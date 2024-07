Quỹ Khởi Sự Từ Tâm đồng hành cùng Say to Succeed - Nói để thành công

Say to Succeed lần thứ 13 với chủ đề "Vươn mình đón vận hội mới" do Câu lạc bộ hùng biện Mầm Sống thuộc Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM tổ chức, đã thu hút gần 400 thí sinh tham gia. Qua các vòng sơ khảo, 5 thí sinh xuất sắc nhất bước vào đêm chung kết.

Top 5 chung kết cuộc thi Say to Succeed năm nay

Ông Nguyễn Đức Liên, Cố vấn truyền thông Tập đoàn Kim Oanh cũng là Chủ tịch danh dự Quỹ Khởi Sự Từ Tâm, cho biết quỹ không ngừng hoan nghênh các thí sinh gen Z tham gia vào vòng chung kết cuộc thi hùng biện Say to Succeed - Nói để thành công. Ông tin rằng cuộc thi này là một trong các hoạt động cộng đồng mà quỹ đồng hành, kỳ vọng giúp các bạn trẻ trang bị kỹ năng và thái độ sống tích cực, sẵn sàng cho hành trình trưởng thành phía trước.

Ông Nguyễn Đức Liên, Cố vấn truyền thông Tập đoàn Kim Oanh, Chủ tịch danh dự Quỹ Khởi Sự Từ Tâm, phát biểu tại đêm chung kết

Sau 3 phần thi hùng biện đầy thử thách và gay cấn, thí sinh Nguyễn Ngọc Tuấn – Cựu sinh viên Trường Đại học Sư Phạm Kỹ thuật TP.HCM đã xuất sắc trở thành quán quân của cuộc thi Say to Succeed lần thứ 13.

Nguyễn Ngọc Tuấn, người về nhất trong giải năm nay

Ông Nguyễn Đức Liên trao giải thưởng cho quán quân cuộc thi Say to Succeed lần thứ 13.

Ngoài việc tăng cường thúc đẩy hỗ trợ giáo dục là một trong những mục tiêu chiến lược của Quỹ Khởi Sự Từ Tâm, quỹ còn chú trọng phát triển tri thức thiện nguyện nhằm xây dựng nền tảng tri thức bền vững cho các tình nguyện viên và những người hoạt động trong lĩnh vực xã hội.

Trong hệ thống sinh thái thiện nguyện, Quỹ Khởi Sự Từ Tâm định vị mình là trạm kết nối các nguồn lực dựa trên sự tự nguyện, hợp tác và cam kết đồng hành giữa các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội; quỹ thiện nguyện quốc gia, các tổ chức phi lợi nhuận, phi chính phủ; các cơ quan chuyên môn; tổ chức, cá nhân tài trợ; cộng đồng thiện nguyện…