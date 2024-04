26/04/2024 12:17 AM (GMT+7)

Thời tiết nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Cảnh báo nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, trong những ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5, các khu vực có thời tiết nắng nóng từ 360C – 380C, có nơi lên đến 410C. Vì vậy, người dân khi tham gia các hoạt động ngoài trời trong kỳ nghỉ sắp tới cần lưu ý về trang phục, chủ động bảo vệ sức khỏe trước tình hình thời tiết khắc nghiệt.

Báo Tài nguyên - Môi trường