Theo chân VinFast, đến lượt "kỳ lân công nghệ" Việt Nam nộp hồ sơ IPO lên Nasdaq

24/08/2023 8:45 AM (GMT+7)

24/08/2023 8:45 AM (GMT+7)

Đến lượt VNG vừa nộp hồ sơ IPO lên Nasdaq.

Công ty CP VNG (UPCoM: VNZ) vừa thông báo VNG Limited – cổ đông lớn nhất của VNZ đã chính thức nộp hồ sơ theo mẫu F-1 lên Uỷ ban Giao dịch Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC).

Theo đó, VNG Limited dự kiến sẽ thực hiện IPO cổ phiếu phổ thông loại A trên sàn Nasdaq Global Select Market với mã giao dịch "VNG". Các nhà bảo lãnh phát hành sẽ là Citigroup Global Markets Inc., Morgan Stanley & Co. LLC, UBS Securities LLC, và BofA Securities, Inc.

Hiện tại, quy mô giao dịch và khoảng giá chào bán chưa được xác định.

VNG cho biết, hồ sơ đăng ký theo Mẫu F-1 sẽ còn tiếp tục được điều chỉnh và chưa được Ủy ban Giao dịch Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) công bố hiệu lực.

Trên thực tế, việc niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán quốc tế đã là một trong những kế hoạch mà VNZ ấp ủ từ lâu.

Cụ thể, hồi giữa năm 2010, chia sẻ với Forbes, ông Lê Hồng Minh cho biết giấc mơ của ông là đưa cổ phiếu VNG xuất hiện trên sàn giao dịch chứng khoán quốc tế như Nasdaq hay Hong Kong.

Năm 2017, VNG đã ký bản ghi nhớ về dự kiến niêm yết trên sàn Nasdaq tại New York (Mỹ).

Năm 2021, VNG đưa ra phương án niêm yết cổ phiếu tại Mỹ thông qua việc sáp nhập với một công ty mua lại có mục đích đặc biệt (SPAC), giống với mô hình VinFast thực hiện vừa qua.

Đến tháng 7/2022, nhiều thông tin cho rằng VNG sẽ niêm yết cổ phiếu tại Mỹ vào đầu năm 2023, với mục tiêu chào bán 12,5% cổ phần trong đợt IPO trên sàn Nasdaq. Tuy nhiên, ngay sau đó kế hoạch niêm yết tại Mỹ của VNG đã không diễn ra như dự kiến.

Đến ngày 5/1/2023, VNG đã chính thức niêm yết trên sàn UpCOM với 35.844.262 cổ phiếu có mã VNZ, trong đó, 28,7 triệu cổ phiếu đang lưu hành và 7,1 triệu cổ phiếu quỹ.

Mức giá lúc VNZ lên sàn là 240.000 đồng/CP, tính theo mức giá này, VNG có vốn hóa 8.592 tỷ đồng. Tuy nhiên, thời điểm hiện tại, cổ phiếu VNZ đã trở thành cổ phiếu đắt nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam khi có hàng chục phiên tăng trần liên tiếp, trong đó có thời điểm cổ phiếu VNZ đạt mốc 1,4 triệu đồng/CP, đưa vốn hoá công ty lên tới hơn 39.000 tỷ đồng.

Tuy nhiên, lượng giao dịch cổ phiếu VNZ tương đối hạn chế ở các phiên khi từ vài trăm lên đến vài nghìn cổ phiếu. Đến thời điểm hiện tại, cổ phiếu của VNG đang có giá 1.120.000 đồng/CP .

Về VNG Limited, đây hiện đang là cổ đông lớn nhất của VNZ. Gần đây, VNG Limited đã bán 3,48 triệu cp VNZ theo hình thức thỏa thuận, giảm tỷ lệ sở hữu từ 61,12% còn gần 49%. Đơn vị mua cổ phiếu được xác định là CTCP Công nghệ BigV - cổ đông lớn của VNZ. Giá trị thương vụ ước khoảng 2,2 ngàn tỷ đồng.