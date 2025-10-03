Thêm loạt dự án lớn tại TP.HCM đủ điều kiện bán cho chuyên gia, nhà đầu tư nước ngoài
Gia Linh
03/10/2025 7:04 PM (GMT+7)
UBND TP.HCM vừa công bố thêm 23 dự án nhà ở thương mại đủ điều kiện bán cho tổ chức, cá nhân nước ngoài, nâng tổng số lên 88 dự án. Động thái này được kỳ vọng sẽ cải thiện thanh khoản thị trường và thu hút dòng vốn ngoại.
Nhiều dự án được phép bán cho người nước ngoài
TP.HCM vừa công bố danh mục mới gồm 23 dự án nhà ở thương mại được phép bán cho tổ chức, cá nhân nước ngoài. Với lần bổ sung này, tổng số dự án khối ngoại được sở hữu tại thành phố đã đạt 88.
Trong số những dự án vừa được bổ sung, nổi bật có ba dự án quy mô lớn của Tập đoàn Vạn Phúc: Khu nhà ở Vạn Phúc 1, 2 và 3, với tổng diện tích hơn 807.000 m². Danh sách mới cũng xuất hiện nhiều tên tuổi quen thuộc trên thị trường như Khu phức hợp Sóng Việt (Quốc Lộc Phát), Lancaster Legacy (Trung Thủy), Masteri Thảo Điền (Masterise), Khu nhà ở Phước Kiển (Nam Sài Gòn Residences) và dự án nâng cấp chung cư cao cấp trên đường Đồng Văn Cống (Bách Lộc).
Được biết, đây là đợt công bố thứ ba của TP.HCM trong năm 2025. Trước đó, hai lần công bố đầu đã có 65 dự án được chấp thuận, trong đó Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng dẫn đầu với 9 dự án tại khu Nam Sài Gòn, bên cạnh liên doanh Phú Hưng Thái với 3 dự án hợp tác cùng các đối tác Nhật Bản.
Ngoài ra, nhiều dự án lớn trước đây đã nằm trong danh mục, có thể kể đến: The Privé (Đất Xanh), Vista Verde và Define (Capitaland – Thiên Đức), City Garden, Dragon Village, hay Khu liên hợp TDTT và dân cư Tân Thắng của Gamuda Land.
Theo quy định hiện hành, người nước ngoài chỉ được phép sở hữu nhà ở thương mại tại các dự án không ảnh hưởng đến an ninh, quốc phòng, với giới hạn tối đa 30% căn hộ trong một tòa chung cư hoặc 250 căn nhà riêng lẻ trong cùng một phường. Doanh nghiệp nước ngoài muốn sở hữu nhà ở cũng phải có giấy tờ pháp lý còn hiệu lực hoặc giấy chứng nhận đầu tư, tùy trường hợp tham gia trực tiếp hay không trực tiếp phát triển dự án.
Các chuyên gia nhận định, việc mở rộng danh mục dự án được phép bán cho người nước ngoài không chỉ hỗ trợ thanh khoản thị trường mà còn tạo thêm sức hút đối với các chuyên gia, kỹ sư và nhà đầu tư quốc tế. Đây được xem là bước đi quan trọng để TP.HCM tăng sức cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập sâu rộng.
Hà Nội thu hồi hơn 11 ha tại khu đất vàng “Cao – Xà – Lá” đường Nguyễn Trãi làm khu đô thị
Sau 11 năm chờ đợi, khu đất “vàng” hơn 11 ha tại 233, 233B và 235 đường Nguyễn Trãi chính thức được Hà Nội thu hồi để giao cho doanh nghiệp phát triển đại đô thị.
TP.HCM gỡ vướng 25/29 dự án bất động sản, khơi thông nguồn cung thị trường
Sau thời gian rà soát, TP.HCM đã tháo gỡ vướng mắc cho 25/29 dự án bất động sản tồn đọng, mở đường cho dòng vốn đầu tư quay trở lại thị trường sau nhiều năm “án binh bất động”.
Giá chung cư TP.HCM tăng chưa có điểm dừng, Thủ Đức (cũ) thành “điểm nóng” hút nhà đầu tư
Sau thời gian dài trầm lắng, thị trường bất động sản TP.HCM đang trở lại đường đua với sức bật mạnh mẽ, đặc biệt ở phân khúc chung cư. Trong đó, TP.Thủ Đức (cũ) đang là tâm điểm mới của nhà đầu tư nhờ ưu thế hạ tầng.
TP.HCM yêu cầu làm rõ hướng xử lý khu đất “vàng” Thương xá Tax sau gần thập kỷ bỏ trống
Sau nhiều năm im ắng, khu đất từng là Thương xá Tax – biểu tượng mua sắm giữa trung tâm đang được “đánh thức” khi UBND TP.HCM yêu cầu các sở ngành liên quan rà soát, xác định hướng xử lý dứt điểm.
Bất động sản ven TP.HCM trỗi dậy mạnh mẽ nhờ hạ tầng và dòng vốn đầu tư
Trong khi thị trường trung tâm có dấu hiệu chững lại, khu vực vùng ven TP.HCM lại nổi lên như “vùng sáng mới” của bất động sản phía Nam, được tiếp sức từ hạ tầng giao thông bứt phá và dòng vốn đầu tư dồi dào.
Giải bài toán định giá đất: TP.HCM mở “nút thắt” cấp sổ hồng cho người dân
Sau nhiều năm bị “kẹt” vì vướng khâu định giá đất, hàng loạt dự án nhà ở tại TP.HCM đang có cơ hội được tháo gỡ khi thành phố siết lại quy trình và đẩy nhanh tiến độ xử lý hồ sơ. Nếu hoàn tất, hàng chục nghìn căn hộ sẽ sớm được cấp sổ hồng.