạnh, vui vẻ. Chúc mừng ngày Quốc tế Phụ nữ, ngày của em và của các con gái của chúng ta. Yêu em và các con nhiều!

10. Vợ yêu ơi, tối nay chúng ta sẽ đi ăn cùng nhau để mừng ngày Quốc tế Phụ nữ nhé. Anh yêu em và chỉ mong cuộc sống mãi mãi vui vẻ hạnh phúc bên em như lúc này. Gửi tặng em những lời chúc ngày 8/3 ngọt ngào nhất!

Lời chúc 8/3 ngọt ngào tặng người yêu – bạn gái

Đừng quên gửi tặng người yêu những lời chúc 8/3 ngọt ngào nhất trong ngày Quốc tế Phụ nữ.

1. Nhân ngày 8/3, anh chúc cô gái nhỏ của anh có một ngày thật hạnh phúc, ý nghĩa, tươi trẻ, xinh đẹp. Luôn nhớ lúc nào cũng có anh bên cạnh em!

2. Gửi đến người con gái anh yêu những lời chúc ngày 8/3 ngọt ngào nhất! Chúc em một ngày Quốc tế Phụ nữ thật nhiều niềm vui, luôn luôn hạnh phúc. Anh yêu em rất nhiều. Hãy tin vào tình yêu của anh, em nhé!

3. Em chính là điều đẹp đẽ và hoàn mỹ nhất mà cuộc sống này đã ban tặng cho anh. Chúc em ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 nhiều niềm vui, luôn xinh đẹp, hạnh phúc.

4. Em chính là thiên thần xinh đẹp nhất trong trái tim anh. Chúc em yêu của anh ngày 8/3 thật vui vẻ, cảm ơn em đã đến bên anh.

5. Mỗi người đều có hạnh phúc của riêng mình. Đối với anh, hạnh phúc lớn nhất là có em. Anh mong rằng mỗi ngày đều có em bên cạnh, trọn kiếp này và cả kiếp sau nữa. Happy Women's Day! Chúc em có ngày 8/3 thật hạnh phúc.

Lời chúc 8/3 ngọt ngào tặng người yêu.

6. Gửi người con gái anh yêu, chúc em yêu một ngày mùng 8/3 thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Anh luôn yêu và nhớ em! Em cũng hãy như vậy nhé!

7. Ngày 8/3, anh chúc em có nhiều khoảnh khắc đặc biệt. Chúc em luôn vui vẻ và hạnh phúc. Happy Women's Day.

8. Trên thiên đường có 10 thiên thần: 5 thiên thần đang chơi đùa, 4 thiên thần đang nói chuyện và 1 thiên thần đang đọc tin nhắn chúc mừng ngày 8/3 này. Anh yêu em!

9. Vì chúng ta ở xa nhau nên anh chỉ biết chúc em có một ngày 8/3 thật sự ý nghĩa, vui vẻ và luôn nhớ về anh. Món quà anh tặng em có thích không? Hi vọng đó là món quà thực sự ý nghĩa với em.

10. Khoảng cách chẳng thể nào làm ảnh hưởng đến tình yêu của chúng ta. Anh vẫn luôn nhớ hôm nay là ngày của phụ nữ và là ngày của người anh yêu. Chúc em một ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 ý nghĩa, hạnh phúc, luôn vui vẻ, xinh đẹp.

Lời chúc ngày 8/3 tặng chị gái, em gái

Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ, hãy gửi tặng lời chúc 8/3 hay và ý nghĩa nhất đến những người chị gái, em gái yêu quý.

1. Nhân ngày tôn vinh phụ nữ, em muốn cảm ơn chị gái yêu quý của em. Cảm ơn chị vì đã đồng hành cùng em trong mọi chuyện, cảm ơn vì đã trở thành người bạn thân của em. Chúc chị có một ngày 8/3 thật vui vẻ, người chị em yêu mến nhất!

2. Nhân dịp 8/3, chúc chị gái yêu dấu của em luôn mạnh khỏe, giữ nụ cười trên môi và sớm tìm được chân ái nhé. Yêu chị rất nhiều.

3. Tuy không còn được ở gần chị như trước đây nhưng chị lúc nào cũng là người quan trọng với em. Chị nhớ giữ gìn sức khỏe và có một ngày 8/3 thật ý nghĩa nhé.

4. Cám ơn chị yêu, người đã luôn sát cách và chia sẻ cùng em mọi buồn vui trong cuộc sống. Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì chúng mình vẫn luôn đồng hành cùng nhau chị nhé. Mong chị có một ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 thật hạnh phúc.

