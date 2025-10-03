Thêm loạt dự án lớn tại TP.HCM đủ điều kiện bán cho chuyên gia, nhà đầu tư nước ngoài

Nhiều dự án được phép bán cho người nước ngoài

TP.HCM vừa công bố danh mục mới gồm 23 dự án nhà ở thương mại được phép bán cho tổ chức, cá nhân nước ngoài. Với lần bổ sung này, tổng số dự án khối ngoại được sở hữu tại thành phố đã đạt 88.

Trong số những dự án vừa được bổ sung, nổi bật có ba dự án quy mô lớn của Tập đoàn Vạn Phúc: Khu nhà ở Vạn Phúc 1, 2 và 3, với tổng diện tích hơn 807.000 m². Danh sách mới cũng xuất hiện nhiều tên tuổi quen thuộc trên thị trường như Khu phức hợp Sóng Việt (Quốc Lộc Phát), Lancaster Legacy (Trung Thủy), Masteri Thảo Điền (Masterise), Khu nhà ở Phước Kiển (Nam Sài Gòn Residences) và dự án nâng cấp chung cư cao cấp trên đường Đồng Văn Cống (Bách Lộc).

Được biết, đây là đợt công bố thứ ba của TP.HCM trong năm 2025. Trước đó, hai lần công bố đầu đã có 65 dự án được chấp thuận, trong đó Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng dẫn đầu với 9 dự án tại khu Nam Sài Gòn, bên cạnh liên doanh Phú Hưng Thái với 3 dự án hợp tác cùng các đối tác Nhật Bản.

Ngoài ra, nhiều dự án lớn trước đây đã nằm trong danh mục, có thể kể đến: The Privé (Đất Xanh), Vista Verde và Define (Capitaland – Thiên Đức), City Garden, Dragon Village, hay Khu liên hợp TDTT và dân cư Tân Thắng của Gamuda Land.

Theo quy định hiện hành, người nước ngoài chỉ được phép sở hữu nhà ở thương mại tại các dự án không ảnh hưởng đến an ninh, quốc phòng, với giới hạn tối đa 30% căn hộ trong một tòa chung cư hoặc 250 căn nhà riêng lẻ trong cùng một phường. Doanh nghiệp nước ngoài muốn sở hữu nhà ở cũng phải có giấy tờ pháp lý còn hiệu lực hoặc giấy chứng nhận đầu tư, tùy trường hợp tham gia trực tiếp hay không trực tiếp phát triển dự án.

Các chuyên gia nhận định, việc mở rộng danh mục dự án được phép bán cho người nước ngoài không chỉ hỗ trợ thanh khoản thị trường mà còn tạo thêm sức hút đối với các chuyên gia, kỹ sư và nhà đầu tư quốc tế. Đây được xem là bước đi quan trọng để TP.HCM tăng sức cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập sâu rộng.