Thuê trọ từ chung cư mini tới nhà nguyên căn: Cần đánh giá an toàn nơi sống

16/09/2023 7:41 AM (GMT+7)

Trải nghiệm sống trong căn nhà hẹp

Mô hình nhà thuê nhỏ hẹp như căn hộ chung cư mini, nhà trọ… phổ biến với nhiều học sinh, sinh viên và người lao động đang học tập và sinh sống tại thành phố. Tuy nhiên, những căn nhà này tồn tại nhiều “lỗ hổng" về cơ sở vật chất, đặc biệt là trong khâu phòng cháy chữa cháy.

Đơn cử như Huyền Thanh (19 tuổi, TP. Hà Nội) từng thuê căn chung cư mini diện tích 15m2 tại quận Hai Bà Trưng. Ở trong căn chung cư mini khoảng 9 tháng, Huyền Thanh đã chuyển sang ký túc xá.

Nữ sinh kể lại trải nghiệm sống trong căn chung cư mini nhỏ: “Chung cư mình từng ở khá nhỏ, các phòng liền kề nhau, ít chỗ thông thoáng và không gian ngoài trời. Các căn hộ đều khép kín nên mọi sinh hoạt diễn ra tại phòng, do đó khi nấu nướng cũng bị ám mùi và khá bí.

Ngoài ra, vấn đề đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy ở chung cư mini cũ chưa thật sự tốt vì không có đội ngũ quản lý. Điều này dẫn đến khi nhà gặp tình trạng khẩn cấp, cư dân có thể phải tự xử lý. Bên cạnh đó, mỗi tầng có một bình cứu hoả, trong khi hàng lang hẹp nên khó di chuyển và thoát nạn nếu sự cố xảy ra".

Huyền Thanh từng ở chung cư mini 9 tháng trước khi dọn ra sống tại ký túc xá của trường (Ảnh minh hoạ)

Đồng cảm với Huyền Thanh, Vân Nga (23 tuổi, TP. Hà Nội) cũng có trải nghiệm không tốt khi thuê phòng trọ thời sinh viên tại quận Cầu Giấy. Bấy giờ, Vân Nga và hai người bạn khác ở ghép trong căn phòng rộng 17m2. Hàng tháng, Vân Nga trả khoảng 1,4 - 1.6 triệu đồng/tháng tiền nhà.

Nói về “lỗ hổng" của phòng trọ, Vân Nga tóm gọn trong 2 yếu tố là cơ sở vật chất và điều kiện phòng cháy chữa cháy.

Cô lý giải: “Về cơ sở vật chất, mỗi căn phòng chỉ rộng 17m2 - còn nhỏ hơn phòng riêng của mình ở vùng ngoại thành. Do diện tích hẹp, lại còn kê nhiều đồ nên không gian sinh hoạt khá bí. Tuy phòng trọ cũ có cửa sổ, song do khoảng cách giữa nhà mình và nhà hàng xóm chỉ khoảng 20cm nên khi mở cửa gần như không nhận được chút ánh sáng mặt trời hay không khí.

Yếu tố an toàn phòng cháy chữa cháy cũng không được chú trọng. Căn nhà không có bình cứu hoả. Hơn nữa do không chung chủ nên mọi người không có ý thức tuân theo các điều kiện phòng cháy chữa cháy như xe điện vẫn sạc xuyên đêm, hút thuốc lá ngay dưới chỗ gửi xe… Căn nhà cách mặt đường đến hơn 800m nên khi có cháy, xe cứu hoả không dễ di chuyển”.

Đặc biệt, điều khiến Vân Nga “rùng mình" hơn cả khi nhớ lại là nhà trọ cũ thiết kế theo kiểu “chuồng cọp" trên tầng thượng. Thiết kế này đã bít một đường thoát hiểm quan trọng, đặc biệt là trong tình huống khẩn cấp.

Nhà lắp đặt chuồng cọp trên sân thượng hay ban công gây khó khăn cho di chuyển nếu có sự cố xảy đến (Ảnh minh hoạ)

Chuyển sang thuê nhà nguyên căn, ở ký túc xá vì lo lắng

Nói về lý do chọn căn phòng 17m2 để ở, Vân Nga lý giải bởi thời điểm đó cô là tân sinh viên, thiếu kiến thức nên điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy không được đề cao. Với Vân Nga, cô từng chỉ cân nhắc những yếu tố như khoảng cách địa lý, có sẵn điều hoà hay bình nóng, “giờ giới nghiêm”, chỗ gửi xe máy.. Và quan trọng nhất là mức chi phí thuê nhà.

Sau khoảng 2 năm ở căn phòng 17m2, Vân Nga đã chuyển sang thuê trọ ở nhà dân và gần nhất là thuê nguyên một căn nhà 5 tầng để sống cùng bạn. Cô cho rằng hai loại hình nhà ở này có cơ sở vật chất ổn, đặc biệt là yếu tố phòng cháy chữa cháy được đề cao. Đổi lại là tiền thuê nhà cao hơn so với ở trọ.

Vân Nga chỉ ra một số đặc điểm của hai loại hình nhà ở này.

- Ở cùng nhà dân

Vân Nga và hai bạn ở ghép trong căn phòng khép kín rộng 30m2, nấu nướng ở ngoài ban công. Mỗi tháng, cô và các bạn trả khoảng 1.6 - 1.8 triệu đồng, tính cả chi phí sinh hoạt. Không giống nhà trọ cũ có 5 tầng, nhà dân cô ở chỉ có 3 tầng, mỗi phòng đều có cửa sổ thông thoáng.