5. Nhân ngày của một nửa thế giới, anh/chị mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với em. Chúc em luôn vui vẻ và hạnh phúc, mãi giữ nụ cười trên môi em nhé.

Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ, hãy gửi tặng lời chúc 8/3 hay và ý nghĩa nhất đến những người chị gái, em gái yêu quý.

6. Nhân dịp 8/3, anh/chị muốn gửi đến em gái yêu quý những lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc em thực hiện được ước mơ của mình và có nhiều niềm vui trong cuộc sống, cố lên nhé cô gái.

7. Anh/chị tin rằng em luôn là cô gái mạnh mẽ và có thể đương đầu với mọi thử thách của cuộc sống. Chúc em có một ngày 8/3 thật hạnh phúc và nhiều niềm vui.

8. Nhân ngày 8/3, anh/chị chúc em gái nhỏ bé của mình ngày càng học giỏi và xinh đẹp. Anh/chị và gia đình sẽ luôn ở bên đồng hành và ủng hộ em.

9. Hôm nay là ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, chúc em gái của anh/ chị những điều tốt đẹp nhất. Anh/chị tin rằng em sẽ thực hiện được ước mơ của mình vào một ngày không xa.

Lời chúc ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 ý nghĩa tặng cô giáo

Cô giáo chắc hẳn sẽ rất xúc động khi nhận được những lời chúc ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 từ học trò.

1. Nhân ngày 8/3, em xin chúc cô những lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc cô luôn tràn đầy nhiệt huyết với sự nghiệp cao cả của mình. Chúc cô có thật nhiều sức khỏe để vững bước chèo lái con thuyền đưa chúng em đến bến bờ tri thức.

2. Chúc mừng cô nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. Chúc cô thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và luôn giữ nụ cười trên môi. Em xin kính tặng cô những bông hoa tươi thắm nhất!

3. Cảm ơn cô vì không chỉ dạy con những kiến thức bổ ích cho cuộc sống mà còn là cách làm người. Mong cô có thật nhiều sức khỏe để dìu dắt chúng con trên con đường phía trước.

4. Ơn dạy dỗ của cô cao như núi, nhờ cô mà em biết được thế giới này thật rộng lớn và thú vị. Hôm nay, nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, em xin kính chúc cô mạnh khỏe và vững vàng trong sự nghiệp trồng người.

5. Ngày 8/3, chúng em chúc cô nhiều sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc. Hy vọng những điều tuyệt vời nhất sẽ đến với cô không chỉ trong công việc mà còn cuộc sống.

Lời chúc ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 ý nghĩa tặng cô giáo.

6. Hôm nay nhân ngày Quốc tế Phụ nữ, chúng em không có gì chỉ có tấm lòng và những lời chúc 8/3 tốt đẹp nhất gửi đến cô. Cảm ơn cô vì đã hết lòng dạy dỗ chúng chúng em, cảm ơn người mẹ thứ hai tuyệt vời.

7. Không có từ ngữ nào có thể diễn tả được tình cảm em dành cho cô. Nhân dịp ngày 8/3, em chúc cô luôn mạnh khỏe để chèo lái những con đò cập bến thành công.

8. Cám ơn cô - người đã dạy dỗ em nên người, người đã truyền cho em biết bao kiến thức để em trở thành một người có ích cho xã hội. Chúc cô giáo luôn vui tươi và ngập tràn hạnh phúc trong ngày 8/3.

9. Nhân ngày 8/3, em chúc cô luôn hạnh phúc và khỏe mạnh. Đặc biệt là cảm ơn công lao to lớn của cô vì đã dạy dỗ chúng em nên người.

10. Con cảm ơn cô! Người không chỉ cho con kiến thức hay mà còn dạy con cách làm người tốt. Con mong cô luôn mạnh khỏe để dìu dắt chúng con trên con đường dài phía trước. Chúc cô ngày 8/3 thật vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc.

Lời chúc 8/3 tặng bạn bè, đồng nghiệp nữ

1. Nhân ngày 8/3, chúc bạn nhận được nhiều lời khen, nhiều hoa, nhiều quà. Chúc bạn luôn ngập tràn niềm vui và hạnh phúc mỗi ngày nhé!

2. Hôm nay là ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, mình chúc bạn luôn trẻ trung, tiền nhiều như kẹo, tình bền chặt như keo, dẻo dai như mèo và mịn màng trắng trẻo.

3. Nhân ngày 8/3, chúc một nửa thế giới luôn xinh đẹp, thành công và có nhiều chàng trai theo đuổi.

4. Nhân ngày Phụ nữ Quốc tế 8/3, có đôi lời chúc ngắn gọn cho chị em: chúc chị em luôn vui vẻ như chim sẻ, khỏe mạnh như chim đại bàng, giàu sang như phượng hoàng, làm lụng như chim sâu, sống lâu như đà điểu.

