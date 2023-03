Sacombank tung bằng chứng liên quan đến vụ khách gửi tiền tố mất 47 tỷ đồng tại Cam Ranh

Liên quan đến phản ánh của khách hàng Hồ Thị Thùy Dương tại Cam Ranh, Khánh Hòa về việc gửi tiền ở Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank, chi nhánh Cam Ranh), nhưng sau đó phát hiện bị mất đến 46,9 tỷ đồng, ngày 17/3, ngân hàng đã chính thức lên tiếng về vụ việc.

Theo Sacombank, sự việc diễn ra từ 2022 và thông tin khách hàng Hồ Thị Thùy Dương cung cấp là một chiều, chưa đầy đủ, không phản ánh đúng bản chất sự việc.

Nhà băng đã kiểm tra toàn bộ hồ sơ, và phát hiện có bằng chứng vay mượn, hợp tác làm ăn bên ngoài giữa bà Dương và một số cá nhân, nguyên là cán bộ nhân viên phòng giao dịch Cam Ranh trong nhiều năm. Các bằng chứng này đã được các đối tượng liên quan cung cấp, và Văn phòng thừa phát lại Khánh Hòa lập vi bằng ngày 16/10/2022.

Đối với 12 giao dịch mà bà Dương cho rằng mình bị mất tiền, Sacombank có đầy đủ chứng từ có chữ ký nhận tiền của bà Dương, bao gồm 9 phiếu nhận tiền mặt và 3 ủy nhiệm chi. Toàn bộ các tài liệu này đã được ngân hàng chuyển giao cho Cơ quan Điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa.

Đại diện ngân hàng cho biết Ban lãnh đạo đã tổ chức nhiều buổi làm việc, để giải đáp các vấn đề bà Dương vướng mắc. Ngân hàng nói thêm trong quá trình xử lý sự vụ, Sacombank luôn đồng hành và lắng nghe ý kiến của khách hàng, chủ động thiện chí, đưa ra các giải pháp hỗ trợ; đảm bảo toàn bộ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của khách hàng theo đúng quy định pháp luật và không thoái thác trách nhiệm.

"Chúng tôi khẳng định không thoái thác trách nhiệm với khách hàng Hồ Thị Thùy Dương nói riêng và các khách hàng liên quan đến vụ việc xảy ra tại PGD Cam Ranh nói chung. Nhưng mọi việc cần xử lý tuân thủ quy trình và chờ kết luận từ cơ quan chức năng", đại diện Sacombank khẳng định.

Ngân hàng cũng cho biết ngay khi phát hiện sự việc xảy ra tại PGD Cam Ranh, vào tháng 10/2022, Sacombank đã báo cáo với Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa, và chuyển vụ việc đến cơ quan có thẩm quyền để điều tra, khởi tố vụ án theo quy định pháp luật. Nhà băng cũng đồng thời sa thải các cá nhân vi phạm.

Ngày 18/11/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Khánh Hòa cũng đã khởi tố vụ án hình sự, bắt tạm giam các cá nhân liên quan.

Các bị can bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội Tham ô tài sản theo Khoản 4 Điều 353 Bộ Luật hình sự gồm Nguyễn Thị Thanh Hà (47 tuổi, nguyên Phó phòng giao dịch Sacombank Cam Ranh), Ngô Thị Hồng Nhạn (41 tuổi, nguyên thủ quỹ Phòng giao dịch Sacombank Cam Ranh).

Cùng bị khởi tố về tội danh trên nhưng được cho tại ngoại còn có Nguyễn Trà My (23 tuổi, nguyên giao dịch viên Phòng giao dịch Sacombank Cam Ranh) và Ngô Nữ Hồng Hải (47 tuổi, nguyên giao dịch viên Phòng giao dịch Sacombank Cam Ranh).

Kết quả điều tra bước đầu xác định từ tháng 8/2022, do cần tiền, Nguyễn Thị Thanh Hà đã tự ý sử dụng thông tin khách hàng (số tài khoản, số thẻ tiết kiệm) và nhiều lần chỉ đạo Ngô Thị Hồng Nhạn, Nguyễn Trà My, Ngô Nữ Hồng Hải làm hồ sơ tín dụng khống (vay tiền với tài sản đảm bảo là các thẻ tiết kiệm của khách hàng), mục đích để làm chứng từ khống tất toán và chứng từ khống rút tiền từ thẻ tiết kiệm của khách hàng. Qua đó, các bị can chiếm đoạt số tiền lớn của ngân hàng và khách hàng.