Tăng tốc tiến độ dự án đường Vành đai 4 TP.HCM

12/11/2024 9:33 AM (GMT+7)

Ngày 11/11, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM và Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn, cùng chủ trì cuộc họp trực tuyến với các tỉnh: Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An, về tiến độ chuẩn bị hồ sơ dự án đường Vành đai 4 TP.HCM.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đề nghị UBND các tỉnh khẩn trương hoàn thiện hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi các dự án thành phần, gửi UBND TP.HCM trước ngày 13/11.

Đồng chí Phan Văn Mãi phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Việt Dũng

Trong đó, cân đối nguồn vốn ngân sách địa phương tối đa tham gia thực hiện các dự án thành phần và đề xuất nguồn vốn ngân sách Trung ương cần hỗ trợ để thực hiện dự án. Nghiên cứu, bổ sung phương án đầu tư các dự án thành phần theo hình thức BT (thanh toán bằng tiền hoặc thanh toán bằng đất), đề xuất phương thức đầu tư khả thi.

Bên cạnh đó, đề xuất các cơ chế chính sách đặc thù phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương. Trên cơ sở đó, UBND TP.HCM sẽ tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án tổng thể, trình Thủ tướng ngày 15/11/2024.

Phối cảnh đường Vành đai 4 TP.HCM

Ông Phan Văn Mãi đề nghị UBND tỉnh Bình Dương có văn bản gửi UBND tỉnh Đồng Nai để thống nhất đưa hạng mục cầu Thủ Biên vào dự án thành phần trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Đồng thời, có văn bản gửi UBND TP.HCM về việc đề xuất Thủ tướng chấp thuận chủ trương để tỉnh Bình Dương tiếp tục triển khai dự án thành phần đường Vành đai 4 TP.HCM trên địa bàn tỉnh theo nghị quyết đã được HĐND tỉnh Bình Dương thông qua chủ trương đầu tư dự án và đề xuất các cơ chế chính sách đặc thù (nếu có) trước ngày 13/11, để UBND TP.HCM tổng hợp báo cáo Thủ tướng theo tiến độ dự kiến.

Tại cuộc họp, TP.HCM và các tỉnh: Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu thống nhất cố gắng tự cân đối nguồn vốn để thực hiện dự án. Riêng tỉnh Long An, dự án đi qua tỉnh dài hơn 78km, với số vốn khoảng 43.000 tỷ đồng. Do khó khăn về ngân sách nên tỉnh Long An cam kết cân đối khoảng 10.000 tỷ đồng, kiến nghị Trung ương hỗ trợ 33.000 tỷ đồng.

Đối với đoạn qua tỉnh Bình Dương, đã được HĐND tỉnh thông qua chủ trương đầu tư, UBND tỉnh Bình Dương đề nghị được thực hiện theo chủ trương đã được HĐND tỉnh thông qua và kiến nghị được hưởng các cơ chế, chính sách chung dành cho dự án đường Vành đai 4. Bên cạnh đó, tỉnh Bình Dương và Đồng Nai thống nhất giao nhiệm vụ thực hiện cầu Thủ Biên (nối hai tỉnh) về tỉnh Đồng Nai chủ trì…

Được biết, từ giữa tháng 10/2024, TP.HCM được Thủ tướng giao là cơ quan có thẩm quyền tổ chức hoàn thiện báo cáo dự án tổng thể trên cơ sở tổng hợp từ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi các dự án thành phần của các địa phương. Đến nay, hồ sơ kỹ thuật tổng thể của dự án cơ bản hoàn tất. Hiện còn hai vấn đề lớn cần thống nhất là về nguồn vốn và phương thức đầu tư.