Thủ tướng giao Bộ Công Thương thanh tra về quản lý và cung ứng điện của EVN từ đầu 2021 đến tháng 6/2023

Mực nước hồ thuỷ điện Bản Vẽ - Nghệ An đầu tháng 6 đang ở mức báo động. Hiện mực nước hồ đang ở mức 159,25 m, thấp hơn 19 m so với cùng kỳ và chỉ cao hơn 4 m so với mực nước chết. Ảnh: Báo Đầu tư