Nếu có cháy, mọi người dễ chạy thoát hơn vì cửa sổ diện tích lớn, không bị rào bởi “chuồng cọp”. Hơn nữa, do ở cùng nhà dân nên phòng ốc thường làm cơ sở vật chất tốt vì chủ nhà cũng sinh sống ngay tại đây. Nhược điểm của hình thức thuê nhà này là có “giờ giới nghiêm", vì còn tuỳ thuộc vào giờ giấc sinh hoạt của chủ nhà.

Ảnh minh hoạ

- Thuê nhà nguyên căn

Trước khi chuyển về quê sinh sống, Vân Nga và các bạn thuê nhà nguyên căn 5 tầng, mỗi tầng là một phòng. Trong đó tầng 1 dùng làm nơi nấu ăn và để xe, tầng thượng phơi quần áo và đặt bàn thờ. 3 tầng còn lại dùng làm phòng ngủ. Bấy giờ, Vân Nga ở ghép cùng 5 người bạn, mỗi người cần đóng khoảng 1.8 - 2.2 triệu đồng/tháng, tính cả chi phí điện nước.

“Với mình nhà nguyên căn là lựa chọn thuê nhà an toàn nhất. Vì bạn kiểm soát được yếu tố cơ sở vật chất, an ninh, phòng cháy chữa cháy vì tất cả người sinh hoạt đều là người quen. Tuy nhiên, nhược điểm là cần tìm đủ người quen để chia sẻ tiền thuê nhà. Đợt đó, mình may mắn kiếm được 5 bạn khác, quen biết nhau trước cùng thuê nhà nên mới có mức giá rẻ đến vậy”, Vân Nga chia sẻ.

Đã từng có 2 năm ở nhà hẹp nên Vân Nga đưa ra lời khuyên cho những bạn thuê trọ để đảm bảo an toàn, phòng trường hợp có cháy xảy ra: “Bạn nên tìm phòng trọ có ban công và sân thượng không bị quây ‘chuồng cọp’, cố gắng thuê nhà ở tầng thấp.

Một lưu ý nữa là bạn nên tìm nhà trọ chung chủ, vì như thế chủ nhà sẽ tiện giám sát dân đi thuê nhà hơn. Ví dụ phòng trọ cũ của mình, mặc dù ai cũng biết sạc xe điện qua đêm có thể gây cháy nổ. Tuy nhiên chủ nhà không ở gần giám sát, người đi thuê nhà thường chỉ về nhà vào buổi tối, ngại tranh cãi với chủ nhân xe điện. Do đó, nhiều người vẫn vô tư sạc xe điện, bất chấp quy định", Vân Nga nói.

Một trường hợp khác, Huyền Thanh hiện đang ở ký túc xá sau 9 tháng sống ở chung cư mini. Thời gian gần đây, khi nhiều vụ cháy nhà nghiêm trọng xảy ra, nữ sinh đã quan tâm đến các yếu tố an toàn của nơi ở.

“Hiện, mình trang bị thêm cho phòng bình cứu hoả và thiết bị báo cháy tại chỗ, cũng như nâng cao kiến thức về phòng cháy chữa cháy. Sau khi theo dõi mức độ thiệt hại và nguy hiểm của các vụ hoả hoạn, mình không muốn ở chung cư mini nữa", nữ sinh cho hay.





Theo KTS Trịnh Hải Long - Founder Kiến trúc Nhà của gió, phòng cháy chữa cháy cho nhà ở theo tiêu chuẩn rất nghiêm ngặt và có nhiều đầu mục phải làm theo. Tuy nhiên trong đó có 3 yếu tố quan trọng và cũng là 3 yếu tố người thuê nhà cần kiểm tra ngay từ khi đi xem nhà: - Phát hiện sự cố: Có thể sử dụng công cụ như cảm biến khói. Ngoài ra còn có yếu tố con người, ví dụ khu nhà có bảo vệ trực không? Nếu có bảo vệ thì yên tâm hơn vì có sự cố người bảo vệ sẽ phát hiện ra, cảnh báo và xử lý. - Yếu tố ngăn khói: Thang bộ dùng cho tòa nhà phải có cửa thép chống cháy, ngăn cầu thang với hành lang để khi xảy ra cháy thì khói lửa sẽ bị chặn lại cục bộ trong tầng đó, không lan sang các tầng khác. Thang bộ cũng phải thoát trực tiếp ra không gian bên ngoài để có thể chạy theo đó thoát hiểm. Một số tòa nhà còn bố trí thêm thang thép thoát hiểm ngoài trời. - Hệ thống xử lý đám cháy: Gồm đường nước cứu hỏa, bình cứu hỏa. Nếu căn hộ thuê có ban công thoáng là điểm cộng vì chúng ta có thể thoát hiểm bằng khu vực ban công. KTS Hải Long khẳng định khi thuê nhà, nhất là chung cư mini, yếu tố an toàn phải đặt lên hàng đầu, vì: “Trong mỗi tòa nhà như vậy có hàng trăm người sinh sống, rủi ro là điều có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Nếu ngôi nhà không an toàn thì việc đẹp/ xấu không còn ý nghĩa nữa” . “Trong yếu tố an toàn, thoát hiểm là quan trọng nhất. Vì ngôi nhà đã bị cháy thì khả năng cao là không thể dập tắt ngay lập tức được nên mình phải thoát đến vị trí an toàn trước rồi mới nghĩ đến chữa cháy” - KTS nói thêm.

Theo PNVN