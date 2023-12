Thổ Nhĩ Kỳ điều tra chống bán phá giá pin mặt trời từ Việt Nam

06/12/2023 9:21 AM (GMT+7)

06/12/2023 9:21 AM (GMT+7)

Tổng cục Nhập khẩu, Bộ Thương mại Thổ Nhĩ Kỳ khởi xướng điều tra chống lẩn tránh biện pháp thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm pin năng lượng mặt trời từ nhiều nước trong đó có Việt Nam.

(Ảnh minh họa: TTXVN)

Cục Phòng vệ Thương mại (Bộ Công Thương) cho biết, Cục vừa nhận được thông tin về việc Tổng cục Nhập khẩu, Bộ Thương mại Thổ Nhĩ Kỳ (DGI) khởi xướng điều tra chống lẩn tránh biện pháp thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm pin năng lượng mặt trời có xuất xứ hoặc nhập khẩu từ Croatia, Jordan, Thái Lan, Malaysia và Việt Nam với cáo buộc lẩn tránh thuế chống bán phá giá đang áp dụng với Trung Quốc.

Cụ thể, hàng hóa bị điều tra tế bào quang điện được lắp ráp thành module hoặc tấm (photovoltaic cells assembled in a module or arranged in panels) gọi chung là pin năng lượng mặt trời được phân loại theo mã HS 8541.43.00.00.00.

Theo Cục Phòng vệ Thương mại (Bộ Công Thương), hàng hóa bị điều tra là dây hàn bằng kim loại cơ bản, có lõi là chất trợ dung, dùng để hàn hồ quang điện được phân loại theo mã HS 8311.20.



Bên yêu cầu GÜNDER-Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü; Ngày ban hành Thông báo khởi xướng và ban hành các Bản câu hỏi điều tra: 29/11/2023; Thời hạn nộp Bản câu hỏi điều tra là 37 ngày kể từ ngày ban hành thông báo.

Để đảm bảo quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Cục Phòng vệ Thương mại khuyến nghị doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu liên quan chủ động đăng ký tham gia, hợp tác đầy đủ, toàn diện với DGI trong suốt quá trình vụ việc.

Ngoài ra, doanh nghiệp cần nghiên cứu kỹ nội dung Thông báo và Bản câu hỏi điều tra của DGI, thực hiện đúng yêu cầu của DGI về thời hạn, thể thức, nội dung cung cấp thông tin, tài liệu; thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin cho Cục Phòng vệ thương mại để được hỗ trợ kịp thời.

Theo TTXVN