Ngân hàng Việt Nam duy nhất được vinh danh chuyển đổi số xuất sắc tại ABA là nhà băng nào?

Đây là giải thưởng uy tín cấp khu vực ASEAN, được tổ chức hàng năm kể từ 2007 nhằm tôn vinh các doanh nghiệp có thành tích xuất sắc và có đóng góp cho sự phát triển của khu vực.



Đại diện Sacombank nhận giải thưởng tại thủ đô Vientiane (Lào) tháng 10/2024. Ảnh: STB

ABA 2024 tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên hội nhập như nông nghiệp, năng lượng, ẩm thực và đồ uống, chuyển đổi số, cơ sở hạ tầng, du lịch - lữ hành, chăm sóc sức khỏe, vận tải, logistics, giáo dục… Trong đó, giải thưởng về Chuyển đổi số dành cho doanh nghiệp có năng lực chuyển đổi số mạnh, mang lại những thay đổi đột phá trong vận hành và trong trải nghiệm khách hàng.

Giải thưởng từ ABA 2024 đã ghi nhận lộ trình chuyển đổi số dài hơi được Sacombank theo đuổi từ những ngày đầu nhằm kiến tạo một hành trình số liền mạch và nhất quán cho khách hàng, giải quyết mọi nhu cầu tài chính một cách nhanh chóng và tiện lợi.

Trong lộ trình này, Sacombank đi đầu trong việc triển khai các sản phẩm, dịch vụ hiện đại, đa dạng và tiện ích như: Ứng dụng ngân hàng số Sacombank Pay tích hợp mọi dịch vụ tài chính; Công nghệ eKYC mở tài khoản/thẻ thanh toán, thẻ tín dụng phi vật lý có ngay trong 5s; Kết nối thanh toán không chạm với Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, Garmin Pay; Quét QR thanh toán, chuyển tiền, rút tiền nhanh chóng trong nước và thị trường 3 nước Thái Lan, Hàn Quốc, Campuchia.

Sacombank cũng đã đưa vào vận hành nền tảng Contact Center thế hệ mới tích hợp AI, hoạt động đa kênh, 24/7 đảm bảo phục vụ khách hàng nhanh chóng; Đưa vào hoạt động máy giao dịch thông minh - STM và tiến tới thành lập các Điểm giao dịch số với mong muốn khách hàng có thể tiếp cận các công nghệ tài chính mới và hiện đại nhất.

Việc thúc đẩy số hóa trong các hoạt động kinh doanh đã tạo nên sự hấp dẫn của thương hiệu Sacombank.

Ngân hàng này đang sở hữu hệ khách hàng lên tới gần 19 triệu cá nhân và doanh nghiệp, trong đó 67% trên kênh số. Số lượng giao dịch trên kênh số của Sacombank tăng trưởng gần gấp 6 lần kể từ năm 2018, đạt 508 triệu giao dịch trong năm 2023.

Sacombank cũng không ngừng số hóa hệ thống vận hành để nâng cao hiệu suất lao động. Vừa qua, nhà băng này đã áp dụng nền tảng số hoá quy trình nghiệp vụ cho toàn bộ hơn 540 điểm giao dịch trên cả nước. Nền tảng này giúp chuyển đổi hầu hết các thao tác thủ công sang tự động; giảm sai sót dữ liệu; rút ngắn 60% thời gian hoàn thành giao dịch và tiết giảm chi phí vận hành.

Trước giải thưởng từ ABA 2024, Sacombank cũng đã giành được nhiều giải thưởng khác như: “Ngân hàng bán lẻ sáng tạo nhất Việt Nam 2024” và “Ngân hàng số sáng tạo nhất Việt Nam 2024” do International Business Magazine (IBM) bình chọn; "Ngân hàng số tiêu biểu" do Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế (IDG) phối hợp cùng Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) và các sở, ngành tổ chức bình chọn; “Top 100 Sản phẩm, Dịch vụ Đổi mới - Sáng tạo - Hiệu quả của năm 2024” do Báo Đầu tư phối hợp với Công ty Cổ phần Nghiên cứu Kinh doanh Việt Nam (Viet Research) bình chọn; Giải thưởng Sao khuê 2024 dành cho Giải pháp thanh toán đa phương thức dành cho doanh nghiệp, xếp hạng 5 sao trong lĩnh vực Ngân hàng số.