Tỉ lệ đúng giờ của các hãng hàng không giảm nhẹ trong dịp Tết

Cục Hàng không Việt Nam vừa công bố số liệu khai thác các chuyến bay đúng giờ, chậm, hủy chuyến của các hãng hàng không Việt Nam trong tháng 1/2023. Theo đó, cao điểm Tết, số chuyến bay khai thác của các hãng tăng 15,6%. Trong khi đó, tỉ lệ đúng giờ chung của các hãng đạt 95,3% chỉ giảm 0,9 điểm so với tháng trước.

Tỉ lệ đúng giờ của các hãng hàng không trong dịp Tết vừa qua ở mức cao. Ảnh; H.T

Cụ thể, trong tháng 1/2023 (thời điểm cụ thể tính từ ngày 19/12/2022 đến 18/1/2023), các hãng hàng không Việt Nam đã khai thác 29.416 chuyến bay, trong đó Vietnam Airlines 10.846 chuyến; VietJet Air 10.693 chuyến; Bamboo Airways 4.900 chuyến; Pacific Airlines 1.912 chuyến; VASCO 579 chuyến; Vietravel 486 chuyến.

Bamboo Airways có tỉ lệ chuyến bay cất cánh đúng giờ (OTP) đạt 96,4%, cao nhất toàn ngành. Tỉ lệ chuyến bay đúng giờ của Vietnam Airlines tăng so với tháng trước, đứng ở vị trí thứ 2 với 95,9%.

Tiếp theo đó, hãng hàng không Vietjet cũng ghi nhận tỉ lệ bay đúng giờ khá cao, đạt 95%. Kế tiếp, Pacific Airlines đạt tỉ lệ 93,6% chuyến bay đúng giờ, Vietravel Airlines là 93% trong dịp Tết. Đáng chú ý, hãng hàng không VASCO có tỉ lệ thấp nhất với 86,9%

Cùng với đó, tỉ lệ hủy chuyến trong tháng 1/2023 của toàn ngành hàng không giữ nguyên so với tháng trước với 53 chuyến bay bị hủy, chiếm 0,18%.

Sản lượng khách qua các cảng hàng không tăng mạnh. Ảnh: H.T

Cũng theo thống kê của Cục Hàng không Việt Nam, hai nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng chuyến bay cất cánh trễ giờ trong tháng qua là do máy bay về muộn và do các hãng hàng không. Còn nguyên nhân chủ yếu buộc các hãng phải hủy các chuyến bay trong tháng 1 là do kỹ thuật và lý do khai thác.