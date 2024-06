Sợ bỏ lỡ chu kì tăng giá, nhà đầu tư “tay to” rục rịch trở lại các điểm nóng săn đất phân lô

01/06/2024 9:50 AM (GMT+7)

01/06/2024 9:50 AM (GMT+7)

Hoạt động mua bán bất động sản rục rịch do tâm lý sợ bỏ lỡ chu kì tăng giá.

Mới đây, hai lô đất ở 2 vị trí khác nhau thuộc khu vực quận 9 (cũ, nay là TP.Thủ Đức, TP.HCM) đã về tay một nhà đầu tư. Hai lô đất này giảm giá 300 triệu đồng so với giá thị trường năm 2022, được rao bán sau Tết nguyên đán.

Theo thông tin từ môi giới, nhà đầu tư này sống tại khu vực quận 7 (TP.HCM) đã từng tham gia đầu tư nhà đất TP.Thủ Đức nhiều lần trước đó. Là nhà đầu tư quen thân với môi giới nên khi có sản phẩm giá tốt, môi giới chỉ cần gửi qua là nhà đầu tư “chốt”. Hai nền đất thổ cư này theo nam môi giới có vị trí đẹp, dân cư hiện hữu, xây dựng tự do được bán ra trong bối cảnh chủ đất cần gom vốn để xây công trình lớn kinh doanh. Dù giảm 300 triệu đồng mỗi nền so với giá thị trường nhưng nhà đầu tư này vẫn lời do hai mảnh đất được mua từ khá lâu, năm 2017.

Cũng theo môi giới này, một số nhà đầu tư có sẵn tài chính không chỉ săn một vài nền giá tốt mà có thể đi theo nhóm săn cùng lúc nhiều nền. Mặc dù hiện các nền đất phân lô không còn giảm giá sâu như thời điểm đầu năm 2023 nhưng nhà đầu tư vẫn âm thầm xuống tiền. Lý do nhiều người kì vọng sẽ có thêm đợt đất nền tăng giá khi mà các tín hiệu thị trường ngày càng tốt lên. Các nền đất hay căn nhà đang giảm giá từ 200-500 triệu đồng/sản phẩm sẽ là khoản lời trước mắt mà nhà đầu tư được hưởng khi thị trường bất động sản bước vào chu kì mới.

Giá đất nền được cho là đã đi vào ổn định, không còn dấu hiệu giảm.

Báo cáo của Hội môi giới bất động sản Việt Nam (Vars) cho thấy, vào quý đầu năm 2024, phân khúc thấp đất, đất nền có tổng lượng giao dịch lên tới 2.500 giao dịch, tăng gấp 3 lần cùng kỳ năm 2023. Giá đất nền được cho là đã đi vào ổn định, không còn dấu hiệu giảm. Có phân khúc ghi nhận mức tăng giá lên tới 40%.

Theo VARS, sau một thời gian khá dài giữ thái độ cẩn trọng, các nhà đầu tư bắt đầu quan tâm trở lại. Song, thay vì quyết định xuống tiền ngay khi vừa tiếp cận, họ sẵn sàng dành nhiều thời gian, chi phí hơn để kiểm tra pháp lý và khảo sát thực địa thật kỹ trước khi quyết định. Điều này cũng phần nào khiến thời gian trung bình để có một giao dịch thành công của môi giới bất động sản kéo dài hơn trước đây.

Khảo sát của đơn vị này chỉ ra, 70% khách hàng, nhà đầu tư đã sẵn sàng “xuống tiền” mua bất động sản trong năm 2024 nếu tìm được sản phẩm phù hợp. Đất nền, nhà thấp tầng là hai phân khúc nhận được sự quan tâm nhiều nhất.

Lãi suất ngân hàng tiếp tục duy trì ổn định ở mức thấp; dòng tiền đáo hạn tại ngân hàng bắt đầu tìm các kênh đầu tư đem lại mức lợi nhuận hấp dẫn hơn, trong đó có bất động sản. Vào quý đầu năm, nhiều khu vực trên cả nước ghi nhận lượng giao dịch đất nền tăng “đột biến”, nhất là những lô đất đã tách thửa. Không ít nhà đầu tư đã bắt đầu quá trình đi “săn” đất ở những khu vực ven các thành phố lớn, những địa phương phát triển mạnh về hạ tầng và có tốc độ đô thị hoá cao.

Hiện giá bán đất nền đã đi vào ổn định và không còn dấu hiệu giảm. So với quý 4/2023, giá đất đầu năm 2024 ở một số khu vưhc phía Bắc đã tăng khoảng 5-10%.

Việc Luật Kinh doanh Bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ 1/1/2025 quy định không được chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho cá nhân tự xây dựng nhà ở, tự phân lô bán nền trong khu vực các phường, quận, thành phố của đô thị loại đặc biệt, loại I, II và III cũng đang gây ảnh hưởng đến nguồn cung và mặt bằng giá của phân khúc này.

Trong tương lai, sản phẩm đất nền trên thị trường sẽ khan hiếm, khách hàng mua bán đất nền cũng ít nhiều giảm sút do không dễ tiếp cận và tìm kiếm sản phẩm như trước đó. Rất nhiều nhận định khi siết phân lô sẽ khiến nguồn cung trở nên khan hiếm và giá có thể bị đẩy lên cao. Điều này sẽ ảnh hưởng đến người dân, những người ít tiền nhưng có nhu cầu muốn sở hữu một căn nhà phố hoặc muốn mua đất làm của để dành.

Chia sẻ trước đó, ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch VARS nhìn nhận, dù ngành địa ốc vẫn còn phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, song thị trường luôn đan xen thách thức và cơ hội. Vì vậy, nếu biết nắm bắt, năm nay vẫn sẽ là thời điểm phù hợp để nhà đầu tư xuống tiền.

Rõ ràng, thị trường đang có những chuyển biến tích cực, tuy nhiên, theo giới phân tích, rất khó để kỳ vọng các luật vừa thông qua có thể trở thành “cây đũa thần” giúp thị trường bất động sản hồi phục trong ngắn hạn. Vì vậy, việc xuống tiền đầu tư vẫn cần tính toán cẩn trọng.

Theo NSTT