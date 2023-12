Siêu thị đã chuẩn bị hàng Tết số lượng lớn

Bên cạnh đó, một số hệ thống bán lẻ đã lần lượt nhận được các đơn đặt hàng quà tết từ vài ngàn lên đến hàng chục ngàn giỏ quà, nhằm tặng nhân viên, người lao động, hoặc tặng từ thiện vào dịp cuối năm…

Trong đó, Saigon Co.op dự trữ nguồn hàng thiết yếu từ sớm với tổng trị giá 10.000 tỷ đồng cho hệ thống siêu thị trực thuộc Saigon Co.op trên cả nước. Riêng nhóm hàng lương thực thực phẩm thuộc chương trình bình ổn thị trường tăng từ 20-50% tùy theo nhóm hàng so với tháng kinh doanh bình thường.

Người tiêu dùng chọn mua hàng tết tại siêu thị Co.opmart

Ông Nguyễn Anh Đức, Tổng Giám đốc Saigon Co.op, cho biết từ giữa năm 2023, Saigon Co.op đã thực hiện dự trữ nguồn hàng thiết yếu phục vụ cao điểm cuối năm trong 3 tháng trước, trong và sau Tết 2024. Phần lớn ngân sách Saigon Co.op ưu tiên cho trữ lượng các nhóm hàng bình ổn thị trường, còn lại dành cho các mặt hàng thực phẩm, phi thực phẩm khác và các loại đặc sản tết.

Khách chọn mua hàng tết tại siêu thị Co.opmart. Ảnh: QUANG ĐỊNH

Đối với Hệ thống bán lẻ Satra (Satramart và Satrafoods), dự kiến tổng trị giá hàng hóa thiết yếu dự trữ cho 2 tháng trước và sau Tết Giáp Thìn 2024 trên 550 tỷ đồng, tăng 10% so với Tết 2023.

Hàng hóa cung ứng cho thị trường được sàng lọc chặt chẽ, đảm bảo chất lượng, giá hợp lý; không để xảy ra tình trạng hàng tăng giá, kém chất lượng, thiếu hụt hàng hóa... Trong đó, dự trữ lượng hàng bình ổn tăng từ 6% đến hơn 14% tùy nhóm. Satra dự kiến sức mua tăng cao ở nhóm thực phẩm tươi sống, các loại thịt, bia, nước giải khát…

“Satra cũng đã làm việc với các nhà cung cấp và ký cam kết không tăng giá, đảm bảo nguồn hàng chất lượng và ổn định trước trong và sau tết”, bà Phạm Thi Vân, Phó tổng giám đốc Satra cho biết.

Các giỏ quà tết bày bán tại hệ thống bán lẻ Satra

Năm nay, các mẫu giỏ quà Tết Satra Giáp Thìn 2024 khá đa dạng, mức giá từ 169.000 đồng đến 3 triệu đồng/giỏ quà. Bên cạnh đó, hệ thống cũng thực hiện các giỏ quà theo yêu cầu khách hàng.

Theo các siêu thị, nguồn hàng được chuẩn bị phong phú, với các mặt hàng đặc sản từ khắp các vùng miền (Bắc, Trung, Nam). Kết quả thống kê sơ bộ từ các siêu thị lớn cho thấy, hàng nội địa đang "phủ sóng" trên 90% mặt hàng...

Bà Trần Kim Nga, Giám đốc đối ngoại MM Mega Market Việt Nam cho hay, sức mua tại hệ thống đang tăng dần so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng trị giá các món hàng thấp hơn, vì người tiêu dùng có xu hướng chi tiêu tiết kiệm hơn.

Cách đây ít ngày, MM Mega Market Việt Nam đã nhận được đơn hàng từ một doanh nghiệp trong nước lên tới hơn 10.000 giỏ quà tết. Ngoài ra, một số đơn vị khác cũng đã có các đơn đặt hàng khá lớn để tặng nhân viên, làm từ thiện cuối năm…

Bà Phạm Thị Huân (áo đỏ), Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Ba Huân tại Hội nghị nhà cung cấp do MM Mega Market Việt Nam tổ chức trưa 1-12, tại TP.HCM

Hiện tại, MM Mega Market Việt Nam đang triển khai chương trình “Đánh bại lạm phát, mua hàng bình ổn, tiết kiệm thông minh” với hơn 1.000 mặt hàng bình ổn giá. Hệ thống cũng tăng từ 20%-30% tổng lượng dự trữ hàng hóa tết, liên tục làm việc với nhà cung cấp để cân đối nguồn hàng, mang đến cho người tiêu dùng sản phẩm chất lượng với giá cả bình ổn nhất.

Tương tự, hệ thống siêu thị GO!, Big C (thuộc Tập đoàn Central Retail), cũng đã triển khai nhiều chương trình giá tốt ngay từ tháng 9, đồng thời đơn vị thỏa thuận ký kết với đối tác cung ứng hàng hóa phục vụ tết với lượng hàng tăng 20% so với cùng kỳ.

