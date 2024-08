Phát triển 5 tuyến du lịch khai thác lợi thế Sân bay Long Thành

Thông tin từ UBND tỉnh Đồng Nai, 7 tháng đầu năm 2024, ngành du lịch Đồng Nai đón hơn 2,1 triệu lượt khách, tăng 17,8%; doanh thu dịch vụ du lịch trên địa bàn đạt 1.385 tỷ đồng, tăng 29,1% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó khách lưu trú đạt 434.000 lượt, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2023; khách quốc tế đạt 61.784 lượt, giảm 9% so với cùng kỳ năm 2023.