Tài xế Mai Linh trả lại số tiền lớn cho hành khách chuyển nhầm

Ngân hàng TMCP Phát triển thành phố Hồ Chí Minh (HDBank, mã chứng khoán: HDB) vừa ghi thêm dấu ấn đậm nét trên hành trình phát triển xanh và bền vững bằng giải thưởng lớn: "Best Green Financing in Vietnam", do The Asian Banker Vietnam Excellence Awards trao tặng.