5. Nhân ngày 8/3, xin chúc một nửa thế giới của chúng ta luôn thành công và hạnh phúc!

6. Ngày 8/3 chúc chị em tay ôm nhiều hoa, giỏ đựng nhiều quà, được đi chơi xa, ăn uống thả ga, tiền không phải trả. Chúc chị em gặp nhiều may mắn và hạnh phúc mỗi ngày.

7. Nhân ngày 8/3, chúc một nửa thế giới luôn xinh đẹp, duyên dáng và thành công trong cuộc sống!

8. Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, xin chúc một nửa thế giới luôn thành công trong cuộc sống! Chúc chị em luôn duyên dáng và xinh đẹp trong mắt một nửa thế giới còn lại!

9. Ai sinh ra cũng đều là sự sắp đặt của tạo hóa, vì thế mỗi người phụ nữ vốn dĩ đã là bông hoa của xã hội. Chúc các chị em nhận được nhiều điều bất ngờ trong dịp 8/3 đặc biệt này.

10. Trong ngày 8/3 hôm nay, hãy để đàn ông là người yêu thương và che chở, còn các chị em hãy cứ yêu thương bản thân, yêu đời và luôn rạng rỡ nhất.

Những lời chúc ngày 8/3 bằng tiếng Anh hay nhất

1. Wishing you a whole lot of happiness, today and for the rest of the year. Happy Women's Day, mommy!

Chúc mẹ thật hạnh phúc, không chỉ hôm nay mà suốt cả năm mẹ nhé. Chúc mừng ngày Phụ nữ, mẹ của con!

2. Every home, every heart, every feeling, every moment of happiness is incomplete without you, only you can complete this world. Happy Women's Day 8/3!

Mọi gia đình, mọi trái tim, mọi cảm xúc, mọi thời khắc hạnh phúc sẽ chẳng thể hoàn hảo nếu thiếu mẹ. Chỉ có mẹ mới có thể biến thế giới của con trở nên hoàn thiện. Chúc mẹ ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 vui vẻ!

3. Dear mom, I just want you to know how fortunate I find myself to be blessed with such a wonderful mother like you. Happy Women's Day!

Mẹ yêu, con chỉ muốn mẹ biết rằng con đã may mắn ra sao khi thấy mình quá hạnh phúc với người mẹ tuyệt vời như mẹ. Chúc mẹ ngày 8/3 vui vẻ!

4. A beautiful woman, a great friend and a wonderful mother. You are all this to me and much more… I feel so lucky and proud to have a Mom like you.

Không chỉ là một người phụ nữ xinh đẹp, một người bạn tốt mà còn là một người mẹ tuyệt vời. Mẹ là tất cả những điều này đối với con và hơn thế nữa. Con cảm thấy thật may mắn và tự hào khi được là con của mẹ.

5. This is just my way of saying that you are a very special woman in my life! Thanks!

Anh chỉ muốn nói rằng em là người phụ nữ tuyệt vời nhất trong cuộc đời anh. Cảm ơn em!

6. As I watch the shooting star flash across the sky. I thank it once again for having you in my life! I love you sweetheart!

Khi anh nhìn những ngôi sao băng vụt bay trên bầu trời, Anh muốn cám ơn một lần nữa vì đã có em trong cuộc đời anh. Anh yêu em!

7. Sending you wishes to say you blossom up the world around me! Happy Women's Day!

Gửi đến em những lời chúc tốt đẹp nhất để nói rằng em đã làm rực rỡ thế giới xung quanh anh như thế nào. Chúc em ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 hạnh phúc!

8. Just wanted to thank you from bottom of my heart for all things you do! Happy Womens Day!

Anh muốn cảm ơn em từ tận đáy lòng vì tất cả những điều em đã làm cho anh. Chúc em ngày 8/3 hạnh phúc!

9. All best wishes on International Women's Day. Keep shining and smiling always!

Xin dành những lời chúc tốt đẹp nhất cho ngày Quốc tế Phụ nữ. Hãy luôn mỉm cười và tỏa sáng!

10. Thank you for being there during the tears and of course, the laughter. May you have a Happy Women's Day!

Cảm ơn bạn vì đã ở đây cả khi buồn khóc và khi vui cười. Chúc bạn có một ngày Quốc tế Phụ nữ vui vẻ!

Trên đây là những lời chúc ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 hay và ý nghĩa nhất mà bạn có thể tham khảo để gửi tặng những người phụ nữ yêu thương.

