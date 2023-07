Tiêm filler giá rẻ làm đẹp: Biến chứng khó lường!

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Đình Quân, Phó Trưởng Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và phục hồi chức năng, Bệnh viện Da liễu Trung ương khám cho người bệnh.





Sưng tấy, tắc mạch, mất thị lực vĩnh viễn, thậm chí là tử vong… là những biến chứng do tiêm filler làm đẹp bằng chất làm đầy không rõ nguồn gốc, không được các bác sĩ có chứng chỉ hành nghề thực hiện. Nhưng bài học ấy, chưa đủ là lời cảnh tỉnh với chị em khi lựa chọn cơ sở uy tín làm đẹp.

Tắc mạch, hoại tử vì chất làm đầy giá rẻ

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Đình Quân, Phó Trưởng Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và phục hồi chức năng, Bệnh viện Da liễu Trung ương tiếp nhận 3 bệnh nhân đến từ Nghệ An vào một ngày đầu tháng 6.

2 năm trước, 3 chị em cùng rủ nhau đi làm đẹp, một người tiêm để có tai Phật, một người tiêm để làm đầy bàn tay gân guốc. Người còn lại mạnh dạn hơn tiêm chất làm đầy ngực. 2 năm qua, những biến chứng đã dần xuất hiện khiến họ phải lội ngược ra Hà Nội.

Theo bác sĩ Quân, trường hợp tiêm nhiễm trùng gây áp-xe vùng dái tai đã được bác sĩ chích rạch ổ áp xe, rửa vết thương và chăm sóc vết thương tại chỗ tích cực. Trường hợp tiêm chất làm đầy vào tay, bị tổn thương u hạt rất lớn vùng mu tay được xử trí tiêm thuốc thuốc giải HA (Hyaluronidase) và tiêm thuốc tiêu xơ.Tuy nhiên, trường hợp tiêm filler ở ngực đang phải theo dõi.

“Trường hợp này chất làm đầy di chuyển lan tỏa, chúng tôi không rõ là tiêm filler loại trôi nổi nào vì tiêm thuốc tan thì không giải được chất làm đầy. Tôi đã cho uống kháng sinh trong 2 tuần, nếu không đáp ứng, ngực vẫn sưng đau và có nhiễm trùng buộc phải chích rạch tháo mủ. Bên còn lại, chắc chắn phải phẫu thuật để “bóc” chất làm đầy, rất phức tạp, để lại tổn thương nặng nề cấu trúc ngực cho bệnh nhân”, bác sĩ Quân cho hay.

Bệnh nhân bị biến chứng tắc mạch, tắc động mạch võng mạc trung tâm dẫn đến mù mắt sau tiêm filler mũi.





Tuy nhiên, đó chưa phải là hậu quả cuối cùng của tiêm filler trôi nổi vì biến chứng ấy có thể kéo dài dai dẳng lâu dài.

Gần đây nhất, Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và phục hồi chức năng tiếp nhận bệnh nhân nữ vừa bước vào năm thứ nhất đại học. Bệnh nhân tiêm filler làm đầy má ở một spa. Nhanh chóng, 2 má bị sưng phồng, cứng, nề đỏ. Bác sĩ phải điều trị kháng sinh tích cực, sau đó thử tiêm thuốc giải HA với hy vọng là có thể tiêu được khối chất làm đầy không mong muốn.

Sau tiêm giải, vết thương tương đối xẹp. Trường hợp này chủ yếu do người thực hiện thủ thuật tiêm sai kỹ thuật, chất lượng filler không bảo đảm nên gây ra biến chứng và được điều trị kịp thời.

Cũng may mắn như trường hợp nữ, này, cô gái 22 tuổi, đến Bệnh viện Da liễu Trung ương trong tình trạng tím toàn bộ phần cánh mũi, rãnh mũi môi, và môi trên bên trái do tiêm làm đầy rãnh mũi môi (rãnh cười), có mụn nước, mụn mủ, sưng nề đau tức nhiều.

“Bệnh nhân may mắn chỉ tắc động mạch bên mũi và môi trên, đến viện kịp thời tiêm thuốc giải nên chỉ 1 ngày sau, các mụn đã xẹp đi, hồi phục da. Một tuần, bệnh nhân hồi phục gần như hoàn toàn. Nếu bệnh nhân không điều trị kịp thời, sẽ bị hoại tử toàn bộ da ở môi, mũi. Ngoài ra bệnh nhân này may mắn không gặp phải biến chứng mất thị lực hoàn toàn do bị tiêm sai kỹ thuật vùng này”, bác sĩ Quân cho hay.

Biến chứng u hạt khi tiêm filler tay.





Biến chứng nguy hiểm của tiêm filler giá rẻ

Theo chuyên gia này, chất tiêm làm đầy hiện được sử dụng chủ yếu là HA (Hyaluronic acid), để sửa chữa những khiếm khuyết trên khuôn mặt như trũng mắt, trũng lệ, hõm thái dương, cằm ngắn, cằm lẹm… Filler sẽ làm đầy hõm tự nhiên trên cơ thể để gương mặt đầy đặn, tròn trịa hơn, cải thiện làn da bị lão hóa.

