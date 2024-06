Combo Phu My Graden hút khách tại hội thảo nông nghiệp

Hội thảo có sự tham dự của gần 200 khách mời đến từ các cơ quan quản lý như đại diện Bộ NN&PTNT, Sở NN&PTNT TP Hồ Chí Minh, Hội Nông dân TP Hồ Chí Minh, TP Thủ Đức, các chuyên gia, nhà khoa học trong lĩnh vực nông nghiệp, các nhà báo, cơ quan truyền thông...

Combo Phu My Garden là các sản phẩm phân bón Phú Mỹ chất lượng cao, đáp ứng tiêu chí "Tiện lợi – An toàn – Đẳng cấp", được đóng gói trong bao bì hiện đại, tiện dụng, nhiều lựa chọn về dung lượng (200g, 500g, 1kg), đặc biệt được "thiết kế, may đo" riêng cho các nhóm cây trồng phổ biến tại thành thị như rau ăn lá, rau ăn củ quả, cây ăn trái, hoa và cây cảnh, với hướng dẫn sử dụng rõ ràng, cụ thể in trên bao bì.

Phu My Graden hút khách tại hội thảo.

Sản phẩm được phân phối rộng rãi tại các cửa hàng vật tư nông nghiệp đô thị, các siêu thị và trên các sàn thương mại điện tử và các kênh bán hàng online khác. Khách hàng có thể tiếp cận, lựa chọn loại phân bón phù hợp, mở túi và sử dụng theo hướng dẫn trên bao bì là có thể chăm sóc tốt nhất cho cây trồng của mình.

Khách tham quan hội thảo và khu trưng bày có nhiều khách hàng đã và đang sử dụng Phu My Garden, cho biết hài lòng với sản phẩm từ bao bì đến chất lượng, dịch vụ, và Phu My Garden đã giúp khách hàng trải nghiệm canh tác tại các khu sân vườn, sân thượng, ban công, nhà ở… của mình, biến chúng thành các mảnh vườn xanh xinh xắn, các công viên tí hon, tạo nên các vùng vi khí hậu trong lòng thành phố, trong mỗi căn nhà, đồng thời, thu hoạch được nhiều nông sản an toàn.