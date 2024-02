Thang máy toà nhà: Kênh chủ lực để quảng bá thương hiệu và giới thiệu sản phẩm

Có thể nói, kênh truyền thông thang máy xuất hiện tại các thành phố đã trở thành một kênh truyền hình chuyên phát sóng quảng cáo nhưng không thể ấn nút chuyển kênh, được các doanh nghiệp quảng cáo đánh giá là kênh truyền thông chủ lực trong "quảng bá thương hiệu và giới thiệu sản phẩm".

Tại sao kênh thang máy lại được coi là kênh truyền thông chủ lực? Đã có rất nhiều bài viết phân tích về hiệu quả của kênh thang máy, với những ưu thế độc đáo riêng như mỗi ngày đều đi qua, phủ sóng nhóm tiêu dùng cao cấp, phát sóng lặp lại nhiều lần, tính bắt buộc xem, không bị làm phiền, tiếp cận khoảng cách gần… giúp cho nhóm đối tượng tiêu dùng chủ lực trong xã hội dễ dàng ghi nhớ các nội dung quảng cáo, từ đó tạo sự thay đổi hành vi tiêu dùng và dẫn dắt thị trường.





Hiệu quả quảng cáo của kênh thang máy được cho là tốt nhất trong số các phương tiện truyền thông. Ảnh: TL

Báo cáo nghiên cứu năm 2022 của ISOP Trung Quốc cho thấy, trong số những thương hiệu thành công với độ nhận diện cao, những câu slogan đi sâu vào tâm trí của người tiêu dùng tại Trung Quốc năm 2022, người tiêu dùng tiếp cận được quảng cáo qua kênh truyền hình đạt 47%, 56% tới từ kênh internet và 83% tới từ kênh thang máy toà nhà.

Tỷ lệ tiếp cận tới từ kênh toà nhà cao hơn nhiều so với kênh Internet. Có thể thấy, hiệu quả quảng cáo của kênh thang máy là tốt nhất trong số các phương tiện truyền thông. Đó cũng là lý do tại sao kênh toà nhà liên tục nhận được các giải thưởng uy tín là "kênh truyền thông có hiệu quả nhất" tại các lễ hội quảng cáo quốc tế tại New York (Mỹ), London (Anh) và Busan (Hàn Quốc). Vậy các chuyên gia và doanh nghiệp đánh giá như thế nào về hiệu quả của phương tiện truyền thông thang máy?

Tiến sĩ Nguyễn Xuân Trường, Viện trưởng Viện Đào tạo Quốc tế Trường Đại học Tài chính Marketing TP.HCM đánh giá: "Quảng cáo trong thang máy tòa nhà là kênh truyền thông có độ phủ sóng và tần suất tiếp cận cao nhất đối với nhóm người tiêu dùng chủ lực tại thành thị. Hiệu quả quảng cáo cao thể hiện qua các chỉ số Khả năng sinh lợi trên doanh thu (ROS) và Khả năng sinh lợi trên vốn đầu tư (ROI)".