Vài tuần, Bệnh viện Da liễu Trung ương lại gặp một vài ca bị biến chứng từ nhẹ đến nặng do tiêm filler.

Ở thể nhẹ, bệnh nhân có thể gặp những biến chứng như sưng nề, chảy máu hoặc nhiễm trùng do điều kiện vô khuẩn không bảo đảm với các biểu hiện như sưng nề, tím, ,mụn mủ, chảy dịch, chảy mủ. Đây là những biến chứng gặp nhiều nhất nhưng dễ xử lý.

Tiêm filler tưởng chừng là thủ thuật đơn giản, nhưng có thể lấy đi tính mạng người bệnh. Đau thương nhất là mới đây, tại Thành phố Hồ Chí Minh, một người phụ nữ sau khi tiêm filler ngực “chui” ở khách sạn đã tử vong.

Biến chứng nhiễm trùng sau tiêm filler tai tài lộc.





Theo bác sĩ Quân, có nhiều nguyên nhân được đưa ra để lý giải cho việc vì sao tiêm filler ngực cũng có thể gây tử vong. Đầu tiên, có thể là nguyên nhân thuyên tắc mạch phổi do chất làm đầy được tiêm vào các động mạch, tĩnh mạch ở vị trí ngực và chất này di chuyển về phổi và gây thuyên tắc mạch phổi, gây suy hô hấp. Bệnh nhân có thể bị thuyên tắc mạch tim gây ngừng tim dẫn tới tử vong.

Nguyên nhân ít nghĩ đến nhưng có thể xảy ra đó là người bệnh bị thuyên tắc mạch não gây đột quỵ tử vong. Ngoài ra, không loại trừ nguy cơ khi tiêm filler với khối lượng lớn bao giờ cũng kèm chất gây tê nhiều, có thể gây ra ngộ độc thuốc tê, sốc phản vệ do thuốc tê.

Người thực hiện thủ thuật nếu không được đào tạo bài bản, có chứng chỉ chuyên môn thì có thể tiêm xuyên thủng ngực vào phổi và có thể gây biến chứng tràn dịch, tràn khí màng phổi, gây xẹp phổi, tử vong do suy hô hấp.

Giá nào cho việc tin vào tiêm filler giá rẻ?

Không khó để gặp những lời rao trên mạng xã hội tiêm chất làm đầy chỉ với 999 nghìn đồng/thủ thuật.

Theo bác sĩ Quân, một số trung tâm thẩm mỹ, spa không bảo đảm đủ điều kiện cơ sở vật chất để bảo đảm nguyên tắc vô trùng khi đưa chất ngoại lai vào cơ thể. Bên cạnh đó, các sản phẩm trôi nổi ngoài thị trường cũng rất nhiều loại không có nguồn gốc, đóng gói không đúng quy chuẩn cũng dễ gây ra nhiễm khuẩn.

“Một ml filler chính hãng rẻ nhất cũng 1 triệu đồng, còn trung bình có giá khoảng 3-5 triệu/ml filler chưa tính công tiêm. Trong khi đó, một số spa quảng cáo cả công tiêm có 800-1 triệu đồng/thủ thuật thì không thể bảo đảm sản phẩm có chất lượng. Với cùng một kỹ thuật, ở bệnh viện phải có giá ít nhất gấp 5 lần thì không thể hy vọng chúng ta làm ở ngoài giá rẻ mà có sản phẩm tốt. Phòng khám nào được đào tạo bài bản không bao giờ bán rẻ chất xám và lương tâm. Bác sĩ được đào tạo bài bản cũng không bao giờ bán rẻ công sức như vậy”, bác sĩ Quân cho hay.





Bác sĩ Nguyễn Đình Quân giảng dạy thực hiện thủ thuật thẩm mỹ.

Tiêm filler là biện pháp đơn giản, nhẹ nhàng, thời gian nhanh gọn, nghỉ dưỡng ngắn, nếu được đào tạo bài bản tương đối an toàn. Tuy nhiên, chị em khi đi làm đẹp cần tìm hiểu kỹ về cơ sở làm đẹp có được cấp phép thực hiện danh mục kỹ thuật tiêm filler không, bác sĩ thực hiện thủ thuật có chứng chỉ hành nghề và được đào tạo đúng chuyên môn thủ thuật hay không. Chị em cũng cần quan tâm tới cơ sở vật chất của spa để nếu không may xảy ra biến chứng, người bệnh có thể được cấp cứu kịp thời.

Đặc biệt, chị em cần kiểm tra xem chất tiêm vào người mình là gì và nên lựa chọn HA vì ngoài vấn đề an toàn, trong trường hợp có biến chứng thì có thể tiêm giải được.

“Đừng quá ham rẻ vì mọi thứ đánh đổi bằng sức khỏe và tiền của mình. Ham sản phẩm làm đẹp giá rẻ nhưng tiền đi chữa còn tốn kém hơn rất nhiều”, bác sĩ Quân nhấn mạnh.

Theo Nhân Dân